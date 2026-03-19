Trači

Tako je videti lepa žena Dana iz Masterchefa

N. Č.
19. 03. 2026 04.00
0

Ob rojstnem dnevu svoje žene Ane je Dan Prohart, ki ga poznamo iz kuharskega šova MasterChefa, na družbenih omrežjih delil ganljiv zapis. Opisal je več kot 20 let njune skupne poti in priznal, da je vanjo še vedno zaljubljen.

Dan Prohart, ki ga poznamo iz šova MasterChefa Slovenija 2025, je ob rojstnem dnevu svoje žene Ane na Facebooku objavil zelo oseben in čustven zapis. V objavi je podrobno opisal njuno 20-letno skupno pot in poudaril, da je po vseh teh letih skupnega življenja vanjo še vedno zaljubljen.

Sodnike je prepričal simpatični 40-letnik iz Zbilj pri Medvodah
Sodnike je prepričal simpatični 40-letnik iz Zbilj pri Medvodah

Iskren zapis, ki ga je posvetil ženi Ani

"Draga moja Ana, ko sem te prvič zagledal pri rosnih 20 letih, si me očarala v trenutku. Iskreno povedano, takrat še nisem vedel, da s tem podpisujem pogodbo za skupno življenje, tri otroke, kup dogodivščin in približno milijon vsakodnevnih malih trenutkov. In veš kaj? Še vedno bi podpisal isto," je zapisal Dan.

Ta teden je MasterChef kuhinjo zapustil Dan
Ta teden je MasterChef kuhinjo zapustil Dan

"Skupaj sva odrasla, skupaj sva ustvarila družino in skupaj preživela že več kot 20 let lepih, norih, napornih in nepozabnih trenutkov. Ob tebi se počutim svoboden, domač in predvsem srečen. Hvala ti, ker si neverjetna partnerica, čudovita mama našim trem otrokom in oseba, ob kateri življenje nikoli ni dolgočasno," je še dodal Dan v zapisu, za katerega se vidi, da je prišel naravnost iz srca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premagal možgansko kap in številne izzive

"Obljubim, da ti bom stal ob strani v vsaki situaciji – tako kot si ti vedno meni," je še zapisal Dan, za katerega vemo, da je v življenju premagal veliko izzivov, vključno z možgansko kapjo, o kateri nam je več zaupal za portal Vizita.si.

Dan Prohart o možganski kapi: Nenadoma sem se zgrudil in se nisem mogel premikati
Dan Prohart o možganski kapi: Nenadoma sem se zgrudil in se nisem mogel premikati

Več o njegovi borbi za življenje si lahko preberete v članku z naslovom Dan Prohart o možganski kapi: Nenadoma sem se zgrudil in se nisem mogel premikati.

 

V članku Dan pove vse o svoji izkušnji z možgansko kapjo in razkrije, kako mu je v tistih težkih trenutkih pomagala žena Ana.

Po 20. letih skupnega življenja še vedno zaljubljen

Dan pa je svoj zapis zaključil z najbolj prikupnimi besedami. Priznal je, da je po vseh teh letih skupnega življenja še vedno zaljubljen v svojo ženo in da je neizmerno hvaležen, da jo ima. Poleg je prilepil njuno skupno fotografijo, ki pa pove več kot tisoč besed.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Se še spomnite Dana iz Masterchefa?

Dan je bil izredno priljubljen tudi med tekmovalci v Masterchefu, in ravno zato je bilo njegovo slovo ob izpadu iz šova še toliko bolj čustveno kot običajno.

S takšno lepotico je poročen Mojmir Šiftar
S takšno lepotico je poročen Mojmir Šiftar

Dan je ob slovesu dejal, da mu je MasterChef prinesel neprecenljive izkušnje, nova prijateljstva in kulinarično širino. Poudaril je, da bo kuhanje še naprej pomemben del njegovega življenja. Več pa si lahko preberete TUKAJ!

Dan Prohart
Dan ProhartFOTO: POP TV
Popolna preobrazba Barbare Poljanec jemlje dih
Popolna preobrazba Barbare Poljanec jemlje dih
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Dan Prohart MasterChef Slovenija ljubezenska zgodba družina možganska kap dolgotrajna zveza partnerski odnos
Oskarjevi dobitniki in nominiranci na VOYO

Zdaj je jasno, zakaj je zavrnila Karlovo vrtnico

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

