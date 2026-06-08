Zanetil govorice o poroki, zdaj je jasno, kaj se je dogajalo v resnici

Igralec Domen Valič je s svojo partnerko Tjašo Žibert nedavno obiskal poročno slavje, od koder je delil nekaj fotografij, ki so hitro postale predmet razprav na družbenih omrežjih. Na posnetkih oba pozirata v slavnostnih oblačilih, obkrožena z romantičnim dekorjem, kar je marsikoga spodbudilo k razmišljanju, da gre za njuno lastno poroko.
Vendar pa je šlo za obisk dogodka v vlogi gostov, kar je Domen pozneje tudi sam pojasnil svojim sledilcem. Fotografije so kljub temu prejele ogromno všečkov in pozornosti.
Kakšne fotografije je objavil Domen Valič?
Domen Valič je na družbenih omrežjih objavil romantične fotografije s svojo izbranko, poleg pa je zapisal: "Naj pesem z neba vsuje, na najino se ljubezen kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan."
Zaradi romantike na fotografijah in čudovitega zapisa so mnogi pomislili, da gre za njuno poroko. Ena izmed uporabnic je pod sklopom fotografij zapisala prisrčen komentar, v katerem je mlademu paru zaželela srečo, Domen pa je hitro razjasnil zadevo in se odzval na njen komentar.
"Žal sem nehote sprožil cunami čestitk. Sva vesela, da nama želite srečo, ampak to ni bila najina poroka, samo gosta sva bila. Tudi na zadnji fotografiji manjka prstan," je zapisal, komentar pa pospremil s prikupnimi emotikoni.