Tako lepa je hči italijanske igralke

Deva Cassel , hči Monice Bellucci in Vincenta Cassela , je navdušila na pariškem tednu mode, kjer so bile predstavljene kolekcije za sezono pomlad/poletje 2026 .

Deva je bila dolga leta znana zgolj kot ' hči Monice Bellucci ', vendar se je to zdaj spremenilo. Casselova je namreč na tem prestižnem dogodku utrdila svoj položaj v svetu visoke mode. Ni bila zgolj gostja ali opazovalka, temveč aktivna udeleženka. Njeno pojavljanje na modnih brveh, ki krojijo modne trende, potrjuje, da je postala ključna osebnost v modnem svetu.

Njen novi vrhunec se je zgodil na reviji libanonskega oblikovalca Elieja Saaba. Deva Cassel je stopila na modno brv v opazni, dolgi obleki, ki je imela velik izrez na hrbtu in praktične žepe. S tem je pokazala, da je zdaj tudi manekenka na najvišjem nivoju.

Revija Elieja Saaba je sicer navdušila modne kritike in zveste stranke. Saab, ki je znan po ustvarjanju bajkovitih in eteričnih kreacij, tudi tokrat ni razočaral. Prilagodil se je sodobnim trendom, kar so modni kritiki pozdravili, poroča Tportal.hr.