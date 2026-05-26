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Demi Moore
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V dramatični obleki je samozavestno korakala po rdeči preprogi

N. Č.
26. 05. 2026 09.24
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Demi Moore je s svojo 'odejo' na rdeči preprogi poskrbela za nepozaben trenutek in pokazala, da prava modna ikona nikoli ne izbira le varnih poti.

Sklepna slovesnost filmskega festivala v Cannesu je ponovno privabila svetovno elito, a nihče ni pritegnil toliko pozornosti kot Demi Moore. 63-letna hollywoodska veteranka, ki je letos sodelovala pri ocenjevanju filmov kot članica žirije, se je odločila za drzno kreacijo, ki je odstopala od klasičnih večernih oblek.

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Kaj je na rdeči preprogi nosila Demi Moore?

Nosila je zeleno obleko v kombinaciji z ogromnim svetlo modrim ogrinjalom, ki je na prvi pogled delovalo izjemno udobno. Svojo izbiro je dopolnila z belimi rokavicami in klasičnimi petami, s čimer je zaključila niz številnih opaznih videzov, ki jih je predstavila tekom dvanajstdnevnega dogodka v Franciji.

Demi Moore
Demi MooreFOTO: Profimedia

Kreacijo so označili za 'luksuzno spalno vrečo'

Moorova je oblekla obleko smaragdne barve z dragocenimi detajli ob vratu, prek nje pa je poveznila veliko svetlo modro ogrinjalo. Ta poseben kos je marsikoga spominjal na luksuzno spalno vrečo, saj je popolnoma prekril njena ramena in roke.

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Kot navajajo tuji viri, kot je WWD, je celotna podoba delo znamke Balenciaga. Demi Moore je videz zaokrožila z dolgimi belimi rokavicami, belimi čevlji ter ravnimi in zanjo značilnimi dolgimi sijočimi lasmi. To ni bila njena prva drzna izbira na festivalu; pred tem se je pojavila v različnih kreacijah, od bleščeče modre obleke do rožnate toalete z obročem, kar potrjuje njeno raznolikost.

Demi Moore
Demi MooreFOTO: Profimedia

Na rdeči preprogi tudi Eva Longoria in Penelope Cruz

Poleg Moorove so po rdeči preprogi stopale tudi druge znane igralke. Eva Longoria se je odločila za bleščečo zlato obleko, Penelope Cruz pa je izbrala črno-belo kreacijo, ki jo je popestrila z umetnim perjem na zgornjem delu obleke, piše Tportal.

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Opaziti je bilo tudi Zoe Saldana v pisani cvetlični kreaciji in Sofio Carson, ki je s črno žametno obleko spominjala na slog Audrey Hepburn. Čeprav so bile vse te dame videti odlično, je bila ravno Demi tista, o kateri se govori tudi po koncu festivala.

Penelope Cruz
Penelope CruzFOTO: Profimedia
Eva Longoria
Eva LongoriaFOTO: Profimedia
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Vir: wwd.com, tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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