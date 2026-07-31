Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja

Zvezdnika 7. sezone ameriškega šova Otok ljubezni (Love Island USA), Clarke Carraway in Taylor Williams, nista več par. Šlo naj bi za 'težko odločitev', revija People pa poroča, da bo Clarke 'vedno hvaležna za čas, ki sta ga preživela skupaj in za vse, ki so jima od samega začetka izkazovali ljubezen in podporo'.
Ekskluzivno novico o razhodu je potrdila revija People, sklicujoč se na vir blizu Carrawayeve. Slednja se je po tehtnem premisleku odločila za razhod. Taylor je vstopil v njeno življenje v Casa Amor, kjer je zaradi Clarke zapustil takratno partnerko Olandrio Carthen. Par je bil nato skupaj izločen iz vile in se je podal na potovanje prilagajanja življenju na realnih tleh, kar smo lahko spremljali tudi v posebni oddaji Beyond the Villa.
Kaj se je dogajalo s parom po odhodu iz televizijskega šova?
Razmerje Taylorja in Clarke ni bilo brez ovir, piše People. Njuna pot se je začela oktobra 2025, njuna življenja pa so bila pod drobnogledom v oddaji Beyond the Villa. Tam smo videli tudi trenutek krize, ko je Taylor po padcu s konja potreboval dvotedensko počivanje v postelji. Clarke je bila takrat tista, ki je zanj skrbela. Kljub temu da sta takrat zatrjevala, kako ju je nesreča še bolj povezala, danes očitno ni več tako, še dodajajo.
Kaj prinaša prihodnost za Clarke Carraway?
Clarke Carraway ostaja zavezana svojemu cilju: osebni rasti. "Ko zapira to poglavje, se osredotoča nase," poudarja vir za revijo People, kjer dodajajo, da sta kljub razhodu ohranila spoštovanje drug do drugega.
Razšla sta se tudi Nicolas in Olandria
Razhod para se je zgodil le nekaj dni zatem, ko so mediji poročali o koncu še ene zveze iz iste sezone – razšla sta se tudi Nicolas Vansteenberghe in Olandria Carthen, Taylorjeva prvotna izbranka, pri čemer so mediji prav tako kot težavo izpostavili naporne urnike in dejstvo, da nista mogla ohranjati močne povezave.
Se med Olandrio in Taylorjem morda kaj plete? Gre za govorice, ki povzročajo veliko razburjenja.
Vir: people.com
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