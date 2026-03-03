Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi

Demi Moore, 63-letna hollywoodska ikona, se je na podelitvi nagrad igralskega ceha pojavila v ospredju z dramatično vitkejšim videzom, kar je hitro sprožilo zaskrbljenost oboževalcev. Dogodka se je udeležila v impresivni črni obleki znamke Schiaparelli z detajlom krokodiljega vzorca in veliko pernato vlečko.

Njeni nedavno postriženi lasje, oblikovani v eleganten paž, so bili strogo počesani nazaj in so poudarili njene izrazite obrazne poteze. Kljub dovršenemu stajlingu in brezhibnemu modnemu nastopu pa pozornost javnosti ni bila usmerjena predvsem v obleko, temveč v njeno opazno vitkost. Kot poroča People, so številni opazovalci poudarili, da je bila igralka videti bistveno bolj suha kot na prejšnjih javnih nastopih, kar je sprožilo val ugibanj o razlogih za tako izrazito spremembo telesne teže.

icon-expand Demi Moore FOTO: Profimedia

Ugibanja o Ozempicu in pritisk družbenih omrežij

Po objavi fotografij z rdeče preproge se je na družbenem omrežju X, kot poroča Daily Mail, pojavila poplava komentarjev o njeni vitkosti. Mnogi uporabniki so se spraševali, ali je igralka posegla po zdravilu Ozempic, ki se je v zadnjih letih uveljavilo kot sredstvo za hujšanje med zvezdniki. Nekateri spletni komentatorji so šli še dlje in njen videz povezovali z njenim filmom iz leta 2024, The Substance, v katerem njen lik jemlje prepovedano sredstvo za ohranjanje mladosti. Uporabniki so se ironično spraševali, ali igralka morda tudi v resničnem življenju sledi takšni poti. Kot navaja Daily Mail, so se novinarji obrnili na predstavnike igralke za komentar, vendar odgovora niso prejeli, kar je špekulacije še dodatno podžgalo.

icon-expand Demi Moore FOTO: Profimedia

Nova pričeska kot simbol osebne preobrazbe

Poleg razprav o teži je veliko pozornosti pritegnila tudi njena nova pričeska. Moore se je poslovila od dolgih, temnih las, ki so bili njen zaščitni znak desetletja, in se odločila za kratek, valovit paž, ki ga je premierno pokazala na milanskem tednu mode, kjer se je udeležila modne revije znamke Gucci.

Ta sprememba je presenetila mnoge, saj je v intervjuju za People leta 2022 izjavila, da dolgih las ne namerava več striči, ker je v tem videla upor proti starostnim in patriarhalnim normam. Takrat je poudarila, da če so lasje zdravi, ni razloga, da jih ženske v zrelih letih ne bi nosile dolgih. Več o njeni spremembi pričeske si lahko preberete TUKAJ!

