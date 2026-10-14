Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, nato pa je slavi obrnila hrbet

Toda za podobo hollywoodske lepotice se je skrivala ženska, ki se nikoli ni povsem poistovetila z bliščem, rdečimi preprogami in nenehno medijsko pozornostjo. Medtem ko so številni njeni kolegi gradili kariero tudi z razkrivanjem zasebnega življenja, se je Hannah postopoma odločila za drugačno pot. Umaknila se je iz središča filmske industrije, več pozornosti namenila okoljevarstvu, dokumentarnemu filmu in življenju zunaj hollywoodskega vrveža.

icon-expand Zaigrala je tudi v romantični komediji Splash, v kateri je upodobila morsko deklico, ki se zaljubi v človeka. FOTO: Profimedia

Lepotica, ki je zaznamovala filmska osemdeseta

Daryl Hannah se je rodila 3. decembra 1960 v Chicagu. Na filmska platna je stopila že v mladosti, širšo prepoznavnost pa je dosegla leta 1982 z vlogo v znanstvenofantastični klasiki Iztrebljevalec, v kateri je nastopila ob Harrisonu Fordu. Dve leti pozneje je zaigrala v romantični komediji Splash, v kateri je upodobila morsko deklico, ki se zaljubi v človeka. Film je postal velika uspešnica, Hannah pa ena najbolj prepoznavnih igralk svojega časa. Njena lepota je pogosto pritegnila več pozornosti kot igralski talent, čeprav je v naslednjih letih dokazala, da se lahko znajde v različnih žanrih. Med drugim je nastopila v filmih Roxanne in Jekleni magnoliji, pozneje pa je novo generacijo gledalcev navdušila kot morilka Elle Driver v filmih Ubila bom Billa. Kljub uspehom pa nikoli ni delovala kot nekdo, ki bi si želel za vsako ceno ostati v središču pozornosti.

Preberi še Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha

Hollywoodski blišč je ni nikoli povsem prepričal

V svetu, kjer se od zvezdnikov pogosto pričakuje, da svojo prepoznavnost nenehno ohranjajo z intervjuji, javnimi nastopi in razkrivanjem zasebnosti, se je Daryl odločila za drugačen pristop. Sčasoma je začela dajati prednost projektom, ki so bili povezani z njenimi osebnimi prepričanji in zanimanji. Posebej pomembno mesto v njenem življenju je dobilo okoljevarstvo. Sodelovala je pri dejavnostih, povezanih z varovanjem narave, trajnostnim življenjem in ozaveščanjem o okoljskih vprašanjih. Zanimali so jo tudi dokumentarni filmi in možnosti, da bi prek filmskega ustvarjanja opozarjala na teme, ki so ji blizu. Njena pot tako ni bila zgolj umik iz Hollywooda, temveč tudi iskanje drugačnega načina izražanja in delovanja.

Preberi še Veljala je za seks simbol, danes je videti tako

Hannah je s tem pokazala, da življenje uspešne igralke ni nujno povezano z nenehno prisotnostjo v medijih. Čeprav se je še naprej občasno pojavljala v filmskih projektih, ni več gradila javne podobe na enak način kot številne druge hollywoodske zvezdnice.

icon-expand Daryl Hannah in Neil Young FOTO: Profimedia

Ljubezen z Johnom F. Kennedyjem mlajšim

Njeno zasebno življenje je bilo kljub zadržanosti večkrat predmet zanimanja javnosti. Med najbolj odmevnimi poglavji je bila dolgoletna zveza z Johnom F. Kennedyjem mlajšim, sinom nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja in Jacqueline Kennedy Onassis.

Preberi še Je to novo dekle Bena Afflecka?

Njuna zveza je v devetdesetih letih pritegnila veliko medijske pozornosti. Kennedy je bil zaradi svojega družinskega ozadja, šarma in javne prepoznavnosti ena najbolj spremljanih osebnosti v ZDA, zato je zanimanje za njegovo zasebno življenje segalo daleč prek običajnega zanimanja za slavne pare. Hannah in Kennedy sta bila skupaj več let, vendar se njuna zgodba ni končala s poroko. Kennedy se je pozneje poročil s Carolyn Bessette, s katero je ostal do tragične letalske nesreče leta 1999.

Preberi še Primerjali so jo z Diano, zdaj pa se po njej zgleduje Meghan Markle

Zgodba o Hannah in Kennedyju je tako ostala del spominov na obdobje, ko je bila ameriška javnost očarana nad družino Kennedy in ljudmi, ki so bili del njenega zasebnega sveta.

icon-expand Čeprav je še vedno povezana s filmskim svetom, njeno življenje danes ni več osredotočeno na hollywoodsko slavo. FOTO: Profimedia

Srečo je našla zunaj običajnih hollywoodskih pravil

Daryl je v poznejših letih še naprej ohranjala precej zaseben življenjski slog. Leta 2018 se je poročila z glasbenikom Neilom Youngom, s katerim jo povezujejo tudi skupni okoljevarstveni interesi. Njuno razmerje je dodatno utrdilo njeno podobo ženske, ki ji je pomembneje živeti v skladu z lastnimi vrednotami kot ustrezati pričakovanjem javnosti.

Preberi še Kljub vsemu je še vedno najbolj priljubljena ameriška prva dama vseh časov

Čeprav je še vedno povezana s filmskim svetom, njeno življenje danes ni več osredotočeno na hollywoodsko slavo. Namesto nenehnega pojavljanja na rdečih preprogah je več prostora namenila zasebnosti, ustvarjanju in temam, za katere verjame, da so pomembne. Kljub uspehu in slavi je zvezdnica izbrala drugačno pot ter pokazala, da je mogoče življenje oblikovati tudi zunaj pravil, ki jih narekuje Hollywood.