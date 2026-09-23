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Rande Gerber in Cindy Crawford
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Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče

N. Č.
23. 09. 2026 04.00
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Ljubezenska zgodba med Cindy Crawford in Randejem Gerberjem velja za eno najlepših in najtrdnejših v svetu slavnih. Supermodel in uspešni podjetnik sta poročena že od leta 1998, v zakonu pa sta dobila tudi dva otroka. Njuna družinska sreča pa se je v zadnjih dneh znašla v središču pozornosti, saj sta izgubila sina Presleyja, ki je umrl pri 27 letih.

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Ko govorimo o najtrdnejših zvezah v svetu slavnih, je zveza med Cindy Crawford in Randejem Gerberjem pogosto med prvimi, ki pridejo na misel. Po skoraj treh desetletjih zakona sta skupaj ustvarila družino, vzgojila dva otroka in prestala številne življenjske preizkušnje. V zadnjih dneh pa se soočata z eno najtežjih izgub v svojem življenju. Umrl je namreč njun sin Presley.

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Od prijateljstva do velike ljubezni

Danes veljata za enega najbolj povezanih parov v svetu slavnih, a njuna zgodba se je začela precej skromno. Cindy Crawford in Rande Gerber sta se spoznala na poroki njenega agenta. Takrat nobeden od njiju ni bil samski, zato med njima sprva ni bilo romance, temveč iskreno prijateljstvo. Šele pozneje, ko sta bila oba prosta, sta svojo povezavo poglobila in začela zvezo.

Kaia Gerber, Presley Gerber, Cindy Crawford in Rande Gerber
Kaia Gerber, Presley Gerber, Cindy Crawford in Rande Gerber FOTO: Profimedia

Prav prijateljstvo je tisto, za kar Cindy večkrat pravi, da je skrivnost njunega uspešnega zakona. V preteklosti je razkrila, da sta spoštovanje, razumevanje in sočutje temelji, na katerih sta zgradila odnos, ki traja že desetletja. Poročila sta se leta 1998, njun zakon pa velja za enega najtrdnejših v Hollywoodu.

Ustvarila sta družino, ki jo je občudoval ves svet

Le leto po poroki se jima je rodil sin Presley Gerber, leta 2001 pa še hči Kaia Gerber. Oba otroka sta sledila stopinjam svoje slavne mame in se podala v svet mode. Presley je sodeloval z modnimi hišami, kot so Calvin Klein, Tommy Hilfiger in Dolce & Gabbana, Kaia pa je postala ena najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije.

Kljub svetovni slavi sta Cindy in Rande vedno poudarjala pomen družine. Večkrat sta povedala, da sta si prizadevala otrokom omogočiti čim bolj normalno odraščanje stran od žarometov, čeprav sta bila oba nenehno pod drobnogledom javnosti.

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Sin Presley je odkrito govoril o svojih težavah

Zadnja leta je Presley Gerber odkrito spregovoril o svojih bojih z duševnim zdravjem in odvisnostjo. Večkrat je poudaril, da želi s svojo zgodbo pomagati drugim, ki se soočajo s podobnimi izzivi. O svojih izkušnjah je govoril tudi na dogodkih, namenjenih ozaveščanju o duševnem zdravju.

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Njegova starša sta mu ves čas stala ob strani. Po poročanju tujih medijev ga nista nikoli nehala podpirati in spodbujati na poti okrevanja. V javnih objavah sta mu večkrat izrazila ponos in ljubezen, Presley pa je javno poudarjal, da mu je oče vedno stal ob strani tudi v najtežjih obdobjih njegovega življenja.

Smrt Presleyja Gerberja
Smrt Presleyja GerberjaFOTO: Profimedia

Najtežja preizkušnja za družino

Družino je pretresla novica o smrti Presleyja Gerberja, ki je umrl 20. septembra 2026 pri 27 letih. Družinski predstavnik je javnost prosil za zasebnost v tem izjemno težkem obdobju. 

Presley Gerber
Presley GerberFOTO: Profimedia
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Za Cindy Crawford in Randeja Gerberja, ki sta dolga leta veljala za zgled uspešnega zakona in povezanosti, je to nedvomno ena najtežjih življenjskih preizkušenj. Kljub bolečini pa številni njuni oboževalci izpostavljajo prav to, kako predano in ljubeče sta stala ob sinu skozi vse njegove vzpone in padce.

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Vir: pagesix.com, mensjournal.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Cindy Crawford Rande Gerber Presley Gerber sin smrt umrl ljubezenska zgodba
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KOMENTARJI (1)

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medusa 23. 09. 2026 10.03
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Ce se ti otrok drogira ze ne more biti srecna druzina.Kaj se dogaja za zaprtimi vrati skrito pred ocmi tujih,pa nikoli ne izvemo....
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