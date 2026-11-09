Razkrila skrivnost iz mladosti: nora je bila na tega glasbenika

Dakota Johnson je v sproščenem intervjuju razkrila, kateri slavni glasbenik ji je bil nekoč še posebej všeč. Njen odgovor je morda presenetil marsikoga, saj je omenila Damona Albarna, britanskega glasbenika, ki ga poznamo predvsem kot pevca skupin Blur in Gorillaz. Ob tem se je znova pokazalo, da imajo glasbeniki v igralkinem življenju očitno prav posebno mesto.
Dakota Johnson presenetila z odgovorom
Priznanje je prišlo med promocijskimi pogovori ob filmu Verity, v katerem Dakota nastopa skupaj z Anne Hathaway in Joshom Hartnettom.
V zabavnem intervjuju za BuzzFeed, imenovanem Co-Star Test, so igralci odgovarjali na vprašanja drug o drugem, med njimi tudi na vprašanje o nekdanjih slavnih simpatijah.
Johnsonova je brez večjega obotavljanja izpostavila Damona Albarna. Anne Hathaway ob njegovem imenu sprva ni vedela, o kom govori, kar je trenutek naredilo še nekoliko bolj zabaven.
Kdo je Damon Albarn?
Damon Albarn je britanski pevec, tekstopisec in glasbenik, ki je svetovno slavo dosegel kot frontman skupine Blur. Skupina je bila ena najpomembnejših predstavnic britpopa v devetdesetih letih, med njenimi najbolj znanimi skladbami pa so Song 2, Girls & Boys, Parklife in Tender.
Albarn pa ni ostal le pri eni glasbeni zgodbi
Leta 1998 je skupaj z ilustratorjem Jamiejem Hewlettom ustvaril virtualno skupino Gorillaz, ki je postala svetovni fenomen. Projekt je znan po animiranih članih, raznolikih glasbenih sodelovanjih in uspešnicah. Albarn je tako že desetletja eno prepoznavnejših imen britanske glasbene scene.
Dakota Johnson in glasbeniki: Naklonjenost ni nič novega
Da ima Dakota Johnson rada glasbenike, pravzaprav ni presenečenje.
Njeno zasebno življenje je bilo v preteklosti večkrat povezano z glasbenim svetom. Med letoma 2014 in 2016 je bila v razmerju z britanskim glasbenikom Matthewom Hittom, pevcem skupine Drowners.
Najbolj odmevna pa je bila njena dolgoletna zveza s Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay. Par je bil skupaj od leta 2017, njuno razmerje pa se je končalo leta 2025.
Igralka je o svoji naklonjenosti do glasbenikov spregovorila tudi v pogovoru za revijo Vogue, v katerem se je pošalila, da so glasbeniki očitno všeč njej, ona pa je všeč njim. Ob tem je dodala, da so lahko precej zapleteni.
Njena izbira Damona Albarna tako ni povsem naključna
Johnsonova je že v preteklosti pokazala, da dobro pozna glasbo skupine Blur.
V pogovoru z igralcem Paulom Mescalom leta 2022 je navdušeno govorila o njihovih skladbah, med drugim tudi o pesmi Tender, za katero je povedala, da ima to besedo celo tetovirano na roki.
Sicer ni potrdila, da je tetovaža neposredno povezana s skladbo, je pa jasno pokazala, da ji je glasba skupine zelo pri srcu.
Vir: Vogue, BuzzFeed
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