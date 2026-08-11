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Georgina Rodriguez - met gala 2026
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Intimna poroka, ki je v nekaj minutah preplavila Instagram

N. Č.
11. 08. 2026 22.00
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Po skoraj desetletju skupne poti, dveh skupnih hčerah in številnih življenjskih preizkušnjah sta Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez svojo ljubezensko zgodbo okronala s poroko. Zvezdniški par je usodni da izrekel na zasebnem civilnem obredu na Portugalskem.

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta se poročila na intimni civilni slovesnosti v portugalskem Cascaisu. Kot poročajo tuji mediji, med njimi revija People, so bili med povabljenci le njuni najbližji družinski člani in vseh pet otrok, ki sestavljajo njuno veliko družino.

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Novico je nogometni zvezdnik potrdil kar sam. Na družbenih omrežjih je delil fotografijo njunih rok s poročnima prstanoma in s tem dokončno utišal govorice, ki so se v zadnjih tednih širile po svetovnih medijih.

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Oboževalci čakali zaman

Še nekaj dni pred poroko so tuji mediji ugibali, da se bo poroka odvila v Ronaldovem rojstnem Funchalu na Madeiri. Pred tamkajšnjo katedralo se je zbrala množica radovednežev, ki je pričakovala prihod slavnega para, a zaman. Pozneje se je izkazalo, da se Georgina in Cristiano za javni spektakel nista odločila, temveč sta prisegla na zasebnost.

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Njuna želja po diskretnosti ni presenečenje. Kljub temu da spadata med najbolj prepoznavne pare na svetu, sta ključne družinske trenutke pogosto skušala ohraniti stran od oči javnosti.

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Ljubezenska zgodba, ki traja že od leta 2017

Cristiano in Georgina sta se spoznala leta 2017, ko je ona delala v trgovini Gucci v Madridu. Med njima je hitro preskočila iskrica, kmalu pa sta postala eden najbolj spremljanih zvezdniških parov na svetu.

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Skozi leta sta skupaj ustvarila veliko družino. Poleg Ronaldovega sina Cristiana mlajšega ter dvojčkov Eve in Matea vzgajata tudi skupni hčerki Alano Martino in Bello Esmeraldo. Njuno življenje pa ni bilo vedno le pravljica. Leta 2022 sta doživela eno najtežjih obdobij, ko sta ob rojstvu izgubila sina Ángela. Tudi ta boleča izkušnja ju je še dodatno povezala.

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Leto po zaroki še poroka

Par je zaroko oznanil avgusta lani, ko je Georgina sledilcem pokazala razkošen zaročni prstan in zapisala: 'Da, sprejmem. V tem in v vseh svojih življenjih'. Zdaj sta svoje razmerje okronala še s poroko.

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Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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