Na rdeči preprogi je pokazala več, kot smo vajeni

Dakota Johnson se je v New Yorku udeležila premiere psihološkega trilerja Verity , v katerem igra glavno vlogo. A čeprav je bil večer namenjen predstavitvi novega filma, je igralka veliko pozornosti pritegnila tudi s svojim modnim izborom.

Za dogodek je izbrala belo kreacijo modne hiše Calvin Klein , sestavljeno iz svetlečega okrašenega zgornjega dela in dolgega elegantnega krila. Posebnost videza so bile bleščeče resice, ki so ustvarile glamurozen učinek in celotnemu stajlingu dodale pridih hollywoodskega sijaja.

Zgornji del je razkrival trebuh , poudarjen dekolte pa je videzu dodal drzno noto. Celota je ostala elegantna in prefinjena, kar je zaščitni znak modnih izbir Dakote Johnson.

Igralka je videz dopolnila z nežnim nakitom, naravnim ličenjem in prepoznavno pričesko s frufrujem. Prav ta kombinacija preprostosti in drznosti je poskrbela, da je bila ena najbolj fotografiranih zvezd večera.

Modni poznavalci že opažajo, da se tudi letos nadaljuje trend prosojnih in bolj razkritih večernih videzov, ki so v zadnjih sezonah postali stalnica na največjih rdečih preprogah.