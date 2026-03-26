Denise Richards
Po tem posegu je postala neprepoznavna

N. Č.
26. 03. 2026 04.00
Denise Richards je razkrila osupljive fotografije pred in po liftingu obraza, ki ga je izvedel dr. Ben Talei. Razlika je osupljiva.

Denise Richards je znova dokazala svojo odprtost glede estetskih posegov, saj je na presenečenje mnogih delila fotografije 'pred in po' nedavnem liftingu obraza.

Se bo slavna igralka takoj po ločitvi vrnila k bivšemu?
Preberi še
Se bo slavna igralka takoj po ločitvi vrnila k bivšemu?

Dne 21. marca sta Richards, stara 55 let, in njen plastični kirurg, dr. Ben Talei iz Beverly Hillsa v Kaliforniji, na skupni objavi na Instagramu predstavila primerjalne fotografije. Te fotografije, objavljene osem mesecev po operaciji, so podrobno prikazale rezultate kirurškega posega. Talei je v objavi, kot poroča People, razkril tudi več podrobnosti o celovitih kozmetičnih posegih, ki jih je izvedel. Richardsova je pozneje v svoji Instagram zgodbi poudarila, da je bil to 'najboljša stvar, ki jo je lahko storila zase' in poudarila, da je zelo vesela, da se je odločila za ta poseg.

Denise Richards delila fotografije 'prej' in 'potem'.
Denise Richards delila fotografije 'prej' in 'potem'.FOTO: Denise Richards

Njeno objavo lahko najdete TUKAJ!

Za kakšen poseg je šlo?

Dr. Ben Talei ni izvedel le klasičnega liftinga obraza. Celoten niz posegov, kot poroča Allure, je bil zasnovan tako, da doseže naraven, a osvežen videz. Richards je bila podvržena faceliftingu, temporalnemu dvigu obrvi (ki popravi položaj obrvi in premesti čelo in sence nazaj), zgornji blefaroplastiki (minimalna korekcija zgornjih vek) ter dvigu kotičkov ustnic za 'srečnejši in bolj seksi' videz.

Slavno igralko obtožil nezvestobe, ona trdi, da jo je pretepal
Preberi še
Slavno igralko obtožil nezvestobe, ona trdi, da jo je pretepal

Pomemben del posega je bila tudi presaditev lastne maščobe, pridobljene iz njenih stegen, v tanki in enakomerni plasti pod kožo obraza in vratu. Ta maščoba je pomagala posvetliti polt ter izboljšati splošen 'gladkejši' in 'bolj zdrav videz'.

To ni prvi lepotni poseg

Njena zgodba, kot jo je delila z Allure, ni enostavna. Že pri 19 letih je imela operacijo prsi, ki so ji v letih povzročile kar nekaj zapletov, celo poškodbe pri snemanju. Povedala je: "Če bi lahko naredila vse znova, si ne bi dala vsadkov. Mlada dekleta morajo vedeti, da je to vzdrževanje."

Znana Slovenka se je odločila za operacijo obraza, tako je videti zdaj
Preberi še
Znana Slovenka se je odločila za operacijo obraza, tako je videti zdaj

Lepotnim posegom na obrazu se je sprva izogibala, nato pa je preizkusila botoks in polnila, ki se na njenem obrazu niso najbolj obnesla, piše Allure. Kljub temu se je pri 54 letih, torej lani junija, odločila za lifting obraza. "Nikoli si nisem mislila, da bom imela lifting obraza," je priznala in dodala, da je o tem dolgo premišljevala. Proces odločanja je trajal dve leti, nato pa je le prišla do svoje odločitve. "Moram to storiti," si je rekla.

Denise Richards in Aaron Phypers
Denise Richards in Aaron PhypersFOTO: Profimedia

Je z rezultatom zadovoljna?

Za Allure je priznala, da je zdaj neverjetno srečna in nima nobenih obžalovanj. Najbolj jo je presenetila sprememba v teksturi kože, za katero se je izkazalo, da je posledica presaditve maščobe – nepričakovan, a zelo dobrodošel bonus. Kot poudarja tudi People, je razkrila: "To mi je dalo nov zagon v življenju, dalo mi je samozavest."

Salome je pokazala končni rezultat po operaciji obraza
Preberi še
Salome je pokazala končni rezultat po operaciji obraza

Zaveda se, da je znana oseba in da bi tovrsten poseg težko prikrila, hkrati pa opozarja, da se ji zdi pomembno, da se o tem govori na glas. "Mislim, da je dobro biti odprt in iskren – še posebej z drugimi ženskami mojih let in vsemi, ki smo odraščale skupaj v 90. letih," je še povedala Denise.

Vir: allure.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Oddaje

Ne boste verjeli, kakšni so tekmovalci Kmetije v resnici

Oddaje

Kmetija na robu kaosa, odnosi se lomijo

