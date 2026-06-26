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Domen Valič - ig
Trači

Znani Slovenec razkril, da pričakuje prvega otroka

N. Č.
26. 06. 2026 10.22
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Priljubljeni slovenski igralec Domen Valič je razkril, da se mu bo jeseni rodil sin. Novica je hitro zaokrožila po slovenskem medijskem prostoru, on in njegova srčna izbranka Tjaša pa sta presrečna.

Priljubljeni igralec Domen Valič in plesalka Tjaša Žibert pričakujeta otroka, poroča revija Suzy. Novica je hitro zaokrožila po slovenskem medijskem prostoru, Domen pa je za omenjeno revijo potrdil tudi, da bosta jeseni dobila sina. Za par bo to prvi otrok, priprave na njegov prihod pa so že v polnem teku.

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Kdo je Domnova izbranka Tjaša Žibert?

Tjaša Žibert je slovenska plesalka in koreografinja. Najbolj je znana kot avtorica in vodja projekta Wine Night Only, ki združuje degustacijo vin s kabarejsko-plesnimi točkami. V tem projektu ima pomembno vlogo tudi Domen Valič, nekaj utrinkov pa lahko najdemo tudi na njunih družbenih omrežjih.

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Z nosečnostjo ne želita komplicirati

Igralec Domen Valič za revijo Suzy poudarja, da z nosečnostjo ne želita komplicirati. Ključno jima je, da ohranita mirno kri in se sproti prilagajata vsem novostim, ki jih prinaša Tjašina nosečnost. Njun načrt je jasen: najprej sledi dopust za sprostitev, nato pa osredotočenje na praktične priprave na porod, je še povedal v izjavi za omenjeno revijo.

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Domen meni, da je odvečna drama nepotrebna in da se je najbolje prepustiti naravnemu toku dogodkov. Za oba je pomembno, da ostajata aktivna, hkrati pa si vzameta dovolj časa zase, preden se jima pridruži sin in jima obrne svet na glavo na najlepši možni način.

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biggbrader 26. 06. 2026 15.47
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