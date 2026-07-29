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Darja Gajšek - fb
Trači

Darja Gajšek v rdečih kopalkah pritegnila vse poglede: takšnih fotografij ne vidimo pogosto

N. Č.
29. 07. 2026 13.31
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Priljubljena slovenska pevka in televizijska voditeljica Darja Gajšek je z oboževalci delila nekaj poletnih utrinkov, ki so hitro poželi veliko pozornosti. Na družbenih omrežjih je objavila sproščene fotografije ob bazenu, na katerih je pokazala tudi svojo naravno lepoto in postavo.

Darja Gajšek je 22. julija na Facebooku objavila serijo fotografij ob domačem bazenu ter zapisala: "25 stopinj? Ni problema, pogumni se vseeno zmočimo!" Ob tem je dodala, da je tudi sama potrebovala nekaj poguma, saj je bil dan nekoliko svež, možgane pa je dala 'na pašo'.

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Objava je med njenimi sledilci naletela na odličen odziv, saj pevka le redko deli tovrstne utrinke iz svojega zasebnega življenja. Prav zato so fotografije hitro pritegnile veliko pozornosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V rdečih kopalkah navdušila sledilce

Na fotografijah lahko Darjo vidimo v dvodelnih rdečih kopalkah ob bazenu in v vodi. Živahna barva kopalk lepo izstopa ob modrini bazena, fotografije pa delujejo sproščeno, poletno in povsem neobremenjeno.

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Ena izmed fotografij prikazuje trenutek ob robu bazena, druge pa osvežitev v vodi, kjer pevka uživa v toplih poletnih dneh. V ospredju niso popolni kadri ali skrbno načrtovane poze, temveč pristnost in sproščenost, kar je navdušilo številne sledilce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponovno navdušila brez ličil

Darja Gajšek je tudi tokrat sledilce navdušila s svojo naravno podobo. Na objavljenih fotografijah je brez opaznega ličenja, kar je med njenimi oboževalci poželo številne pohvale. Televizijska voditeljica in pevka je že večkrat pokazala, da stavi na pristnost, tudi tokrat pa je dokazala, da za dobro fotografijo niso potrebni filtri ali popoln make-up.

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Družina in preprosti trenutki sreče

Darja je v zapisu razkrila tudi, da domač bazen predstavlja zadovoljstvo tako za otroke kot tudi za starše. Prav preprosti poletni trenutki z družino so očitno tisti, ki jih v teh dneh najbolj ceni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI (8)

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InaB 29. 07. 2026 21.11
0 0
veliko takih
ODGOVORI
Drago 123 29. 07. 2026 18.06
0 0
Vsi ste malo čudni naj bo lepo popolnjena
ODGOVORI
shone 29. 07. 2026 17.51
0 0
Simpatična.
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mayda2 29. 07. 2026 16.25
0 0
kr dobr zgleda za 50
ODGOVORI
YouRangMyLord 29. 07. 2026 20.45
0 0
absolutno ne dobr za 37 let v letu 2026
ODGOVORI
golobove drobtinice 29. 07. 2026 15.42
4 0
Hitro se je spremenila v staro mamo.
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YouRangMyLord 29. 07. 2026 15.00
7 0
Naj se posveča družini, možu in harmoniki, ne pa instagramanju v kopalkah, ker ta vlak ji je odpeljal.
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jablan 29. 07. 2026 14.52
5 1
debela
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