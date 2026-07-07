Očarala v črni obleki, ki jo želi imeti vsaka

Tudi igralka Dakota Johnson se je udeležila spektakularne poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja , ki je potekala v newyorškem Madison Square Gardenu med tisočimi drugimi povabljenci. Za to posebno priložnost je izbrala stajling, ki dokazuje, da je mala črna obleka še vedno najbolj varna in hkrati najbolj modna izbira za formalne dogodke.

Ko so jo fotografi ujeli pred njenim stanovanjem v New Yorku, je bilo jasno, da je njen videz skrbno načrtovan in prilagojen poletnim temperaturam, kljub uporabi črne barve . Obleka ni le preprosta tkanina, temveč kroj, ki laska njeni postavi in poudarja njeno naravno lepoto na dostojen način.

Dakota se je odločila za črno obleko znamke Valentino, ki ima značilno vezanje okoli vratu in drzen razporek na stegnu. Posebnost te obleke je dolg dodatek, podoben šalu, ki ob hoji ustvari gibanje in doda pridih glamurja sicer preprostemu kroju, piše Tportal. Pomembno je izpostaviti, da gre za model iz prihajajoče kolekcije 2026, kar pomeni, da je igralka med prvimi na svetu, ki nosi ta model, še dodajajo.

Čeprav se črna morda zdi nenavadna izbira za poletno poroko, visoki razporek in lahkotnost tkanine poskrbita, da videz ostane primeren tudi za toplejše dni, ne da bi izgubil svojo formalno težo.