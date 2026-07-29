Darja Gajšek v rdečih kopalkah pritegnila vse poglede: takšnih fotografij ne vidimo pogosto

Darja Gajšek je 22. julija na Facebooku objavila serijo fotografij ob domačem bazenu ter zapisala: "25 stopinj? Ni problema, pogumni se vseeno zmočimo!" Ob tem je dodala, da je tudi sama potrebovala nekaj poguma, saj je bil dan nekoliko svež, možgane pa je dala 'na pašo'.
Objava je med njenimi sledilci naletela na odličen odziv, saj pevka le redko deli tovrstne utrinke iz svojega zasebnega življenja. Prav zato so fotografije hitro pritegnile veliko pozornosti.
V rdečih kopalkah navdušila sledilce
Na fotografijah lahko Darjo vidimo v dvodelnih rdečih kopalkah ob bazenu in v vodi. Živahna barva kopalk lepo izstopa ob modrini bazena, fotografije pa delujejo sproščeno, poletno in povsem neobremenjeno.
Ena izmed fotografij prikazuje trenutek ob robu bazena, druge pa osvežitev v vodi, kjer pevka uživa v toplih poletnih dneh. V ospredju niso popolni kadri ali skrbno načrtovane poze, temveč pristnost in sproščenost, kar je navdušilo številne sledilce.
Ponovno navdušila brez ličil
Darja Gajšek je tudi tokrat sledilce navdušila s svojo naravno podobo. Na objavljenih fotografijah je brez opaznega ličenja, kar je med njenimi oboževalci poželo številne pohvale. Televizijska voditeljica in pevka je že večkrat pokazala, da stavi na pristnost, tudi tokrat pa je dokazala, da za dobro fotografijo niso potrebni filtri ali popoln make-up.
Družina in preprosti trenutki sreče
Darja je v zapisu razkrila tudi, da domač bazen predstavlja zadovoljstvo tako za otroke kot tudi za starše. Prav preprosti poletni trenutki z družino so očitno tisti, ki jih v teh dneh najbolj ceni.
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