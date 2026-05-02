Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja

Denise Richards je v pogovoru za People priznala, da si še ne more ogledati filma Dirty Hands, zadnjega projekta, ki sta ga posnela skupaj s Patrickom Muldoonom. Film je izšel le nekaj dni po njegovi smrti, kar je igralko in njeni hčerki postavilo v izjemno čustveno situacijo. Kot je povedala, je pretežko gledati prijatelja, nekdanjega partnerja in človeka, ki je bil del njenega življenja več kot tri desetletja.

Umrl je Patrick Muldoon

Patrick Muldoon je umrl 19. aprila 2026 v starosti 57 let. Po poročanju Fox News je bil vzrok smrti nenaden srčni infarkt. Njegova partnerica Miriam Rothbart ga je našla nezavestnega v kopalnici njunega doma v Beverly Hillsu, potem ko se je zjutraj počutil dobro in se odpravil pod tuš. Reševalci so ob prihodu lahko le še potrdili smrt. Več o njegovi smrti in karieri si lahko prebrete TUKAJ!

icon-expand Patrick Muldoon FOTO: Profimedia

Kako sta se spoznala Denise Richards in Patrick Muldoon?

Denise Richards in Patrick Muldoon sta se spoznala na tečaju igranja. Richardsova je bila takrat stara 19 let, Muldoon pa 21 in je že imel manjšo vlogo v seriji Who's the Boss?. Kot je zapisala Denise v čustvenem poklonu na družbenih omrežjih, sta se spoznala še preden je kdorkoli od njiju dobil večjo priložnost v Hollywoodu, in od tistega trenutka naprej sta bila del življenj drug drugega. "Spoznala sva se na najinem prvem tečaju igranja, jaz sem bila stara 19 let, nikoli nisem imela igralske službe, ti pa si bil star 21 let, študent na USC, ki je igral ponavljajočo se vlogo v oddaji Who's the Boss? In tukaj sva. 36 let pozneje," je zapisala Denise Richards v čustvenem zapisu na družbenih omrežjih, kjer je razkrila, koliko ji je pomenil pokojni igralec in priznala, da si ne predstavlja življenja brez njega.

Bila sta par, po rahodu pa sta ostala prijatelja

V devetdesetih letih sta bila Denise Richards in Patrick Muldoon par skoraj pet let. Po razhodu sta ostala izjemno povezana in sta se pogosto opisovala kot družina. Richardsova je v svojem poklonu zapisala, da je bil Patrick njen najboljši prijatelj, njen steber moči in človek, ki ji je stal ob strani v najtežjih trenutkih. Njuno prijateljstvo je bilo, kot pravi sama, "brezpogojno in redko".

"Prijateljstvo, ljubezen, podpora, spoštovanje in zvestoba, ki sva jih imela, so bili brezpogojni in redki. Osvetlil si vsako sobo, v katero si vstopil. Večji si od življenja in vse je kar vleklo k tebi," se je glasil njen zapis.

icon-expand Denise Richards in Patrick Muldoon FOTO: Profimedia

Skupni projekti in nepopisna kemija

Njuna najbolj znana skupna vloga je iz filma Starship Troopers iz leta 1997, kjer sta ustvarila prepričljivo dinamiko, ki je temeljila na resnični povezanosti. Skupaj sta se vračala k sodelovanju, kadar koli je bilo mogoče, kar je pripeljalo tudi do njunega zadnjega filma Dirty Hands. Denise je povedala, da je bil to Patrickov najboljši nastop v karieri, kar ji zdaj še dodatno otežuje ogled filma.

Njunega zadnjega skušnega projekta si ne more ogledati

Dirty Hands je začel izhajati na digitalnih platformah le nekaj dni po Muldoonovi smrti. Denise Richards je za People povedala, da bi si Patrick želel, da film zaživi, saj je vanj vložil ogromno strasti, vendar sama še ni pripravljena videti njegovega obraza na zaslonu. Tudi njeni hčerki, Sami in Lola, sta bili z njim izjemno povezani, zato bo ogled filma počakal na čas, ko bo bolečina manj sveža.

