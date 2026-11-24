Pred velikim finalom 12. sezone oddaje MasterChef Slovenija je veliko pozornosti namenjene finalistoma, njunim krožnikom in možnosti za zmago. V finalni oddaji se še enkrat več pokaže, da za obema finalistoma stojijo osebe, brez katerih bi bila njihova pot verjetno precej težja. Pri Dominiku je to njegova zaročenka Oriana, ki jo je v oddaji večkrat omenil kot svojo največjo oporo.

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Njena podpora ga je ganila

Ko si je Dominik Gajšek zagotovil mesto med najboljšimi tekmovalci sezone, mu je Oriana namenila ganljivo sporočilo, v katerem ni skrivala ponosa. "Čestitke, prav vedela sem! Dominik, to, kar si kot oseba, in način, kakšen odnos imaš do hrane, je ena taka zlata nit, za katero vem, da jo boš v življenju še toliko nadgradil. In tako sem ponosna nate, da si uspel do tega priti," mu je sporočila.

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Njene besede so pokazale, da ne verjame le v njegov kuharski talent, ampak tudi v človeka, kakršen je izven kamer in tekmovanja.

Dominik je priznal, da mu vedno stoji ob strani

Še bolj iskren je bil sam finalist, ko je spregovoril o vlogi, ki jo ima njegova zaročenka v njegovem življenju. "Oriana mi je res pomagala čez vse te izkušnje v življenju, dobre, slabe. Vedno mi stoji ob strani in imam veliko srečo, da jo imam v svojem življenju. Hvala ti," je povedal v oddaji.

icon-expand Obisk družine in prijateljev v MasterChefu. FOTO: POP TV

S temi besedami je razkril, da njuna zveza temelji na medsebojni podpori in zaupanju, ki ga je spremljalo tudi skozi zahtevno televizijsko tekmovanje.

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Od srednješolske jedilnice do zaroke s pogledom na Celjski grad

Čeprav javnosti o svojem zasebnem življenju ne razkriva veliko, je Dominik Gajšek v ekskluzivnem intervjuju za Zadovoljna.si zaupal tudi nekaj podrobnosti o svoji zvezi z zaročenko Oriano. Njuna zgodba se je začela že v srednješolskih letih. "Spoznala sva se v jedilnici naše gimnazije v Celju. Takrat sploh nisem vedel, da se bo to izpeljalo tako, ampak sem izredno vesel, da se je," se je z nasmehom spominjal finalist MasterChefa. Danes sta zaročena, eden najlepših trenutkov njune zveze pa je bila prav zaroka. Dominik je razkril, da se je zgodila v zelo intimnem okolju, daleč od oči javnosti. "Zaroka se je zgodila, ko sva bila sama s pogledom na Celjski grad. Pred tem sva ravno nekaj finega pojedla in v takem mirnem okolju, mislim, da takšne stvari ostanejo s tabo do konca življenja," je povedal in dodal, da je bilo res 'vrhunsko'. Tudi sicer najraje preživljata čas daleč od mestnega vrveža. Čeprav je prostega časa zaradi obsežnega dela v gostinstvu in nastopanja v oddaji MasterChef trenutno precej manj kot nekoč, ga skušata izkoristiti čim bolj kakovostno. Kot pravi Dominik, sta njuni najljubši stvari dobra hrana in pobeg v naravo, kjer lahko čas preživljata sama.

icon-expand Oriana in Dominik v finalu. FOTO: POP TV

"Prostega časa je trenutno manj, tako da si ga morava res skoraj splanirati. Vedno več preživljanja časa v naravi z dobro hrano in s tem, da sva tam čim bolj sama," pravi Dominik.

Pred njima so prazniki, ki nikakor ne bodo mirni

Pred njima pa so tudi prazniki, ki bodo za gostinca vse prej kot mirni. December bo zanj delovno obarvan, saj ga čakajo številni dogodki in projekti, zato si bosta več oddiha privoščila šele po praznični sezoni. Januarja si namreč načrtujeta nekaj časa zase. "Gostinci delamo takrat, ko drugi ne delajo. Takrat, ko pa drugi delajo, pa tudi gostinci delamo," nam še za konec v smehu zaupa Dominik.

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Velika podpora tudi v sami finalni oddaji

V velikem finalu 12. sezone oddaje MasterChef Slovenija finalistoma ni primanjkovalo podpore. Na balkon so ju prišli poleg že izpadlih tekmovalcev spodbujat tudi najbližji družinski člani in prijatelji. Med tistimi, ki so najbolj stiskali pesti za zmago, sta bila tudi Dominikova zaročenka Oriana ter mož drugega finalista Tadeja. Na vprašanje, kakšno sporočilo ima za Dominika do konca finala, je Oriana odgovorila z besedami, ki so ganile tako Dominika kot gledalce: "Če se boš danes tako odlično odrezal, tako kot takrat, ko sva se prvič spoznala, ko si mi naredil tako odlično carbonaro, potem se sploh ne rabiš trudit."

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"Najina ljubezen se je začela v kuhinji, in kamor koli grem, ljubezen do kuhanja in ljubezen do naju gre z mano," pa je v izjavi še povedal Dominik, ki je bil ob prihodu družine v MasterChef kuhinjo vidno ganjen.

Medtem ko se je na krožnikih odvijala bitka za prestižni pokal in 50 tisoč evrov, je bilo jasno, da imata finalista ob sebi osebe, ki jima stojijo ob strani ne glede na razplet tekmovanja.

Pred njim je največji večer sezone

Nocoj se bo Dominik Gajšek v finalu 12. sezone oddaje MasterChef Slovenija še z zadnjimi jedmi pomeril za zmago in glavno nagrado. Ne glede na razplet pa je v preteklih tednih že večkrat pokazal, kdo je oseba, ki ji pripisuje velik del zaslug za svojo moč in vztrajnost.

icon-expand MasterChef - obisk družine FOTO: POP TV

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