Shujšal je za 20 kilogramov in postal neprepoznaven

Zvezdnik serije Polna hiša, Dave Coulier, je v nedavnem videoposnetku na Instagramu razložil razloge za svoj spremenjen videz. 66-letni igralec je razkril, da se bori s posledicami intenzivnega obsevanja, ki je bilo potrebno za zdravljenje raka, piše ABC News.
Potrdil je domneve svojih sledilcev, ki so opazili, da je vidno shujšal in da se je njegov glas spremenil. "Res imate prav glede tega, kar vidite in slišite," je v videu povedal Coulier, ko je pojasnjeval stranske učinke agresivnega zdravljenja. Celoten posnetek si lahko ogledate v njegovi objavi spodaj.
Razkril, da že več mesecev ni jedel 'normalno'
Eden najbolj presunljivih podatkov Coulierjeve izpovedi je dejstvo, da zaradi zdravljenja že več mesecev ni jedel normalno. Izguba 20 kilogramov je posledica tega, da njegovo telo ni preneslo ničesar razen tekoče prehrane. Mayo Clinic pojasnjuje, da je takšno stanje pri pacientih z rakom na jeziku ali v grlu razmeroma pogosto, saj tumorji ali samo obsevanje povzročijo hude bolečine pri požiranju.
Igralec je odkrito priznal: "Nisem mogel jesti trdne hrane, kar je vplivalo tudi na mojo zmožnost govora." Študije strokovnjakov iz centra MD Anderson potrjujejo, da radioterapija lahko trajno brazgotini glasilke, kar pojasni Coulierjev novi, nižji in manj razločen ton glasu.
Zdravniki so optimistični
Coulier pravi, da so zadnji izvidi pozitivni in da so zdravniki optimistični glede njegove prihodnosti. "Zelo so zadovoljni s potekom okrevanja," je poudaril. Več si lahko preberete TUKAJ!
Vir: abcnews.com, mayoclinic.org
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