Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca

Za milijone gledalcev bo za vedno Ross Geller, simpatični paleontolog iz serije Prijatelji, ki je več let lovil ljubezen svojega življenja Rachel Green. A le redki vedo, da zgodba med Davidom Schwimmerjem in Jennifer Aniston ni bila povsem izmišljena. Ob njegovem 60. rojstnem dnevu se številni znova spominjajo razkritja, ki je pred nekaj leti navdušilo oboževalce po vsem svetu.

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Vloga, ki mu je spremenila življenje

David Schwimmer je zaslovel leta 1994, ko je dobil vlogo Rossa Gellerja v kultni seriji Prijatelji (Friends). Takrat še neznani igralec je čez noč postal svetovna zvezda, serija pa se je v desetih sezonah zapisala med največje televizijske uspešnice vseh časov.

icon-expand David Schwimmer FOTO: Profimedia

Čeprav ga večina še danes povezuje predvsem z Rossom, je v svoji karieri dokazal, da zmore veliko več. Nastopal je v gledališču, režiral filme in televizijske projekte, posodil glas žirafi Melmanu v priljubljeni animirani franšizi Madagaskar ter navdušil tudi z vlogo Roberta Kardashiana v seriji American Crime Story. Zanimivo je, da bi lahko njegova kariera ubrala povsem drugačno pot. Schwimmer je namreč zavrnil glavno vlogo v filmu Možje v črnem (Men in Black), saj se je želel posvetiti režiji lastnega projekta. Pozneje je priznal, da je bila to ena najtežjih odločitev v njegovi karieri.

Ljubezenska zgodba, ki ni bila samo na televizijskih zaslonih

Največ pozornosti pa je Schwimmer požel leta 2021, ko je med težko pričakovano združitvijo igralske zasedbe serije Prijatelji razkril nekaj, o čemer so oboževalci ugibali že desetletja. Priznal je, da je bil med snemanjem prve sezone zaljubljen v Jennifer Aniston, ki je igrala Rachel Green. Še več, tudi ona je čutila enako. "V nekem trenutku sem bil močno zaljubljen v Jennifer," je takrat odkrito povedal igralec. Jennifer Aniston je nato razkrila, da so bila čustva obojestranska. Kljub temu se med njima nikoli ni razvila prava romanca.

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Zakaj nikoli nista postala par?

Oba sta pojasnila, da je bil problem predvsem v času. Ko je bil eden samski, je bil drugi v razmerju. Njune poti se preprosto niso ujele v pravem trenutku. "Vedno je bil eden od naju v zvezi z nekom drugim," je pojasnil Schwimmer.

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Ker nista želela tvegati prijateljstva in zapletati odnosov na snemanju, svojih čustev nista nikoli zares raziskala. Namesto tega sta vse simpatije in kemijo prenesla na televizijske zaslone. Prav zato mnogi verjamejo, da je bila ljubezenska zgodba med Rossom in Rachel tako prepričljiva. Gledalci so namreč spremljali iskreno privlačnost med igralcema, ki se je odražala tudi pred kamerami.

icon-expand David Schwimmer in Jennifer Aniston v vlogi Rossa in Rachel. FOTO: Profimedia

Jennifer Aniston je pozneje razkrila zanimivo podrobnost

Po njenem mnenju je bilo morda celo bolje, da nikoli nista postala par. Kot je povedala, bi morebitna zveza lahko zapletla snemanje ene najuspešnejših serij vseh časov. Ker sta ostala prijatelja, sta lahko skupaj ustvarila zgodbo, ki še danes velja za eno najbolj nepozabnih televizijskih romanc.

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Čeprav so številni oboževalci po razkritju upali, da bo med njima preskočila iskrica tudi v zrelejših letih, se to ni zgodilo. Oba sta večkrat poudarila, da ju danes povezuje predvsem dolgoletno prijateljstvo in veliko medsebojno spoštovanje.

icon-expand David Schwimmer in Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

V ljubezni ni imel toliko sreče

Medtem ko je Ross v seriji večkrat našel pot nazaj do Rachel, je bilo zasebno življenje Davida Schwimmerja precej manj pravljično. Leta 2010 se je poročil z britansko fotografinjo Zoë Buckman, s katero ima hčerko Cleo. Po sedmih letih zakona sta se razšla, pozneje pa tudi uradno ločila.

icon-expand David Schwimmer FOTO: Profimedia

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