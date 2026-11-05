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Dean Norris
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Po 24 letih zakona se ločuje zvezdnik kultne serije Kriva pota

N. Č.
05. 11. 2026 08.50
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Ameriški igralec Dean Norris, ki je zaslovel z vlogo v seriji Kriva pota, se po več kot dveh desetletjih zakona ločuje od žene Bridget Norris. Novica v javnost prihaja v času, ko se zvezdnik sooča tudi s finančnimi težavami.

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Igralec Dean Norris, ki ga gledalci najbolje poznajo po vlogi Hanka Schraderja v kultni seriji Kriva pota (Breaking Bad), se po več kot 20 letih zakona ločuje od žene Bridget Norris. Novica je odjeknila v ameriških medijih, saj je v javnost prišla skoraj sočasno z informacijami o njegovih finančnih težavah.

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Ločitev po več kot dveh desetletjih skupnega življenja

Kot poroča TMZ, je zahtevo za ločitev vložil Dean Norris, pri čemer je kot razlog navedel nepremostljive razlike. Po poročanju medija naj bi bila zakonca uradno ločena že nekaj časa, zdaj pa je sledil še pravni postopek. TMZ navaja, da sta bila poročena več kot dve desetletji in da imata skupaj pet otrok.

Dean Norris z ženo
Dean Norris z ženo FOTO: Profimedia

O razhodu je poročal tudi Page Six, ki je razkril, da je ločitev postala javna v času, ko se igralec sooča tudi z zahtevnim finančnim obdobjem.

V javnosti sta veljala za enega stabilnejših parov

Dean in Bridget Norris nikoli nista sodila med zvezdniške pare, ki bi pogosto polnili tabloide. Nasprotno, večino zasebnega življenja sta uspešno ohranjala stran od žarometov.

Prav zato je novica o ločitvi številne presenetila. V javnosti sta dolga leta delovala usklajeno, na rdečih preprogah pa sta se pojavljala le občasno. Kljub igralčevi prepoznavnosti je družina vedno ostajala na prvem mestu.

Težko obdobje zanj

Novica o razhodu prihaja v občutljivem obdobju. Kot piše Page Six, se igralec sooča tudi z resnimi finančnimi izzivi. Ameriški medij poroča, da je bilo v sodnih dokumentih omenjeno približno milijon dolarjev dolgov (okoli 900.000 evrov dolgov), zaradi česar je njegova zasebna situacija pritegnila še dodatno pozornost medijev.

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Čeprav podrobnosti o razpadu zakona niso znane, ameriški mediji poudarjajo, da med postopkom ni bilo javnih obtožb ali odmevnih sporov, kakršnim pogosto pričamo pri ločitvah hollywoodskih zvezdnikov.

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Od stranske vloge do svetovne slave

Dean Norris je svetovno prepoznavnost dosegel leta 2008, ko je zaigral agenta DEA Hanka Schraderja v seriji Breaking Bad. Lik je hitro postal eden najbolj priljubljenih med gledalci in igralcu prinesel mednarodno slavo.

Po koncu serije je nadaljeval uspešno kariero v filmskih in televizijskih projektih, med drugim tudi v serijah Under the Dome, Claws in United States of Al. Kljub uspešni igralski poti pa zadnje tedne pozornost javnosti očitno bolj kot njegovi projekti priteguje dogajanje v zasebnem življenju.

Dean Norris
Dean NorrisFOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki se po dolgih letih končuje

Njuna zveza je trajala precej dlje od povprečja hollywoodskih zakonov. Ravno zato je novica o razhodu za mnoge oboževalce presenetljiva. Dean in Bridget sta skupaj ustvarila družino in več desetletij gradila življenje stran od blišča, ki pogosto spremlja največje zvezdnike.

Čeprav razlogov za razhod nista javno komentirala, se tako zaključuje eno najdaljših in najmanj izpostavljenih razmerij v njegovem življenju.

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Vir: TMZ, Page Six

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dean Norris Kriva pota Breaking Bad ločitev bridget norris
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