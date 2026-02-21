Praznovala je že 60 rojstni dan, a še vedno je videti odlično

Ste vedeli, da je Cindy Crawford praznovala že 60. rojstni dan? Ta ikona devetdesetih, ki je z Lindo Evangelisto in Naomi Campbell ustvarila pojem supermodela, je v šestem desetletju življenja še vedno videti odlično, zato se mnogi sprašujejo, kaj je njena skrivnost.

icon-expand Cindy Crawford in Kaia Gerber FOTO: Profimedia

Čeprav bi morda pričakovali ekstravagantne skrivnosti, Crawfordova razkriva, da je njen mladosten videz predvsem rezultat discipline in dosledne rutine. Pravi, da se je naučila razlikovati med kratkoročnimi lepotnimi triki in tistimi navadami, ki resnično delujejo na dolgi rok, piše Tportal. Ne verjame, da je za mladosten videz kriva samo genetika, ampak predvsem predanost sebi in svojemu telesu. S kariero, ki traja več kot 30 let, je danes tudi lastnica uspešne linije kozmetike Meaningful Beauty in ponosna mama dveh otrok, med katerimi je tudi Kaia Gerber, ki hodi po njenih stopinjah.

Kaj je skrivnost mladostnega videza Cindy Crawford?

Nega kože je osrednji steber rutine Cindy Crawford. Že več kot dve desetletji razvija lastno kozmetično linijo Meaningful Beauty, v sodelovanju z znanim francoskim zdravnikom Jean-Louisom Sebaghom, piše Tportal. Ti izdelki, kot pravi, so tisti, ki ji zagotavljajo "sijaj, zaradi katerega jo vsi sprašujejo po njenih skrivnostih".

Preberi še Z njo je bil obseden princ William v najstniških letih

Cindy pojasnjuje, da je "učinek mladostnega sijaja" kombinacija dobre nege in samozavesti. "Ko se počutiš dobro in samozavestno, držiš glavo malce višje – in to ljudje v resnici vidijo," je nekoč dejala za People. Ključna sestavina njene kozmetike je ekstrakt melone 'charentais', ki jo pri nas imenujemo tudi 'francoska melona'. Ta namreč vsebuje antioksidant, za katerega trdi, da pomaga koži ohranjati čvrstost in svežino, piše Tportal. Njena doslednost se odraža tudi v izbiri izdelkov; ne eksperimentira preveč in se drži osnovne rutine že vrsto let. To kaže na preprostost in učinkovitost njenega pristopa.

icon-expand Kaia Gerber in Cindy Crawford FOTO: Profimedia

Poudarja pomen zaščitnega faktorja

Cindy Crawford pri negi kože ne eksperimentira preveč in se že vrsto let drži osnovne rutine. Poseben poudarek daje hidrantni kremi z zaščitnim faktorjem (SPF), ki jo uporablja vsak dan, ne glede na vreme ali letni čas. Po njenih besedah je SPF ključnega pomena v boju proti staranju, saj ščiti kolagen in preprečuje prezgodnje staranje kože.

Preberi še 6 razlogov, zakaj je zaščitni faktor pozimi enako pomemben kot poleti

Obožuje savno

Poleg kozmetičnih izdelkov ima Cindy Crawford tudi pomembne wellness navade. Ena izmed njih je redno bivanje v domači savni, ki po njenih trditvah izboljšuje cirkulacijo, sprošča mišice in ugodno vpliva na splošen videz kože, piše Daily Mail. Te dosledne in preproste navade imajo, kot pravi, dolgoročno veliko večji učinek kot kakršnikoli hitri estetski tretmaji, kar kaže na njen realističen in utemeljen pristop k lepoti.

Preberi še Kaj je skrivnost njene vitke linije?

Verjame v pomen doslednosti pri telesni aktivnosti

Ko govorimo o telesni aktivnosti, se za izklesanim videzom Cindy Crawford skriva prepričanje, da ni nujna intenzivnost, ampak doslednost. Ne verjame v izčrpavajoče treninge, ampak v uravnoteženo rutino, ki jo prakticira že vrsto let, piše Daliy Mail. Vadbi se posveti trikrat tedensko. Njen standardni trening vključuje: "20 minut kardia, nato uteži." Temu sledijo nato še druge vaje, ki krepijo celotno telo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še To je vadba, ki jo morate preizkusiti

Kaj pa prehrana?

Prakticira občasni post, zato zajtrkuje šele okoli 10. ure, po navadi po jutranjem treningu, piše Daily Mail. Njen dan se začne s posebnim smutijem, ki vključuje kokosovo mleko, četrtino banane, špinačo in meto, obogateno s kolagenom, proteini, lanom, konopljo in maco. Ta kombinacija je zasnovana tako, da ohranja energijo stabilno in preprečuje nenadne padce krvnega sladkorja.

Preberi še Dieta, zaradi katere je Melania pri 54 letih videti odlično

Za kosilo si običajno izbere vir proteinov in solato ter se poskuša izogibati glutenu, kot so testenine in kruh, še dodajajo pri Daily Mail. Tudi zvečer daje prednost proteinom z zelenjavo. Crawfordova je pojasnila, da ji takšen prehranski urnik pomaga, da se počuti lažje in ima več energije skozi dan.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Več o njenih 'trikih' za vitko linijo si lahko preberete TUKAJ!

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.