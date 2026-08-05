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Georgina - ig
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Tako je videti 32-letna lepotica v zadnjih trenutkih pred velikim dnem

N. Č.
05. 08. 2026 09.52
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Po letih ugibanj in številnih namigih naj bi Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez končno stopila pred oltar. Tuji mediji poročajo, da naj bi se eden najbolj prepoznavnih slavnih parov poročil že prihajajoči konec tedna na portugalskem otoku Madeira.

Vse kaže na to, da se bo slavni nogometaš Cristiano Ronaldo končno poročil. Po poročanju tujih medijev bo on in Georgina Rodriguez usodni da dahnila že prihajajoči konec tedna. 

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Madeira naj bi gostila enega najbolj odmevnih dogodkov leta

Če gre verjeti poročanjem tujih medijev, bo glavnina poročnega dogajanja potekala na Madeiri, otoku, ki ima za Cristiana Ronalda poseben pomen. Tam stoji njegov znameniti kip, nahaja pa se tudi muzej, posvečen njegovi izjemni nogometni karieri, piše The Sun.

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Po neuradnih informacijah naj bi poročni obred potekal v katedrali v Funchalu, praznovanje pa naj bi se nato nadaljevalo v prestižnem hotelu Savoy Palace. Dodatna ugibanja so sprožile tudi informacije o omejenem dostopu do določenih delov hotela v prihodnjih dneh, še dodajajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Govorice trajajo že več mesecev

Namigovanja o poroki niso nova. Že več mesecev se pojavljajo ugibanja, da naj bi Ronaldo in Georgina svojo dolgoletno zvezo kmalu okronala z zakonom. K temu so pripomogle tudi njune objave na družbenih omrežjih ter fotografije z luksuznih počitnic.

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V zadnjih dneh sta bila pogosto opažena na razkošni jahti, kjer sta uživala v skupnih trenutkih. Številni oboževalci so prepričani, da je šlo za zadnje sproščene dni pred enim najpomembnejših dogodkov v njunem življenju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupaj sta že skoraj desetletje

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta par od leta 2016. V tem času sta postala ena najbolj spremljanih in prepoznavnih družin na svetu. Skupaj vzgajata hčerki Alano Martino in Bello Esmeraldo, del njune velike družine pa so tudi Ronaldov najstarejši sin Cristiano Junior ter dvojčka Eva Maria in Mateo. Njuna zgodba ni bila vedno lahka, saj sta se leta 2022 soočila tudi z izgubo sina Angela ob porodu.

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Kljub težkim preizkušnjam sta ostala trdno povezana, zato mnogi menijo, da bi bila poroka logičen naslednji korak v njuni zvezi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bo ta konec tedna končno padel usodni da?

Čeprav par poroke uradno še ni potrdil, je vse več znakov, da bi se slovesnost lahko zgodila že to soboto. Oboževalci po vsem svetu zato z zanimanjem spremljajo dogajanje na Madeiri, kjer bi Ronaldo in Georgina lahko končno postala mož in žena. Če se bodo govorice izkazale za resnične, bo to nedvomno eden najbolj odmevnih zvezdniških dogodkov letošnjega poletja.

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Vir: thesun.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (1)

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Jani. 09. 08. 2026 14.31
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Je dobra tale Georgina😉
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