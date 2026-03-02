Z novo frizuro je praktično neprepoznavna

Igralka Demi Moore je 27. februarja 2026 na milanskem tednu mode, natančneje na modni reviji Gucci , debitirala z dramatično spremembo pričeske . Njena nova pričeska je mokro teksturiran paž, delo njenega frizerja Dimitrisa Giannetosa , in je njen najkrajši videz v zadnjih letih.

Giannetos je za revijo InStyle povedal, da gre za 'veliko spremembo' za zvezdnico in dodal, da 'je še nikoli nismo videli takšne '. Njena pojava z novo pričesko je bila brez dvoma eden izmed vrhuncev tedna mode v Milanu in je pokazala, da je Demi Moore pripravljena na modne eksperimente, ki presegajo pričakovanja oboževalcev in potrjujejo njen status modne ikone.

Igralkin frizer Dimitris Giannetos je njeno novo pričesko, predstavljeno med milanskim tednom mode, poimenoval Demi-tris Bob. Kot poroča InStyle, je bil namen ustvariti 'zelo drzen in modno napreden videz' za omenjeni dogodek, navdih pa so črpali iz silhuet nove kolekcije znamke Gucci.

Giannetos je za InStyle poudaril še, da pričeska odraža igralkino osebnost. "Videti je zelo kul, lahkotno in moderno," je povedal. Videz je bil opisan kot futurističen in podoben tistemu iz filma Matrica (Matrix), poudaril pa je tudi eleganco in sodobnost Demi Moore, ki jo je na dogodek pospremila tudi njena psička Pilaf.

Pričeska je torej mokro teksturiran paž, ki sega tik pod čeljustno linijo, igralka pa je videz dopolnila s črno usnjeno jakno in črnimi usnjenimi hlačami, futurističnimi sončnimi očali, črnimi salonarji na špico in črno torbico.