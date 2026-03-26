Po tem posegu je postala neprepoznavna

Denise Richards je znova dokazala svojo odprtost glede estetskih posegov, saj je na presenečenje mnogih delila fotografije 'pred in po' nedavnem liftingu obraza.

Dne 21. marca sta Richards, stara 55 let, in njen plastični kirurg, dr. Ben Talei iz Beverly Hillsa v Kaliforniji, na skupni objavi na Instagramu predstavila primerjalne fotografije. Te fotografije, objavljene osem mesecev po operaciji, so podrobno prikazale rezultate kirurškega posega. Talei je v objavi, kot poroča People, razkril tudi več podrobnosti o celovitih kozmetičnih posegih, ki jih je izvedel. Richardsova je pozneje v svoji Instagram zgodbi poudarila, da je bil to 'najboljša stvar, ki jo je lahko storila zase' in poudarila, da je zelo vesela, da se je odločila za ta poseg.

icon-expand Denise Richards delila fotografije 'prej' in 'potem'. FOTO: Denise Richards

Za kakšen poseg je šlo?

Dr. Ben Talei ni izvedel le klasičnega liftinga obraza. Celoten niz posegov, kot poroča Allure, je bil zasnovan tako, da doseže naraven, a osvežen videz. Richards je bila podvržena faceliftingu, temporalnemu dvigu obrvi (ki popravi položaj obrvi in premesti čelo in sence nazaj), zgornji blefaroplastiki (minimalna korekcija zgornjih vek) ter dvigu kotičkov ustnic za 'srečnejši in bolj seksi' videz.

Pomemben del posega je bila tudi presaditev lastne maščobe, pridobljene iz njenih stegen, v tanki in enakomerni plasti pod kožo obraza in vratu. Ta maščoba je pomagala posvetliti polt ter izboljšati splošen 'gladkejši' in 'bolj zdrav videz'.

To ni prvi lepotni poseg

Njena zgodba, kot jo je delila z Allure, ni enostavna. Že pri 19 letih je imela operacijo prsi, ki so ji v letih povzročile kar nekaj zapletov, celo poškodbe pri snemanju. Povedala je: "Če bi lahko naredila vse znova, si ne bi dala vsadkov. Mlada dekleta morajo vedeti, da je to vzdrževanje."

Lepotnim posegom na obrazu se je sprva izogibala, nato pa je preizkusila botoks in polnila, ki se na njenem obrazu niso najbolj obnesla, piše Allure. Kljub temu se je pri 54 letih, torej lani junija, odločila za lifting obraza. "Nikoli si nisem mislila, da bom imela lifting obraza," je priznala in dodala, da je o tem dolgo premišljevala. Proces odločanja je trajal dve leti, nato pa je le prišla do svoje odločitve. "Moram to storiti," si je rekla.

Je z rezultatom zadovoljna?

Za Allure je priznala, da je zdaj neverjetno srečna in nima nobenih obžalovanj. Najbolj jo je presenetila sprememba v teksturi kože, za katero se je izkazalo, da je posledica presaditve maščobe – nepričakovan, a zelo dobrodošel bonus. Kot poudarja tudi People, je razkrila: "To mi je dalo nov zagon v življenju, dalo mi je samozavest."

Zaveda se, da je znana oseba in da bi tovrsten poseg težko prikrila, hkrati pa opozarja, da se ji zdi pomembno, da se o tem govori na glas. "Mislim, da je dobro biti odprt in iskren – še posebej z drugimi ženskami mojih let in vsemi, ki smo odraščale skupaj v 90. letih," je še povedala Denise.

