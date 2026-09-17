Po Megan Fox v objemu druge? Fotografije sprožile ugibanja

Skrivno druženje naj bi trajalo že več mesecev

Po poročanju revije People, ki se sklicuje na vir blizu MGK-ja, naj bi se Dakota in glasbenik v zadnjih mesecih videvala bolj diskretno. Sprva naj bi bila prijatelja, po poroki Taylor Swift in Travisa Kelcea julija pa naj bi se njun odnos poglobil. Vir je za People povedal, da sta se začela pogosto dopisovati in preživljati več časa skupaj. "Zdaj sta si zelo všeč," je dodal vir blizu para. Pomembno pa je, da njuna zveza uradno ni potrjena. Predstavniki Dakote Johnson in Machine Gun Kellyja se na poročanja javno še niso odzvali. Zato za zdaj ni mogoče z gotovostjo trditi, da sta par.

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Vse se je začelo z večerom v New Yorku

Govorice o novi romanci so se okrepile, ko so Dakoto in MGK-ja septembra opazili skupaj v New Yorku. Po poročanju medijev sta obiskala stanovanje Taylor Swift v Tribeci, nato pa se odpravila na večerjo v restavracijo Estela. Fotografije njunega druženja so sprožile ugibanja o tem, ali je med njima kaj več kot prijateljstvo. Po navedbah virov naj bi se poznala že pred poroko Taylor Swift in Travisa Kelcea, vendar naj bi se njuna komunikacija okrepila prav po tem dogodku.

icon-expand Megan Fox, Machine Gun Kelly FOTO: AP

MGK je bil v zvezi z Megan Fox

Machine Gun Kelly, s pravim imenom Colson Baker, je bil več let v razmerju z igralko Megan Fox. Njuna zveza se je začela leta 2020, leta 2022 pa sta se zaročila. Razmerje je bilo večkrat prekinjeno in obnovljeno, novembra 2024 pa sta se dokončno razšla. Nekdanja partnerja imata hčerko, rojeno marca 2025. MGK ima iz prejšnjega razmerja tudi starejšo hčerko Casie. Megan Fox in MGK sta bila v preteklosti deležna velike medijske pozornosti zaradi svojega turbulentnega razmerja, zaroke in skupnega starševstva. Morebitna nova romanca glasbenika zato vzbuja zanimanje javnosti, čeprav ni znano, kako se na poročanja odziva njegova nekdanja partnerica.

Tudi Dakota Johnson ima za seboj odmevno zvezo

Dakota Johnson je bila pred tem v dolgoletnem razmerju s pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom. Njuna zveza se je začela leta 2017, v javnosti pa sta bila večkrat opisana kot zelo zasebna. Razšla sta se preteklega leta. Pred kratkim je bila Dakota povezana tudi z glasbenikom Role Modelom, s katerim naj bi se razšla v začetku leta 2026.

icon-expand Chris Martin in Dakota Johnson FOTO: Profimedia

Kaj bo prinesla nova hollywoodska zgodba?

Za zdaj ostaja odprto vprašanje, ali Dakota in Machine Gun res začenjata romantično razmerje ali pa gre za tesnejše prijateljstvo, ki je zaradi njunih javnih nastopov pritegnilo pozornost. Navedbe vira za revijo People nakazujejo, da se med njima nekaj razvija, vendar njuna dejanska zveza še ni javno potrjena. Oboževalci bodo zato verjetno pozorno spremljali njune naslednje skupne nastope in morebitne izjave.

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