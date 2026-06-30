Prstan, ki je dvignil prah: ali je mladi Beckham res zaročen?

Cruz Beckham, 21-letni sin nogometnega zvezdnika in nekdanje članice Spice Girls, je znova v središču pozornosti, tokrat zaradi svoje devet let starejše punce Jackie Apostel. Glasbenica je namreč na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri je moč opaziti diamantni prstan na njeni levi roki.
Fotografije so nastale na tekmi med Brazilijo in Škotsko na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer je par užival v navijaških dresih brazilske reprezentance. Čeprav uradne potrditve zaroke še ni, so fotografije, na katerih Cruz poljublja svojo srčno izbranko na lice, dovolj močan signal za številne medije in sledilce po vsem svetu, piše Net.hr.
Pred kratkim sta praznovala drugo obletnico razmerja
Svojo drugo obletnico razmerja sta pred kratkim proslavila z izjemno osebnimi objavami na družbenih omrežjih. Cruz je 10. junija zapisal čustveno posvetilo: "Jackie, minili sta dve leti, ljubim te bolj kot kadarkoli prej. Srečno obletnico, ljubezen moja. Delaš me najboljšo različico mene samega."
Jackie mu ni ostala dolžna in je svoja čustva delila prek fotografij, ki jih je v intimi njunega snemalnega studia ovekovečila kar Cruzova sorodnica, Libby Adams, kar kaže na to, kako močno je vključena v ožji krog družine.
Tarča kritik zaradi starostne razlike
Oktobra se je Jackie soočila z negativnimi komentarji pod svojimi objavami. Eden izmed kritikov se je neposredno vprašal, zakaj 29-letnica hodi s skoraj deset let mlajšim fantom. Njen odgovor je bil neposreden in jasen: izpostavila je, da je Cruz prijazen, duhovit, pameten in zrel.
Vir: net.hr
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