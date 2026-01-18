Zadovoljna.si
Cora Schumacher - ig
Trači

Cora Schumacher spet srečno zaljubljena

N. Č.
18. 01. 2026 04.00
2

Cora Schumacher je na Instagramu delila fotografijo svojega novega partnerja, Stevena Bo Bekendama. Preverite, kaj je zapisala ob njuni skupni fotografiji.

Cora Schumacher, nekdanja žena ikoničnega dirkača Ralfa Schumacherja, je ponovno našla ljubezen. Na družbenih omrežjih je delila njuno skupno fotografijo in zapisala: "Daje mi mir, daje mi upanje, znova mi daje vero. Je kot Sveto pismo ob moji postelji, majica, ki jo nosim, pesem, ki se mi je zataknila v glavi. Je trden, stabilen in resnično eden od dobrih."

Pestro življenje Schumacherjeve bivše po njunem razhodu
Partnerja je na fotografiji tudi označila in izkazalo se je, da je moški ob njej Steven Bo Bekendam. Njeno objavo je na svojem Instagram profilu delil tudi sam. Viri, kot je nemški Bild, navajajo, da sta par že približno pet mesecev.

Schumacher praznuje v objemu svojega partnerja
S to objavo je Cora jasno pokazala, da je po dolgem času znova srečna v ljubezni in da Steven igra ključno vlogo v njenem življenju. Objava je sprožila veliko zanimanja in potrdila novo poglavje v Corinem osebnem življenju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cora in Ralf Schumacher

Cora je bila od leta 2001 do leta 2015 v zakonski zvezi z nekdanjim dirkačem formule 1, Ralfom Schumacherjem. V zakonu se jima je rodil sin David, danes star 24 let, ki prav tako nadaljuje tradicijo v motošportu, poroča Daily Mail.

Ralf in David Schumacher
Ralf in David SchumacherFOTO: Profimedia
On še vedno okreva po nesreči, ona pa že prodaja njegovo imetje
Ralf Schumacher razkril svojo spolno usmerjenost

Ralf Schumacher je leta 2024 javno priznal svojo homoseksualnost. To je ponovno osvetlilo njegov odnos s Coro in njuno ločitev. Več si lahko preberete TUKAJ!

Schumacherjev sin ljubi dekle bosanskih korenin
Novi partner Ralfa Schumacherja

Ralf Schumacher svojega partnerja ne skriva. To je Étienne Bousquet-Cassange. Skupaj sta že približno tri leta, pred kratkim je celo na svojih družbenih omrežjih delil prikupno objavo ob njuni tretji obletnici razmerja. "Danes je prav poseben dan. Že 3 leta preživljam skoraj 24 ur na dan, 7 dni v tednu z ljubeznijo svojega življenja. Tako neverjetno je imeti v življenju močno in ljubečo zvezo," je zapisal ob njuni skupni fotografiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: dailymail.co.uk, bild.de

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan

KOMENTARJI (2)

medŠihtom 18. 01. 2026 14.48
1 1
tale cora(kura) in tale tanovi oba zgledata plastično dodelana. se ne čudim ralfu da se je raje obrnil drugam, prav je naredu ob tej plastiki. ampak važn da prepričljivo igrata vlogi, kot pišete. igrata. vse je samo igranje "stabilnosti", ki v realnosti seveda ne obstaja. samo na instagramu. hahahaha.
ODGOVORI
Hinkoinvinko 18. 01. 2026 11.50
2 1
Pravi vaški bicikl...
ODGOVORI
