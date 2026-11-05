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Demi Moore
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Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen

N. Č.
05. 11. 2026 08.16
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Demi Moore je znova navdušila z modnim izborom. Tokrat je pokazala, kako lahko preprost džins z nekaj premišljenimi kombinacijami deluje nadvse elegantno.

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Če ste mislili, da je džins rezerviran le za sproščene dnevne stajlinge, vas bo Demi Moore hitro prepričala v nasprotno. Zvezdnica je namreč navdušila v modni kombinaciji, ki dokazuje, da je lahko denim hkrati udoben, sofisticiran in primeren tudi za bolj posebne priložnosti.

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Jesenski klasik v povsem novi luči

Denim je eden tistih materialov, ki nikoli zares ne izgine iz modnih trendov, a vsaka sezona prinese nekoliko drugačno interpretacijo. Tokrat je Demi Moore stavila na temen džins, ki deluje precej bolj prefinjeno od klasičnih svetlejših različic.

Demi Moore
Demi Moore FOTO: Profimedia

Prav temni odtenki džinsa so med največjimi modnimi favoriti jeseni in zime 2026. Delujejo elegantneje, lažje jih kombiniramo z drugimi kosi in so odlična izbira za vse, ki si želijo nekoliko bolj uglajenega videza.

Zakaj je temen denim tako priljubljen?

Modni poznavalci poudarjajo, da temen džins ustvarja bolj sofisticiran vtis, piše Tportal. Poleg tega optično podaljša silhueto in se odlično ujema z jesenskimi materiali, kot so usnje, volna, kašmir in semiš.

Prav zato ga vse pogosteje videvamo tudi na rdečih preprogah, modnih dogodkih in pri številnih svetovno znanih zvezdnicah.

Kako posnemati njen videz?

Če želite ustvariti podoben učinek kot Demi Moore, izberite:

temne kavbojke ali denim krilo,

elegantno bluzo ali pleten pulover,

salonarje, škornje ali gležnjarje s peto,

minimalističen nakit,

strukturirano torbico.

Ključ je v ravnovesju med sproščenim materialom in elegantnimi modnimi dodatki.

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Trend, ki ga bomo nosile vso sezono

Temen denim je eden najbolj vsestranskih trendov letošnje hladne sezone. Primeren je tako za službo kot za večerna druženja, hkrati pa ponuja dobro alternativo klasičnim črnim hlačam.

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Demi Moore je še enkrat dokazala, da včasih ni treba poseči po bleščicah ali glamuroznih večernih oblekah, da bi bili videti izjemno elegantno. Včasih zadošča že popoln kroj in dobro izbran kos džinsa.

Demi Moore
Demi MooreFOTO: Profimedia
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Vir: tportal.hr

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