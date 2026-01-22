Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen

V zadnjem času se vse pogosteje govori o ljubezenskem življenju Domna Valiča. Na družbenih omrežjih je namreč objavil fotografije, ki kažejo igralca v družbi plesalke in koreografinje Tjaše Žibert. To je sprožilo močna ugibanja o morebitni romanci oz. razmerju.
Kdo je skrivnostna ženska na Domnovih fotografijah?
Gre za Tjašo Žibert, priznano plesalko in koreografinjo. Po navedbah Večera je Tjaša odgovorna za plesni projekt 'Wine Night Only', ki je kombinacija degustacije vin in kabarejsko-plesnih točk. Domen Valič v tej predstavi igra ključno vlogo, kar seveda ustvarja teorijo, da sta se spoznala prav tam in se je njuno profesionalno sodelovanje prelevilo v nekaj več.
Domen je delil njune skupne fotografije
Domen Valič je v zadnjem času delil več njunih skupnih fotografij, ki prikazujejo njuno skupno preživljanje časa. Tu lahko omenimo fotografije v ujemajočih se puloverjih pred božičnim drevescem, fotografije, na katerih se objemata, in pa fotografije s smučanja.
Posebno pozornost je pritegnila Domnova zadnja fotografija, ki prikazuje priljubljenega igralca s kozarcem v kadi. Na eni izmed fotografij se vidi, da mu družbo v kadi dela še ženska, za katero mnogi predvidevajo, da je ravno Tjaša Žibert.
