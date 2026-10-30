Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti

Dax Shepard je priznal, da je osvajal Kate Hudson, ko je bila ta poročena. Zvezdnik je o tem spregovoril iskreno in z veliko humorja. Kot je povedal, je bil prepričan, da med njima obstaja posebna kemija, zato ji je namenil, kot se je pošalil sam, kar "111 odstotkov svojega šarma". Težava je bila le v tem, da je bila igralka takrat že oddana.

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Prepričan je bil, da obstaja kemija

Dax Shepard je priznal, da ga je Kate Hudson že od nekdaj navduševala. Ko sta se pred leti znašla v isti družbi, naj bi bil prepričan, da so med njima preskočile iskrice, zato ni skrival svojega zanimanja zanjo. A čas takrat preprosto ni bil na njegovi strani.

icon-expand Kate Hudson FOTO: Profimedia

V epizodi svojega podkasta Armchair Expert, objavljeni v sredo, 28. oktobra, se je zdaj že 51-letni igralec spomnil prvega srečanja z njo. A to je bilo v času, ko je bila ta še poročena s Chrisom Robinsonom, pevcem skupine Black Crowes. Že takrat je poskusil z osvajanjem, a neuspešno. "No, bolje se pač ne da," si je rekel po srečanju, ponosen na svoje osvajalske veščine. Svoje spogledovanje je opisal kot 'odličen prvi vtis', neuspeh pa pripisal dejstvu, da je bila igralka takrat poročena.

Spet sta se srečala, tokrat je uspelo

Njegova očaranost nad omenjeno igralko pa s časom ni zbledela. Potem ko sta se z Robinsonom leta 2007 razšla, sta se znova srečala na večerji v Malibuju v Kaliforniji, kjer je Shepard poskusil ugotoviti, ali bi lahko 'obudil tisto čarovnijo in zadevo znova zagnal'. "Šel sem tja, ona je bila tam in je bila takrat samska," je povedal. "In potem mi je uspelo zadevo znova zagnati. Od tistega večera naprej sva bila preprosto vsak dan skupaj," je še dodal, skupaj pa sta bila po poročanju USA Today približno tri mesece.

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Danes sta oba v srečnih zvezah

Dax Shepard je že vrsto let poročen z igralko Kristen Bell, s katero veljata za enega najbolj priljubljenih hollywoodskih parov. Večkrat sta odkrito spregovorila tudi o izzivih, s katerimi se srečujeta v zakonu, ter poudarila, da je za uspešno zvezo potrebno veliko dela in komunikacije.

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Tudi Kate Hudson je danes v dolgoletni zvezi z glasbenikom Dannyjem Fujikawo. Igralka, ki je zaslovela z romantičnimi komedijami in filmom Almost Famous, svoje zasebno življenje praviloma drži stran od oči javnosti.

icon-expand Dax Shepard in Kristen Bell FOTO: Profimedia

Izpoved, ki je nasmejala oboževalce

Čeprav je zgodba stara že več let, je iskrena izpoved Daxa Sheparda hitro zaokrožila po spletu. Mnogi so se ob njegovem priznanju nasmejali, saj je igralec o neuspešnem osvajanju spregovoril brez zadrege in na svoj značilno duhovit način. Kot kaže, mu kljub vsemu ni žal, da je poskusil.

icon-expand Dax Shepard in Kristen Bell FOTO: Profimedia

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