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Danica Lovenjak - ig
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Tudi septembra uživa v kopalkah: Slovenka navdušila v kopalkah

N. Č.
20. 09. 2026 10.41
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Poletje za Danico Lovenjak očitno še ni končano. Priljubljena televizijska voditeljica in novinarka je svoje sledilce razveselila z novimi utrinki z Jadrana, kjer uživa v toplih septembrskih dneh.

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Danica Lovenjak je znova dokazala, da je morje lahko odlična izbira tudi zunaj vrhunca turistične sezone. Na družbenih omrežjih je objavila fotografije iz Vrsarja, na katerih uživa v kopalkah in pozno poletnem vzdušju, z objavo pa hitro pritegnila pozornost svojih sledilcev.

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Ob fotografijah je zapisala, da imajo septembrski dnevi ob morju poseben čar. Manj gneče, več miru in še vedno veliko sonca so razlogi, zaradi katerih se tudi po koncu poletja rada vrača na obalo Jadrana.

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Navdušeni sledilci

Njeni sledilci so bili nad objavo navdušeni. V komentarjih so ji namenili številne lepe besede in pohvale, fotografije v kopalkah pa so v kratkem času pritegnile veliko pozornosti.

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Fotografije v kopalkah je delila že med poletjem

Septembrske fotografije niso prvi utrinki, s katerimi je Danica Lovenjak navdušila svoje sledilce. Že sredi poletja je na družbenih omrežjih delila fotografije z morja, na katerih je pozirala v rdečih enodelnih kopalkah ob sončnem zahodu v Vrsarju. 

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Ob objavi je zapisala, da imajo sončni zahodi ob morju posebno mesto v njenem srcu, sledilci pa so jo zasuli s številnimi pohvalami in srčki. Tudi takrat je bilo jasno, da uživa v brezskrbnih poletnih trenutkih ob Jadranu, kamor se očitno rada vrača tudi po koncu glavne turistične sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Danica Lovenjak morje september znana slovenka kopalke v kopalkah
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KOMENTARJI (4)

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YouRangMyLord 20. 09. 2026 20.12
2 0
Koliko let delovne dobe ima pri 41ih in koliko je že kaj vplačala v državno blagajno ?
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jablan 20. 09. 2026 19.39
3 0
šunka
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RealistG 20. 09. 2026 17.35
2 0
Še ena k ni ujela kakšnega beta fotrovega sinčka pa zdej tava v tami...
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Jani. 20. 09. 2026 15.15
1 0
Tak tak
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