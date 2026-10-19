Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Dove Cameron
Trači

Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače

S.B.
19. 10. 2026 04.00
0

Danes jo poznamo po temnih laseh, poudarjenih očeh, drznih modnih kombinacijah in nekoliko skrivnostnem videzu. A Dove Cameron, ki je pred kratkim dahnila usodni da italijanskemu glasbeniku Damianu Davidu, je bila nekoč videti precej drugače. Ko je kot najstnica zaslovela na Disneyjevem kanalu, je imela svetle lase, nosila nežna oblačila in utelešala podobo prikupne najstniške zvezdnice.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Tridesetletna igralka in pevka je v zadnjih letih doživela opazno preobrazbo, tako v videzu kot v glasbenem izrazu. Njena zgodba pa ni zgolj zgodba o spremembi pričeske in ličil, temveč tudi o odraščanju pred očmi javnosti in iskanju lastne identitete.

To je lepotica, v katero se je zaljubil slavni pevec
Preberi še
To je lepotica, v katero se je zaljubil slavni pevec

Dove Cameron, ki se je rodila kot Chloe Celeste Hosterman, je širšo prepoznavnost dosegla z Disneyjevo serijo Liv in Maddie, v kateri je igrala dvojčici z zelo različnima značajema. Pozneje je nastopila še v filmski franšizi Potomci (Descendants), kjer je upodobila Mal, hčerko zlobne čarovnice Maleficent.

V tistem obdobju je bila prepoznavna predvsem po dolgih svetlih laseh, nežnejšem ličenju in mladostnem slogu. Podoba, ki so jo vzljubili številni mladi gledalci, je postala njen zaščitni znak. A Dove je z leti začela odkrivati tudi druge plati svoje osebnosti in umetniškega izraza.

Tako je bila nekoč videti izbranka Damiana Davida.
Tako je bila nekoč videti izbranka Damiana Davida.FOTO: Profimedia

Od prikupne Disneyjeve zvezdnice do temnolase pevke

Ko danes pogledamo njene fotografije iz obdobja Disneyjeve slave in jih primerjamo z novejšimi, je razlika očitna. Svetle lase je zamenjala za temnejše odtenke, njen videz pa zaznamujejo izrazite črne obrobe oči, temnejše modne kombinacije in številne tetovaže.

V intervjuju za revijo Byrdie leta 2023 je Dove pojasnila, da se ni nikoli počutila kot oseba, ki bi morala za vedno ostati ujeta v eni sami podobi. Ko je pri 15 letih začela igrati v Disneyjevi seriji, še ni vedela, kakšna ženska bo postala. Svetli lasje in rožnata oblačila so bili del njenega takratnega življenja, ne pa obljuba, da bo takšna ostala za vedno.

V pogovoru je dejala tudi, kako nesmiselno se ji zdi pričakovanje, da se človek ne bi smel spreminjati.

Tako je bila Dove Cameron videti pred leti.
Tako je bila Dove Cameron videti pred leti.FOTO: Profimedia

Dove se je v zadnjih letih vse bolj posvetila tudi glasbi

Z uspešnico Boyfriend je pokazala drznejšo, bolj samozavestno plat svojega umetniškega izraza. Pesem, ki je izšla leta 2022, je postala ena njenih najbolj prepoznavnih skladb in ji pomagala utrditi položaj zunaj sveta Disneyja.

Sprememba njenega videza je tako sovpadala z obdobjem, ko je začela bolj odkrito raziskovati svojo identiteto in ustvarjati glasbo, ki bolje odraža njeno osebnost.

V življenju ji je posebno mesto namenil italijanski rocker Damiano David

Poleg umetniškega razvoja je Dove v zadnjih letih doživela tudi veliko ljubezensko spremembo. Njeno srce je osvojil Damiano David, nekdanji pevec italijanske skupine Måneskin, ki je svetovno slavo dosegel po zmagi na Evroviziji leta 2021.

Spoznala sta se na podelitvi glasbenih nagrad MTV Video Music Awards leta 2022, vendar se njuna ljubezenska zgodba ni začela takoj. Ponovno sta se srečala leto pozneje, ko sta se bolje ujela in začela hoditi.

Januarja 2026 sta razkrila zaroko, 24. septembra istega leta pa sta se poročila na civilnem obredu v italijanskem mestecu Montalcino v Toskani. Veselo novico sta potrdila tudi za revijo Vogue, ki je objavila prve fotografije z njune poroke.

Damiano je znan po svojem značilnem rockerskem slogu, tetovažah in karizmi na odru. Par pogosto pritegne pozornost s skupnimi fotografijami, na katerih oba izražata svojo individualnost tudi skozi modo.

Dove je v intervjuju za revijo Allure pred poroko odkrito spregovorila o tem, da se je morala šele navaditi na misel, da se bo poročila. Nikoli ni imela natančno izdelane predstave o tem, kako bo videti njeno življenje, zato jo je nova življenjska prelomnica presenetila na najlepši način. Poudarila je, da je našla človeka, s katerim si želi ustvariti skupno življenje.

Dove Cameron in Damiano David
Dove Cameron in Damiano DavidFOTO: Profimedia

Spremenila se je tudi navznoter

Čeprav javnost najprej opazi njene temne lase, drugačen slog ličenja in tetovaže, je Dove v intervjujih večkrat poudarila, da so bile zanjo pomembne predvsem notranje spremembe.

V pogovoru za Allure je februarja 2026 opisala obdobje, ko se je umaknila iz javnosti, se posvetila terapiji, branju, pisanju in sebi. Priznala je, da je morala pred tem prehoditi dolgo pot, preden se je počutila pripravljeno na novo življenjsko poglavje.

Že v prejšnjih intervjujih je govorila tudi o izgubah, ki so jo zaznamovale v mladosti. Ko je bila stara osem let, je izgubila najboljšega prijatelja, pri 15 letih pa ji je umrl oče. Te izkušnje so vplivale na njeno doživljanje sveta in na način, kako danes razume samo sebe.

Nekoč svetlolasa Disneyjeva zvezdnica je danes temnolasa pevka, igralka in žena enega najbolj prepoznavnih italijanskih rockerjev. In čeprav se je njen videz močno spremenil, je morda največja sprememba prav to, da si danes dovoli biti to, kar je, ne da bi se morala prilagajati podobi, po kateri jo je svet prvič spoznal.

Moški, za katerim norijo vse, naj bi zaročil svojo izbranko
Preberi še
Moški, za katerim norijo vse, naj bi zaročil svojo izbranko
Vsi govorijo o poročni obleki izbranke italijanskega pevca
Preberi še
Vsi govorijo o poročni obleki izbranke italijanskega pevca
To je lepotica, v katero se je zaljubil slavni pevec
Preberi še
To je lepotica, v katero se je zaljubil slavni pevec
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Byrdie, Vogue, Allure

Dove Cameron Damiano David stilska preobrazba poroka slavne osebnosti
Trači

Spominjamo se je kot ene največjih lepotic televizijskih serij. Poglejte, kako je videti danes

24ur.com Jennifer Garner o svojem videzu: Nisem se znala naličiti
Zadovoljna.si Angelina je postala blondinka in je videti bolje kot kdajkoli prej
Moskisvet.com Nekoč lepotica z bujnimi oblinami, danes vitka kot še nikoli
Moskisvet.com To se je zgodilo z deklico iz filma Krog, ki je zrasla v pravo lepotico
Moskisvet.com Kaj se dogaja z videzom nekoč prelepe igralke?
Moskisvet.com Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Zadovoljna.si Zasmehovali so jo zaradi zob, zdaj je slavna igralka
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008