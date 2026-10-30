Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Dax Shepard in Kristen Bell
Trači

Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti

N. Č.
30. 10. 2026 10.19
0

Igralec in voditelj podkasta Dax Shepard je v svoji oddaji razkril zanimivo zgodbo iz preteklosti. Priznal je namreč, da je nekoč močno flirtal z igralko Kate Hudson, čeprav je bila ta takrat še poročena z glasbenikom Chrisom Robinsonom.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Dax Shepard je priznal, da je osvajal Kate Hudson, ko je bila ta poročena. Zvezdnik je o tem spregovoril iskreno in z veliko humorja. Kot je povedal, je bil prepričan, da med njima obstaja posebna kemija, zato ji je namenil, kot se je pošalil sam, kar "111 odstotkov svojega šarma". Težava je bila le v tem, da je bila igralka takrat že oddana.

Se še vedno spomnite tega simpatičnega para?
Preberi še
Se še vedno spomnite tega simpatičnega para?

Prepričan je bil, da obstaja kemija

Dax Shepard je priznal, da ga je Kate Hudson že od nekdaj navduševala. Ko sta se pred leti znašla v isti družbi, naj bi bil prepričan, da so med njima preskočile iskrice, zato ni skrival svojega zanimanja zanjo. A čas takrat preprosto ni bil na njegovi strani.

Kate Hudson
Kate Hudson FOTO: Profimedia

V epizodi svojega podkasta Armchair Expert, objavljeni v sredo, 28. oktobra, se je zdaj že 51-letni igralec spomnil prvega srečanja z njo. A to je bilo v času, ko je bila ta še poročena s Chrisom Robinsonom, pevcem skupine Black Crowes. Že takrat je poskusil z osvajanjem, a neuspešno.

"No, bolje se pač ne da," si je rekel po srečanju, ponosen na svoje osvajalske veščine. Svoje spogledovanje je opisal kot 'odličen prvi vtis', neuspeh pa pripisal dejstvu, da je bila igralka takrat poročena.

Spet sta se srečala, tokrat je uspelo

Njegova očaranost nad omenjeno igralko pa s časom ni zbledela. Potem ko sta se z Robinsonom leta 2007 razšla, sta se znova srečala na večerji v Malibuju v Kaliforniji, kjer je Shepard poskusil ugotoviti, ali bi lahko 'obudil tisto čarovnijo in zadevo znova zagnal'.

"Šel sem tja, ona je bila tam in je bila takrat samska," je povedal. "In potem mi je uspelo zadevo znova zagnati. Od tistega večera naprej sva bila preprosto vsak dan skupaj," je še dodal, skupaj pa sta bila po poročanju USA Today približno tri mesece.

Znani igralki sta ljubili istega moškega (dvakrat)
Preberi še
Znani igralki sta ljubili istega moškega (dvakrat)

Danes sta oba v srečnih zvezah

Dax Shepard je že vrsto let poročen z igralko Kristen Bell, s katero veljata za enega najbolj priljubljenih hollywoodskih parov. Večkrat sta odkrito spregovorila tudi o izzivih, s katerimi se srečujeta v zakonu, ter poudarila, da je za uspešno zvezo potrebno veliko dela in komunikacije.

To je razlog, da se po 40 letih zveze noče poročiti
Preberi še
To je razlog, da se po 40 letih zveze noče poročiti

Tudi Kate Hudson je danes v dolgoletni zvezi z glasbenikom Dannyjem Fujikawo. Igralka, ki je zaslovela z romantičnimi komedijami in filmom Almost Famous, svoje zasebno življenje praviloma drži stran od oči javnosti.

Dax Shepard in Kristen Bell
Dax Shepard in Kristen BellFOTO: Profimedia

Izpoved, ki je nasmejala oboževalce

Čeprav je zgodba stara že več let, je iskrena izpoved Daxa Sheparda hitro zaokrožila po spletu. Mnogi so se ob njegovem priznanju nasmejali, saj je igralec o neuspešnem osvajanju spregovoril brez zadrege in na svoj značilno duhovit način. Kot kaže, mu kljub vsemu ni žal, da je poskusil.

Dax Shepard in Kristen Bell
Dax Shepard in Kristen BellFOTO: Profimedia
Toliko Zlatanu Ibrahimoviću pomenijo intimni odnosi
Preberi še
Toliko Zlatanu Ibrahimoviću pomenijo intimni odnosi
Partnerka Zlatana Ibrahimovića razkrila, zakaj se noče poročiti
Preberi še
Partnerka Zlatana Ibrahimovića razkrila, zakaj se noče poročiti
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: USA Today.

Dax Shepard Kate Hudson osvajanje ločitev po ločitvi romanca
Trači

Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca

24ur.com Kate Hudson trdi, da njen zakon s pevcem Chrisom Robinsonom ni bil impulziven
24ur.com Tom Cruise naj bi se razšel z novim dekletom
24ur.com Brat Kate Hudson: Ni mi žal, da sem svojo ženo varal
24ur.com Dax Shepard se sprva ni želel poročiti z izbranko Kristen Bell
24ur.com Brad Pitt o ponesrečenih razmerjih: Še vedno ljubim Juliette Lewis
Zadovoljna.si Kmalu po razhodu ujeta v družbi skrivnostnega moškega
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008