Cora Schumacher spet srečno zaljubljena

Cora Schumacher, nekdanja žena ikoničnega dirkača Ralfa Schumacherja, je ponovno našla ljubezen. Na družbenih omrežjih je delila njuno skupno fotografijo in zapisala: "Daje mi mir, daje mi upanje, znova mi daje vero. Je kot Sveto pismo ob moji postelji, majica, ki jo nosim, pesem, ki se mi je zataknila v glavi. Je trden, stabilen in resnično eden od dobrih."
Partnerja je na fotografiji tudi označila in izkazalo se je, da je moški ob njej Steven Bo Bekendam. Njeno objavo je na svojem Instagram profilu delil tudi sam. Viri, kot je nemški Bild, navajajo, da sta par že približno pet mesecev.
S to objavo je Cora jasno pokazala, da je po dolgem času znova srečna v ljubezni in da Steven igra ključno vlogo v njenem življenju. Objava je sprožila veliko zanimanja in potrdila novo poglavje v Corinem osebnem življenju.
Cora in Ralf Schumacher
Cora je bila od leta 2001 do leta 2015 v zakonski zvezi z nekdanjim dirkačem formule 1, Ralfom Schumacherjem. V zakonu se jima je rodil sin David, danes star 24 let, ki prav tako nadaljuje tradicijo v motošportu, poroča Daily Mail.
Ralf Schumacher razkril svojo spolno usmerjenost
Ralf Schumacher je leta 2024 javno priznal svojo homoseksualnost. To je ponovno osvetlilo njegov odnos s Coro in njuno ločitev. Več si lahko preberete TUKAJ!
Novi partner Ralfa Schumacherja
Ralf Schumacher svojega partnerja ne skriva. To je Étienne Bousquet-Cassange. Skupaj sta že približno tri leta, pred kratkim je celo na svojih družbenih omrežjih delil prikupno objavo ob njuni tretji obletnici razmerja. "Danes je prav poseben dan. Že 3 leta preživljam skoraj 24 ur na dan, 7 dni v tednu z ljubeznijo svojega življenja. Tako neverjetno je imeti v življenju močno in ljubečo zvezo," je zapisal ob njuni skupni fotografiji.
