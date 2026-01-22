Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Domen Valič - ig
Trači

Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen

N. Č.
22. 01. 2026 04.00
0

Plesalka in koreografinja Tjaša Žibert naj bi bila nova izbranka Domna Valiča. Priljubljeni Slovenec je na svojih družbenih omrežjih delil že kar nekaj fotografij s simpatično Tjašo, na katerih delujeta zelo povezana.

V zadnjem času se vse pogosteje govori o ljubezenskem življenju Domna Valiča. Na družbenih omrežjih je namreč objavil fotografije, ki kažejo igralca v družbi plesalke in koreografinje Tjaše Žibert. To je sprožilo močna ugibanja o morebitni romanci oz. razmerju.

Domen Valič razkril, kje je spoznal svoje dekle
Preberi še
Domen Valič razkril, kje je spoznal svoje dekle

Kdo je skrivnostna ženska na Domnovih fotografijah?

Gre za Tjašo Žibert, priznano plesalko in koreografinjo. Po navedbah Večera je Tjaša odgovorna za plesni projekt 'Wine Night Only', ki je kombinacija degustacije vin in kabarejsko-plesnih točk. Domen Valič v tej predstavi igra ključno vlogo, kar seveda ustvarja teorijo, da sta se spoznala prav tam in se je njuno profesionalno sodelovanje prelevilo v nekaj več.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domen je delil njune skupne fotografije

Domen Valič je v zadnjem času delil več njunih skupnih fotografij, ki prikazujejo njuno skupno preživljanje časa. Tu lahko omenimo fotografije v ujemajočih se puloverjih pred božičnim drevescem, fotografije, na katerih se objemata, in pa fotografije s smučanja.

Prva služba Domna Valiča vas bo presenetila
Preberi še
Prva služba Domna Valiča vas bo presenetila

Posebno pozornost je pritegnila Domnova zadnja fotografija, ki prikazuje priljubljenega igralca s kozarcem v kadi. Na eni izmed fotografij se vidi, da mu družbo v kadi dela še ženska, za katero mnogi predvidevajo, da je ravno Tjaša Žibert.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Domen Valič Tjaša Žibert punca partnerka nova punca nova partnerka
Trači

Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca

Trači

Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468