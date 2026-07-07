Očarala v črni obleki, ki jo želi imeti vsaka

Tudi igralka Dakota Johnson se je udeležila spektakularne poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja, ki je potekala v newyorškem Madison Square Gardenu med tisočimi drugimi povabljenci. Za to posebno priložnost je izbrala stajling, ki dokazuje, da je mala črna obleka še vedno najbolj varna in hkrati najbolj modna izbira za formalne dogodke.
Fotografi ujeli Dakoto v brezhibnem stajlingu
Ko so jo fotografi ujeli pred njenim stanovanjem v New Yorku, je bilo jasno, da je njen videz skrbno načrtovan in prilagojen poletnim temperaturam, kljub uporabi črne barve. Obleka ni le preprosta tkanina, temveč kroj, ki laska njeni postavi in poudarja njeno naravno lepoto na dostojen način.
Odločila se je za obleko znamke Valentino
Dakota se je odločila za črno obleko znamke Valentino, ki ima značilno vezanje okoli vratu in drzen razporek na stegnu. Posebnost te obleke je dolg dodatek, podoben šalu, ki ob hoji ustvari gibanje in doda pridih glamurja sicer preprostemu kroju, piše Tportal. Pomembno je izpostaviti, da gre za model iz prihajajoče kolekcije 2026, kar pomeni, da je igralka med prvimi na svetu, ki nosi ta model, še dodajajo.
Čeprav se črna morda zdi nenavadna izbira za poletno poroko, visoki razporek in lahkotnost tkanine poskrbita, da videz ostane primeren tudi za toplejše dni, ne da bi izgubil svojo formalno težo.
Videz je dopolnila z dodatki
Dodatki, ki jih je izbrala Dakota Johnson, niso bili le modni kosi, temveč prava investicija. Za torbico Valentino Rockstud Spike je odštela približno 2.500 evrov, piše Tportal, medtem ko so njeni natikači s pentljo stali približno 1.300 evrov, še dodajajo.
Posebno pozornost zasluži njen nakit, ki vključuje drage diamante in smaragde. Nosila je kose oblikovalcev, kot so Jessica McCormack, Marlo Laz, Sophie Bille Brahe in Verdura. Celoten videz je zaokrožila z ovalnimi kovinskimi sončnimi očali Prada, ki so v stajling vnesla sodoben pridih, primeren za popoldanski prihod na slovesnost.
Vir: tportal.hr
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