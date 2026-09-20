Tudi septembra uživa v kopalkah: Slovenka navdušila v kopalkah

Danica Lovenjak je znova dokazala, da je morje lahko odlična izbira tudi zunaj vrhunca turistične sezone. Na družbenih omrežjih je objavila fotografije iz Vrsarja, na katerih uživa v kopalkah in pozno poletnem vzdušju, z objavo pa hitro pritegnila pozornost svojih sledilcev.
Ob fotografijah je zapisala, da imajo septembrski dnevi ob morju poseben čar. Manj gneče, več miru in še vedno veliko sonca so razlogi, zaradi katerih se tudi po koncu poletja rada vrača na obalo Jadrana.
Navdušeni sledilci
Njeni sledilci so bili nad objavo navdušeni. V komentarjih so ji namenili številne lepe besede in pohvale, fotografije v kopalkah pa so v kratkem času pritegnile veliko pozornosti.
Fotografije v kopalkah je delila že med poletjem
Septembrske fotografije niso prvi utrinki, s katerimi je Danica Lovenjak navdušila svoje sledilce. Že sredi poletja je na družbenih omrežjih delila fotografije z morja, na katerih je pozirala v rdečih enodelnih kopalkah ob sončnem zahodu v Vrsarju.
Ob objavi je zapisala, da imajo sončni zahodi ob morju posebno mesto v njenem srcu, sledilci pa so jo zasuli s številnimi pohvalami in srčki. Tudi takrat je bilo jasno, da uživa v brezskrbnih poletnih trenutkih ob Jadranu, kamor se očitno rada vrača tudi po koncu glavne turistične sezone.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV