Vsi govorijo o poročni obleki izbranke italijanskega pevca

Ameriška igralka in pevka Dove Cameron ter frontman italijanske skupine Måneskin, Damiano David, sta naredila pomemben korak v svojem razmerju. Kot poročajo tuji mediji, sta se poročila na zasebni slovesnosti v slikoviti Toskani, kjer so ju fotografi ujeli pred mestno hišo med izmenjavo nežnosti in prvimi trenutki kot mladoporočenca.
Romantična poroka v srcu Toskane
Par je za poročno destinacijo izbral območje Val d'Orcia, eno najlepših pokrajin v Toskani. Čeprav sta si želela predvsem zasebnosti, novice o poroki niso ostale dolgo skrite. Fotografije mladoporočencev so hitro zaokrožile po spletu in navdušile številne oboževalce po svetu. Po navedbah medijev sta na slovesnost povabila le najožje družinske člane in nekaj najbližjih prijateljev.
Njuna zveza je bila sprva precej diskretna, zato je bila poroka za mnoge prijetno presenečenje. Ljubezenska zgodba pevca in igralke je v zadnjih letih sicer pogosto pritegnila pozornost javnosti, a sta zasebnost vedno postavljala na prvo mesto.
Poročna obleka, ki je odstopala od tradicije
Čeprav so mnogi pričakovali razkošno poročno kreacijo v hollywoodskem slogu, se je Dove Cameron odločila za precej bolj minimalističen pristop. Namesto klasične poročne obleke je izbrala elegantno belo kreacijo, ki jo je dopolnila s prefinjenim plaščem. Modni poznavalci so njen videz opisali kot sodoben, prečiščen in nadvse eleganten.
Celoten videz je deloval zelo sofisticirano. Nevesta je stajling dopolnila s preprosto pričesko in nežnim ličenjem v naravnih tonih, kar je še dodatno poudarilo minimalistično estetiko poroke.
Tudi Damiano je presenetil
Znani glasbenik, ki ga oboževalci pogosto spremljajo v drznih modnih kombinacijah, se je za poroko odločil za precej bolj umirjen videz. Izbral je brezhibno krojen kremni kostim, s katerim se je barvno uskladil z nevesto. Tako je tudi njegov poročni stajling sledil elegantni in prefinjeni rdeči niti celotnega dogodka.
Od intimne zaroke do poroke
Njuna zaroka je bila prav tako zelo osebna. Dove Cameron je v enem od televizijskih intervjujev razkrila, da jo je Damiano zaprosil kar doma, v njuni dnevni sobi. Namesto velikega spektakla se je odločil za iskren in čustven trenutek, saj je poudaril, da mu največ pomeni prav skupno vsakdanje življenje.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Viri: Page Six
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