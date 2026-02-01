Zadovoljna.si
Deva Cassel - Elie Saab modna revija pomlad poletje 2026
Trači

Tako lepa je hči italijanske igralke

N. Č.
01. 02. 2026 04.00
0

Na pariškem tednu mode, kjer so bile predstavljene kolekcije za pomlad/poletje 2026, je Deva Cassel, hči Monice Bellucci, očarala občinstvo. Sprehodila se je po modni pisti in navdušila v zlati obleki.

Deva Cassel, hči Monice Bellucci in Vincenta Cassela, je navdušila na pariškem tednu mode, kjer so bile predstavljene kolekcije za sezono pomlad/poletje 2026.

Deva Cassel - Elie Saab modna revija pomlad poletje 2026
Deva Cassel - Elie Saab modna revija pomlad poletje 2026 FOTO: Profimedia

Deva je bila dolga leta znana zgolj kot 'hči Monice Bellucci', vendar se je to zdaj spremenilo. Casselova je namreč na tem prestižnem dogodku utrdila svoj položaj v svetu visoke mode. Ni bila zgolj gostja ali opazovalka, temveč aktivna udeleženka. Njeno pojavljanje na modnih brveh, ki krojijo modne trende, potrjuje, da je postala ključna osebnost v modnem svetu.

Nastopila na pariškem tednu mode

Njen novi vrhunec se je zgodil na reviji libanonskega oblikovalca Elieja Saaba. Deva Cassel je stopila na modno brv v opazni, dolgi obleki, ki je imela velik izrez na hrbtu in praktične žepe. S tem je pokazala, da je zdaj tudi manekenka na najvišjem nivoju.

Revija Elieja Saaba je sicer navdušila modne kritike in zveste stranke. Saab, ki je znan po ustvarjanju bajkovitih in eteričnih kreacij, tudi tokrat ni razočaral. Prilagodil se je sodobnim trendom, kar so modni kritiki pozdravili, poroča Tportal.hr.

Udeležila se je modne revije znamke Dior

Deva Cassel je pritegnila pozornost tudi s svojim obiskom enega najpomembnejših modnih dogodkov: debitantske kolekcije visoke mode Jonathana Andersona za Dior. Casselova je bila ena izmed posebnih gostij. Njena prisotnost v prvi vrsti, poleg pomembnih imen v industriji, je potrdila, da je danes nepogrešljiv obraz pri ustvarjanju nove modne zgodovine, poroča Tportal in dodaja, da je bila njena izbira stila za to priložnost subtilen poklon Andersonovi estetiki.

Deva Cassel kot gostja revije Dior
Deva Cassel kot gostja revije DiorFOTO: Profimedia
V modnem svetu je že pustila pečat

Glede na njeno dosedanjo karierno pot, je jasno, da Deva Cassel ni več zgolj otrok svojih slavnih staršev. Njen napredek je opazen: sprva je bila zaščitni obraz za Dolce & Gabbana, kjer je promovirala italijansko estetiko, zdaj pa sodeluje tudi z blagovnimi znamkami, kot sta Jacquemus in Elie Saab, poroča Tportal. Več o njeni karieri si lahko preberete TUKAJ!

Deva Cassel - pariški teden mode 2025
Deva Cassel - pariški teden mode 2025FOTO: Profimedia
Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Deva Cassel Pariški teden mode Elie Saab Dior monica bellucci hči monice bellucci
Trači

Tako visok znesek mora plačati bivši ženi

