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danny devito
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Njegova prva služba vas bo šokirala: urejal je pričeske pokojnic

S.B.
02. 11. 2026 04.00
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Danes ga poznamo kot enega najbolj prepoznavnih obrazov Hollywooda, ki nas je nasmejal v številnih filmih in serijah. Danny DeVito je zaslovel z vlogami v filmih, kot so Matilda, Dvojčka in Batman se vrača, pa tudi v humoristični seriji V Philadelphii je vedno sončno. Toda njegova pot do igralske kariere je bila vse prej kot običajna. Preden je stopil pred kamere, je delal kot frizer in se izučil za kozmetologa, pozneje pa je sprejel še precej nenavadno delo: urejal je pričeske pokojnic, da bi bile za zadnje slovo videti čim lepše.

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Začel je v salonu svoje sestre

Danny DeVito se je rodil leta 1944 v ameriški zvezni državi New Jersey. Po končani srednji šoli ni bil prepričan, kaj bi počel v življenju, zato mu je starejša sestra Angie ponudila delo v svojem lepotnem salonu.

Igralec je v intervjuju za revijo Esquire pripovedoval, da ga je sestra spodbudila k izobraževanju za frizerja in kozmetologa. Vpisal se je v lepotno šolo, pridobil potrebno znanje in začel delati v njenem salonu, kjer je urejal pričeske strankam.

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Kot je pozneje povedal v pogovoru za The Guardian, je v tem delu celo užival. Vsak dan je spoznaval nove ljudi, urejal lase in se učil spretnosti, ki so zahtevale potrpežljivost, natančnost ter občutek za estetiko.

Toda ena od izkušenj iz tistega obdobja je bila precej drugačna od običajnega delovnega dne.

Danny DeVito je v mladosti skrbel za pričeske pokojnikov.
Danny DeVito je v mladosti skrbel za pričeske pokojnikov.FOTO: Profimedia

Stranka je umrla, njena družina pa ga je prosila za posebno uslugo

DeVito je v podkastu The Always Sunny Podcast, povezanem s serijo V Philadelphii je vedno sončno, razkril, da je ena od njegovih strank umrla. Njeni svojci so ga nato prosili, naj ji za pogreb uredi pričesko.

Igralec je prošnjo sprejel. Toda pri tem se zgodba ni končala. Ker je delo opravil dobro, je pozneje urejal pričeske še drugim pokojnicam.

DeVito je v podkastu pojasnil, da je odhajal v mrtvašnico oziroma pogrebni zavod, kjer so bile pokojnice že pripravljene za slovo. Njegova naloga je bila, da je uredil njihove lase, jih navil in oblikoval, da so bile videti čim bolj urejene.

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Njegovi sodelavci v podkastu so bili nad razkritjem presenečeni in so se pošalili, da je bil v mladosti nekakšen občasni pogrebnik. DeVito pa je pojasnil, da je šlo predvsem za urejanje pričesk, ne za opravljanje vseh nalog, povezanih s pogrebno službo.

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Želel se je naučiti ličenja, nato pa odkril igralski talent

Prav zanimanje za lepoto in ličenje je DeVita pripeljalo na pot, ki mu je pozneje spremenila življenje. Njegova sestra je želela, da bi se naučil profesionalnega ličenja, zato je odšel v New York, kjer je iskal ustreznega učitelja.

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Pri tem je naletel na nenavadno okoliščino. Učiteljica, ki mu je lahko ponudila ure ličenja, je poučevala na Ameriški akademiji dramskih umetnosti. Da bi se lahko učil pri njej, se je moral vpisati na akademijo.

Tam je začel obiskovati tudi igralske ure. Sprva je želel predvsem izpopolniti znanje ličenja, a ga je igra kmalu tako pritegnila, da si je zaželel postati igralec.

V intervjuju za Esquire je pojasnil, da je začel obiskovati ure dramske igre in preizkušati svoje sposobnosti pred občinstvom. Ugotovil je, da ga nastopanje navdušuje, zato se je odločil za povsem novo poklicno pot.

Leta 1966 je končal študij na akademiji, nato pa začel nastopati v gledališču. V začetku sedemdesetih let je igral tudi v gledališki uprizoritvi Let nad kukavičjim gnezdom, v kateri je pozneje nastopil še v filmski različici iz leta 1975.

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Od gledališča do enega najbolj prepoznavnih igralcev

DeVitov veliki preboj na televiziji je prišel leta 1978, ko je prevzel vlogo Louieja De Palme v seriji Taxi. Za svojo igro je prejel številne pohvale, med drugim tudi emmyja in zlati globus.

Sledile so vloge v uspešnih filmih, kot so Dvojčka, Batman se vrača, Matilda in Ljudje proti Larryju Flyntu. Poleg igranja se je uveljavil tudi kot režiser in producent ter sodeloval pri filmih, ki so zaznamovali ameriško filmsko industrijo.

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V novejšem obdobju ga številni gledalci poznajo predvsem kot Franka Reynoldsa v dolgoletni humoristični seriji V Philadelphii je vedno sončno.

Njegova kariera traja že več desetletij, a zgodba o začetkih v salonu starejše sestre razkriva, da uspeh ni bil nekaj, kar bi mu bilo vnaprej namenjeno. Do igralstva ga je pripeljala kombinacija družinske spodbude, radovednosti in pripravljenosti, da poskusi nekaj novega.

Od urejanja pričesk v majhnem salonu do svetovne filmske slave je prehodil dolgo pot. Danes se spominjamo predvsem njegovih nepozabnih filmskih vlog, a prav njegova nenavadna preteklost tista, je tisto, kar nas opomni, da se lahko tudi največje kariere začnejo na povsem nepričakovan način.

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Danny DeVito igralci nenavadna preteklost frizerski salon poklic nenavaden poklic
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