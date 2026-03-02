Zadovoljna.si
Demi Moore
Trači

Z novo frizuro je praktično neprepoznavna

N. Č.
02. 03. 2026 04.00
0

Demi Moore je na milanskem tednu mode debitirala z mokrim, teksturiranim pažem, njeno najkrajšo pričesko v zadnjih letih. Njen stilist Dimitris Giannetos je spregovoril o njeni novi frizuri in razkril podrobnosti.

Igralka Demi Moore je 27. februarja 2026 na milanskem tednu mode, natančneje na modni reviji Gucci, debitirala z dramatično spremembo pričeske. Njena nova pričeska je mokro teksturiran paž, delo njenega frizerja Dimitrisa Giannetosa, in je njen najkrajši videz v zadnjih letih.

Giannetos je za revijo InStyle povedal, da gre za 'veliko spremembo' za zvezdnico in dodal, da 'je še nikoli nismo videli takšne'. Njena pojava z novo pričesko je bila brez dvoma eden izmed vrhuncev tedna mode v Milanu in je pokazala, da je Demi Moore pripravljena na modne eksperimente, ki presegajo pričakovanja oboževalcev in potrjujejo njen status modne ikone.

Demi Moore
Demi Moore FOTO: Profimedia

Kako njeno novo pričesko komentira njen frizer?

Igralkin frizer Dimitris Giannetos je njeno novo pričesko, predstavljeno med milanskim tednom mode, poimenoval Demi-tris Bob. Kot poroča InStyle, je bil namen ustvariti 'zelo drzen in modno napreden videz' za omenjeni dogodek, navdih pa so črpali iz silhuet nove kolekcije znamke Gucci.

Giannetos je za InStyle poudaril še, da pričeska odraža igralkino osebnost. "Videti je zelo kul, lahkotno in moderno," je povedal. Videz je bil opisan kot futurističen in podoben tistemu iz filma Matrica (Matrix), poudaril pa je tudi eleganco in sodobnost Demi Moore, ki jo je na dogodek pospremila tudi njena psička Pilaf.

Pričeska je torej mokro teksturiran paž, ki sega tik pod čeljustno linijo, igralka pa je videz dopolnila s črno usnjeno jakno in črnimi usnjenimi hlačami, futurističnimi sončnimi očali, črnimi salonarji na špico in črno torbico.

Kaj pa odzivi oboževalcev?

Odzivi oboževalcev na njeno novo frizuro so bili različni. Medtem ko so nekateri pohvalili njeno novo frizuro, so drugi izrazili skrb zaradi njenega spremenjenega videza in shujšane postave. Med tistimi, ki so nad njeno novo frizuro naravnost navdušeni, je tudi ikonična Donatella Versace, v komentarjih pa se ji je pridružila tudi igralka Jennifer Garner.

Na drugi strani pa so zaskrbljeni oboževalci. Eden izmed njih je na primer v komentar zapisal: "Ali si v redu? Videti si bolna." Prav pod tem komentarjem se je nato vnela burna razprava, saj se je nekaterim komentar zdel žaljiv, spet drugi pa so se s komentarjem strinjali.

Demi Moore
Demi MooreFOTO: Profimedia
Vir: InStyle.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
