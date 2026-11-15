Njen zaljubljen pogled je težko spregledati

Potem ko je v lanskem letu odjeknila novica o razhodu igralke Dakote Johnson in dolgoletnega partnerja Chrisa Martina, ameriški mediji vse glasneje ugibajo o njenem novem ljubezenskem poglavju. Tokrat so jo večkrat opazili v družbi glasbenika Machine Gun Kellyja, njuna zadnja skupna pojavljanja pa so sprožila val ugibanj, da med njima morda preskakujejo iskrice.

icon-expand Machine Gun Kelly FOTO: Profimedia

Skupaj v glasbenem studiu

Kot poroča E! News, so 37-letno Dakoto Johnson in 36-letnega Machine Gun Kellyja (s pravim imenom Colson Baker) fotografi ujeli pred glasbenim studiem v Los Angelesu. Na fotografijah sta delovala sproščeno in dobro razpoloženo, opazovalci pa so hitro začeli ugibati, ali gre le za prijateljsko druženje ali za nekaj več. To ni prvič, da sta bila zvezdnika opažena skupaj. E! News poudarja, da se v zadnjih tednih pojavljata v podobnih družbah in na istih dogodkih, kar je dodatno podžgalo govorice o morebitni romanci.

Fotografije, ki so sprožile nove govorice

Še več pozornosti je pritegnilo poročanje revije People, ki navaja, da sta bila Dakota in MGK med večernim druženjem v Los Angelesu videti 'zelo povezana'. Po navedbah revije sta se med odhodom iz studia smejala, pogovarjala in si bila fizično precej blizu, na nekaterih fotografijah naj bi se držala celo za roke, ko je Machine Gun Kelly lepi igralki pomagal po stopnicah.

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Uradna potrditev ni potrebna, igralka je zaljubljena do ušes

Čeprav Dakota Johnson in Machine Gun Kelly svojega odnosa še nista javno opredelila, mnogi menijo, da uradna potrditev morda sploh ni potrebna. Fotografije, ki so jih v zadnjih dneh objavili ameriški mediji, namreč kažejo igralko v povsem drugačni luči. Ob glasbeniku deluje sproščeno, brezskrbno in vidno srečno, njen nasmeh in zaljubljen pogled pa je po mnenju oboževalcev težko spregledati.

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Oba sta za seboj pustila odmevne zveze

Dakota Johnson je bila skoraj osem let v razmerju s pevcem skupine Coldplay, Chrisom Martinom. Kljub številnim ugibanjem o poroki se je njuna zveza lani zaključila. Čeprav razloga za razhod nista javno razkrila, pa naj bi po poročanju ameriških medijev ostala v dobrih odnosih.

icon-expand Chris Martin in Dakota Johnson FOTO: Profimedia

Tudi Machine Gun Kelly ima za seboj burno obdobje. Glasbenik je bil več let v razmerju z igralko Megan Fox, njuna zveza pa je pogosto polnila naslovnice svetovnih medijev. Po več prekinitvah in spravah sta se letos dokončno razšla, čeprav ostajata povezana zaradi skupnega otroka.

icon-expand Megan Fox in Machine Gun Kelly FOTO: Profimedia

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Javnost z zanimanjem spremlja razvoj dogodkov

Uradne potrditve razmerja za zdaj še ni. Niti Dakota Johnson niti Machine Gun Kelly se na govorice nista javno odzvala, zato ameriški mediji za zdaj poročajo predvsem o njunih skupnih druženjih, objemih, zaljubljenih pogledih in opažanjih očividcev.

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