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Dakota Johnson
Moda slavnih

Na rdeči preprogi je pokazala več, kot smo vajeni

N. Č.
01. 10. 2026 10.09
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Dakota Johnson znova dokazuje, zakaj velja za eno največjih modnih ikon Hollywooda. Na premieri novega filma je v drzni beli kreaciji pritegnila vse poglede in poskrbela za enega najbolj opaznih modnih trenutkov večera.

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Dakota Johnson se je v New Yorku udeležila premiere psihološkega trilerja Verity, v katerem igra glavno vlogo. A čeprav je bil večer namenjen predstavitvi novega filma, je igralka veliko pozornosti pritegnila tudi s svojim modnim izborom.

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Drzna kreacija modne hiše Calvin Klein

Za dogodek je izbrala belo kreacijo modne hiše Calvin Klein, sestavljeno iz svetlečega okrašenega zgornjega dela in dolgega elegantnega krila. Posebnost videza so bile bleščeče resice, ki so ustvarile glamurozen učinek in celotnemu stajlingu dodale pridih hollywoodskega sijaja.

Dakota Johnson
Dakota Johnson FOTO: Profimedia

Zgornji del je razkrival trebuh, poudarjen dekolte pa je videzu dodal drzno noto. Celota je ostala elegantna in prefinjena, kar je zaščitni znak modnih izbir Dakote Johnson.

Minimalistični dodatki

Igralka je videz dopolnila z nežnim nakitom, naravnim ličenjem in prepoznavno pričesko s frufrujem. Prav ta kombinacija preprostosti in drznosti je poskrbela, da je bila ena najbolj fotografiranih zvezd večera.

Modni poznavalci že opažajo, da se tudi letos nadaljuje trend prosojnih in bolj razkritih večernih videzov, ki so v zadnjih sezonah postali stalnica na največjih rdečih preprogah.

Nova filmska vloga

Premiera je bila namenjena predstavitvi filma Verity, psihološkega trilerja, posnetega po uspešnici Colleen Hoover. Dakota Johnson v filmu igra pisateljico Lowen Ashleigh, ki sprejme nenavadno nalogo dokončanja knjižne serije slovite avtorice Verity Crawford. Med raziskovanjem pa začne razkrivati skrivnosti, ki zamajejo mejo med resnico in manipulacijo.

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Tokrat je Dakota Johnson dokazala, da zna poleg filmskih vlog poskrbeti tudi za modne trenutke, ki še dolgo odmevajo.

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Vir: Profimedia

Dakota Johnson moda rdeča preproga Calvin Klein film Verity
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