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Slovensnost je potekala v idilični Toskani.
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Vsi govorijo o poročni obleki izbranke italijanskega pevca

N. Č.
25. 09. 2026 10.56
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Damiano David in Dove Cameron sta si v romantični Toskani obljubila večno zvestobo. Medtem ko je oboževalce navdušila intimna poroka, je posebno pozornost pritegnila nevestina modna izbira, ki je odstopala od klasičnih poročnih trendov.

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Ameriška igralka in pevka Dove Cameron ter frontman italijanske skupine Måneskin, Damiano David, sta naredila pomemben korak v svojem razmerju. Kot poročajo tuji mediji, sta se poročila na zasebni slovesnosti v slikoviti Toskani, kjer so ju fotografi ujeli pred mestno hišo med izmenjavo nežnosti in prvimi trenutki kot mladoporočenca.

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Romantična poroka v srcu Toskane

Par je za poročno destinacijo izbral območje Val d'Orcia, eno najlepših pokrajin v Toskani. Čeprav sta si želela predvsem zasebnosti, novice o poroki niso ostale dolgo skrite. Fotografije mladoporočencev so hitro zaokrožile po spletu in navdušile številne oboževalce po svetu. Po navedbah medijev sta na slovesnost povabila le najožje družinske člane in nekaj najbližjih prijateljev.

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Njuna zveza je bila sprva precej diskretna, zato je bila poroka za mnoge prijetno presenečenje. Ljubezenska zgodba pevca in igralke je v zadnjih letih sicer pogosto pritegnila pozornost javnosti, a sta zasebnost vedno postavljala na prvo mesto.

Slovensnost je potekala v idilični Toskani.
Slovensnost je potekala v idilični Toskani.FOTO: Profimedia
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Poročna obleka, ki je odstopala od tradicije

Čeprav so mnogi pričakovali razkošno poročno kreacijo v hollywoodskem slogu, se je Dove Cameron odločila za precej bolj minimalističen pristop. Namesto klasične poročne obleke je izbrala elegantno belo kreacijo, ki jo je dopolnila s prefinjenim plaščem. Modni poznavalci so njen videz opisali kot sodoben, prečiščen in nadvse eleganten.

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Celoten videz je deloval zelo sofisticirano. Nevesta je stajling dopolnila s preprosto pričesko in nežnim ličenjem v naravnih tonih, kar je še dodatno poudarilo minimalistično estetiko poroke.

Slovensnost je potekala v idilični Toskani.
Slovensnost je potekala v idilični Toskani.FOTO: Profimedia

Tudi Damiano je presenetil

Znani glasbenik, ki ga oboževalci pogosto spremljajo v drznih modnih kombinacijah, se je za poroko odločil za precej bolj umirjen videz. Izbral je brezhibno krojen kremni kostim, s katerim se je barvno uskladil z nevesto. Tako je tudi njegov poročni stajling sledil elegantni in prefinjeni rdeči niti celotnega dogodka.

Tudi Damiano je presenetil z bolj umirjenim videzom.
Tudi Damiano je presenetil z bolj umirjenim videzom.FOTO: Profimedia

Od intimne zaroke do poroke

Njuna zaroka je bila prav tako zelo osebna. Dove Cameron je v enem od televizijskih intervjujev razkrila, da jo je Damiano zaprosil kar doma, v njuni dnevni sobi. Namesto velikega spektakla se je odločil za iskren in čustven trenutek, saj je poudaril, da mu največ pomeni prav skupno vsakdanje življenje.

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Zdaj sta svojo ljubezensko zgodbo okronala še s poroko, fotografije njunega posebnega dne pa že navdušujejo oboževalce po vsem svetu.

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