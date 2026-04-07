Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila

Nekdanja soproga pokojnega Hugha Hefnerja, Crystal Harris, se je na očarljivih Cookovih otokih ponovno poročila. V neokrnjeni naravi je izrekla zaobljube svojemu izvoljencu, poslovnežu s Havajev, Jamesu Wardu, poroča People. Dogodek se je odvil 2. aprila, približno devet let po smrti Playboyevega ustanovitelja, še dodajajo.

Preberi še Playboyeva zajčica razkrila, kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati

Za poroko sta izbrala miren kotiček

Crystal in James sta za svojo poroko namerno izbrala Cookove otoke, še posebej Aitutaki. Razlog za to odločitev je bil jasen: otoki so izjemno oddaljeni in nudijo občutek miru, saj tam ni velikih hotelskih verig, poroča People. Harrisova je za omenjeno revijo poudarila: "Tudi sicer je to dom ene najlepših lagun na svetu. Ker sva oba z Jamesom ljubitelja oceana in narave, se nama je to zdelo popolno mesto za začetek tega poglavja najinega življenja."

Stavila sta na minimalizem in eleganco

Mladoporočenca sta se osredotočila na enostavnost in eleganco. Njuna vizija je bila 'preprosta, elegantna in z oceanom navdahnjena poroka', z osupljivo turkizno laguno v ozadju, piše People. Harris, stara 39 let, in Ward, star 42 let, sta načrtovanje poroke prepustila Sandi Brown, ki je dogodek opisala kot 'resnično miren', še dodajajo.

Preberi še Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa

Harrisova je za revijo People poudarila: "Ker je poroka majhna, nama je to omogočilo, da sva se osredotočila na pomembne podrobnosti, namesto na upravljanje velikega dogodka. Nisva si želela ogromne produkcije. Želela sva nekaj tihega in osebnega, kjer bi lahko resnično bila prisotna drug z drugim in v trenutku."

Dih jemajoča poročna obleka

Za svojo poroko je Crystal Harris nosila izjemno obleko 'Margo' priznane oblikovalke Oksane Mukhe. Gre za prilegajočo se čipkasto obleko z dolgimi rokavi, ki je bila opremljena z impresivnimi 5.400 kristali Swarovski. Crystal, ki je tudi zagovornica pravic živali in žensk, je ob razlagi svoje izbire povedala: "Poslali so mi sporočilo in ko sem videla obleko, sem se vanjo takoj zaljubila." Poudarila je, da jo je obleka spominjala na 'Disneyjevo princesko' – zaradi romantičnosti, brezčasnosti in ženstvenosti, kar je bila zanjo pomembna lastnost poročnega dne.

Preberi še Take poročne obleke nismo videli že dolgo

Več o Crystal Harris in njenem zakonu s Hefnerjem pa si lahko preberete TUKAJ! Nekdanja Playboyeva zajčica je pred leti namreč v knjigi razkrila, kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati Playboyeve graščine.

