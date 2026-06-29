Njunega razhoda po vseh teh letih ni pričakoval nihče

Igralka Courteney Cox (62) in glasbenik Johnny McDaid (49) sta se razšla po več kot desetletju zveze. Novico o razhodu je prvi objavil Daily Mail, nato pa so jo potrdili še pri reviji People. Par so nazadnje javno opazili septembra 2025 na turnirju US Open, ko nič ni kazalo na to, da bi se v njunem razmerju dogajali večji pretresi. Par se je v preteklosti že srečeval s prekinitvami, vendar se tokrat zdi, da sta dokončno ubrala vsak svojo pot, čeprav njuni predstavniki za medije informacij še niso uradno komentirali.

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Kako se je začelo njuno razmerje?

Par se je spoznal leta 2013 na hišni zabavi pri igralki. Ed Sheeran je bil tisti, ki je Johnnyja pripeljal na zabavo in ju predstavil. Courteney Cox je za The Howard Stern Show priznala, da jo je pritegnil takoj, ko ga je videla igrati na klavir. Poti sta se jima po tistem križali s pomočjo igralke Isle Fisher in njenega takratnega moža. Sacha Baron Cohen je Johnnyju namreč sporočil, da se Courteney zanima zanj, on pa jo je povabil na zmenek že naslednji dan. Februarja 2014 sta se nato že zaročila.

icon-expand Courteney Cox in Johnny McDaid FOTO: Profimedia

Leta 2015 sta se razšla, nato so se njune poti ponovno združile

V letu 2024 je Courteney Cox razkrila, da je bil njun prvi razhod leta 2015 zelo nenaden. Johnny McDaid se je z njo razšel v prvi minuti skupne terapije za pare. "Ni me želel presenetiti. Bil je v taki bolečini zaradi razmerja," je pojasnila zvezdnica za podkast Minnie Driver. Čeprav sta bila narazen pol leta, je bilo to obdobje ključno za njuno poznejšo ponovno združitev leta 2016. Naučila se je več o sebi, svojih mejah in kako v razmerju ne jemati vsega osebno. Po tistem se nista več zaročila, sta pa bila nerazdružljiva.

Veliko časa sta preživela ločeno

Par je veliko časa preživel ločeno tudi med pandemijo covida-19, ko sta bila devet mesecev ujeta na nasprotnih straneh Atlantika. Courteney Cox je za The Ellen DeGeneres Show že leta 2019 dejala, da je njuno razmerje logistično zahtevno in drago, saj sta se nenehno vozila sem in tja med ZDA in Anglijo.

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