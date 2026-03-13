Zato je pri 60. letih videti tako dobro

Čeprav je Cindy Crawford v februarju praznovala že 60. rojstni dan, njena koža in energija še vedno navdušujeta. Ljudje se pogosto sprašujejo, v čem je njena skrivnost. Vpogled v njeno dnevno rutino je oboževalcem nudila že večkrat, zdaj pa je na družbenih omrežjih delila videoposnetke, ki podrobno prikazujejo njeno jutranjo rutino.

Kako je videti jutranja rutina Cindy Crawford?

Izogibanje telefonu ob prebujanju Eno od najpomembnejših pravil, ki se ga Cindy strogo drži, je izogibanje telefona takoj po bujenju. Medtem ko večina ljudi refleksno vzame telefon v roke, da preveri sporočila in družbena omrežja, Cindy to početje kategorično zavrača. Pojasnjuje, da se zbuja 20 minut prej kot ostali družinski člani, da si vzame čas zase, in gledanje v ekran takrat ne pride v poštev, piše InStyle.

Razlog za to je preprost. "Ne želim se prebuditi ob sporočilih in e-pošti. Kaj pa, če vam je nekdo poslal stresno e-sporočilo in je to prva stvar, s katero se soočite? Takoj se v vas sproži odziv, adrenalin raste, jaz pa tega ne želim. Želim kontrolirati informacije, ki jih prejemam v sebe, čim dlje," je povedala v podcastu Reclaiming with Monica Lewinsky, piše Business Insider. Namesto tega raje posluša navdihujoče podcaste ali meditira, kar ji pomaga pri ohranjanju notranjega miru.

Skrb za kožo Njen najljubši ritual za spodbujanje cirkulacije in odstranjevanje toksinov je t. i. 'dry brushing' oziroma suho ščetkanje telesa. Ta tehnika pomaga pri pilingu kože, stimulaciji limfnega sistema in pospeševanju pretoka krvi, kar ima za posledico bolj gladko in sijočo kožo. Po suhem ščetkanju Cindy nanese hranilno olje za telo, kar dodatno hidrira kožo in ji zagotovi potrebna hranila. To je učinkovit in preprost korak za ohranjanje vitalnosti in mehkobe celotnega telesa, piše Tportal.

Kar se tiče nege obraza, se Cindy zateka k preverjenim klasikam, ki so temelj vsake učinkovite rutine. Jutro začne s hitrim umivanjem obraza, ki odstrani morebitne nečistote in pripravi kožo na nadaljnjo nego. Sledi nanašanje seruma z antioksidanti, ključnega elementa v boju proti prostim radikalom in oksidativnemu stresu, ki prispevata k staranju kože, piše Tportal. Za zaključek pa uporabi vlažilno kremo z zaščitnim faktorjem, pogosto iz njene lastne kozmetične linije Meaningful Beauty.

icon-expand Cindy Crawford FOTO: Profimedia

Jutranji jacuzzi in hoja po travi Pomemben element njene rutine je uživanje v jutranjem jacuzziju v Malibuju, kar prispeva k sprostitvi in vitalizaciji. Posebej poudarja tudi pomen 'ozemljitve' – dobesednega stika z naravo, kar v njenem primeru pomeni boso hojo po travi.

Šele po tem, ko je dokončala vse svoje rituale za nego telesa in duha, si Cindy dovoli pogledati v telefon. "Šele, ko naredim vse to zase, lahko vzamem mobitel v roke in rečem – v redu, zdaj lahko vse," je pojasnila, piše Tportal.

Njena jutranja rutina sicer vključuje tudi kavo s kolagenom in jutranjo vadbo, ki temelji na raztezanju in ogrevanju pred prihodom njenega trenerja pilatesa. Več o njenih skrivnostih za mladosten videz pa si lahko preberete TUKAJ!

