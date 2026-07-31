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Clarke in Taylor - ig
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Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja

N. Č.
31. 07. 2026 12.05
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Udeleženca lanske sezone šova Love Island USA (Otok ljubezni ZDA), Clarke Carraway in Taylor Williams, nista več par. Novico je potrdil vir blizu resničnostne zvezdnice.

Zvezdnika 7. sezone ameriškega šova Otok ljubezni (Love Island USA), Clarke Carraway in Taylor Williams, nista več par. Šlo naj bi za 'težko odločitev', revija People pa poroča, da bo Clarke 'vedno hvaležna za čas, ki sta ga preživela skupaj in za vse, ki so jima od samega začetka izkazovali ljubezen in podporo'.

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Ekskluzivno novico o razhodu je potrdila revija People, sklicujoč se na vir blizu Carrawayeve. Slednja se je po tehtnem premisleku odločila za razhod. Taylor je vstopil v njeno življenje v Casa Amor, kjer je zaradi Clarke zapustil takratno partnerko Olandrio Carthen. Par je bil nato skupaj izločen iz vile in se je podal na potovanje prilagajanja življenju na realnih tleh, kar smo lahko spremljali tudi v posebni oddaji Beyond the Villa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njuno sezono šova Otok ljubezni si lahko v celoti ogledate na VOYO!

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Kaj se je dogajalo s parom po odhodu iz televizijskega šova?

Razmerje Taylorja in Clarke ni bilo brez ovir, piše People. Njuna pot se je začela oktobra 2025, njuna življenja pa so bila pod drobnogledom v oddaji Beyond the Villa. Tam smo videli tudi trenutek krize, ko je Taylor po padcu s konja potreboval dvotedensko počivanje v postelji. Clarke je bila takrat tista, ki je zanj skrbela. Kljub temu da sta takrat zatrjevala, kako ju je nesreča še bolj povezala, danes očitno ni več tako, še dodajajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj prinaša prihodnost za Clarke Carraway?

Clarke Carraway ostaja zavezana svojemu cilju: osebni rasti. "Ko zapira to poglavje, se osredotoča nase," poudarja vir za revijo People, kjer dodajajo, da sta kljub razhodu ohranila spoštovanje drug do drugega.

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Razšla sta se tudi Nicolas in Olandria

Razhod para se je zgodil le nekaj dni zatem, ko so mediji poročali o koncu še ene zveze iz iste sezone – razšla sta se tudi Nicolas Vansteenberghe in Olandria Carthen, Taylorjeva prvotna izbranka, pri čemer so mediji prav tako kot težavo izpostavili naporne urnike in dejstvo, da nista mogla ohranjati močne povezave.

Se med Olandrio in Taylorjem morda kaj plete? Gre za govorice, ki povzročajo veliko razburjenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Otok ljubezni pa zdaj prihaja tudi v Slovenijo, in sicer pod imenom Otok ljubezni Adria. Produkcija išče drzne in samske posameznike, ki se ne bojijo ljubezni in izpostavljenosti. Gre za projekt, ki poleg potencialne romantične sreče nudi tudi izjemno denarno nagrado. Prijavite se lahko TUKAJ!

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Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Love Island USA Clarke Carraway Taylor Williams razhod resničnostni šov Casa Amor
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