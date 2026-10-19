Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače

Tridesetletna igralka in pevka je v zadnjih letih doživela opazno preobrazbo, tako v videzu kot v glasbenem izrazu. Njena zgodba pa ni zgolj zgodba o spremembi pričeske in ličil, temveč tudi o odraščanju pred očmi javnosti in iskanju lastne identitete.

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Dove Cameron, ki se je rodila kot Chloe Celeste Hosterman, je širšo prepoznavnost dosegla z Disneyjevo serijo Liv in Maddie, v kateri je igrala dvojčici z zelo različnima značajema. Pozneje je nastopila še v filmski franšizi Potomci (Descendants), kjer je upodobila Mal, hčerko zlobne čarovnice Maleficent. V tistem obdobju je bila prepoznavna predvsem po dolgih svetlih laseh, nežnejšem ličenju in mladostnem slogu. Podoba, ki so jo vzljubili številni mladi gledalci, je postala njen zaščitni znak. A Dove je z leti začela odkrivati tudi druge plati svoje osebnosti in umetniškega izraza.

icon-expand Tako je bila nekoč videti izbranka Damiana Davida. FOTO: Profimedia

Od prikupne Disneyjeve zvezdnice do temnolase pevke

Ko danes pogledamo njene fotografije iz obdobja Disneyjeve slave in jih primerjamo z novejšimi, je razlika očitna. Svetle lase je zamenjala za temnejše odtenke, njen videz pa zaznamujejo izrazite črne obrobe oči, temnejše modne kombinacije in številne tetovaže. V intervjuju za revijo Byrdie leta 2023 je Dove pojasnila, da se ni nikoli počutila kot oseba, ki bi morala za vedno ostati ujeta v eni sami podobi. Ko je pri 15 letih začela igrati v Disneyjevi seriji, še ni vedela, kakšna ženska bo postala. Svetli lasje in rožnata oblačila so bili del njenega takratnega življenja, ne pa obljuba, da bo takšna ostala za vedno. V pogovoru je dejala tudi, kako nesmiselno se ji zdi pričakovanje, da se človek ne bi smel spreminjati.

icon-expand Tako je bila Dove Cameron videti pred leti. FOTO: Profimedia

Dove se je v zadnjih letih vse bolj posvetila tudi glasbi

Z uspešnico Boyfriend je pokazala drznejšo, bolj samozavestno plat svojega umetniškega izraza. Pesem, ki je izšla leta 2022, je postala ena njenih najbolj prepoznavnih skladb in ji pomagala utrditi položaj zunaj sveta Disneyja. Sprememba njenega videza je tako sovpadala z obdobjem, ko je začela bolj odkrito raziskovati svojo identiteto in ustvarjati glasbo, ki bolje odraža njeno osebnost.

V življenju ji je posebno mesto namenil italijanski rocker Damiano David

Poleg umetniškega razvoja je Dove v zadnjih letih doživela tudi veliko ljubezensko spremembo. Njeno srce je osvojil Damiano David, nekdanji pevec italijanske skupine Måneskin, ki je svetovno slavo dosegel po zmagi na Evroviziji leta 2021. Spoznala sta se na podelitvi glasbenih nagrad MTV Video Music Awards leta 2022, vendar se njuna ljubezenska zgodba ni začela takoj. Ponovno sta se srečala leto pozneje, ko sta se bolje ujela in začela hoditi. Januarja 2026 sta razkrila zaroko, 24. septembra istega leta pa sta se poročila na civilnem obredu v italijanskem mestecu Montalcino v Toskani. Veselo novico sta potrdila tudi za revijo Vogue, ki je objavila prve fotografije z njune poroke. Damiano je znan po svojem značilnem rockerskem slogu, tetovažah in karizmi na odru. Par pogosto pritegne pozornost s skupnimi fotografijami, na katerih oba izražata svojo individualnost tudi skozi modo. Dove je v intervjuju za revijo Allure pred poroko odkrito spregovorila o tem, da se je morala šele navaditi na misel, da se bo poročila. Nikoli ni imela natančno izdelane predstave o tem, kako bo videti njeno življenje, zato jo je nova življenjska prelomnica presenetila na najlepši način. Poudarila je, da je našla človeka, s katerim si želi ustvariti skupno življenje.

icon-expand Dove Cameron in Damiano David FOTO: Profimedia

Spremenila se je tudi navznoter

Čeprav javnost najprej opazi njene temne lase, drugačen slog ličenja in tetovaže, je Dove v intervjujih večkrat poudarila, da so bile zanjo pomembne predvsem notranje spremembe. V pogovoru za Allure je februarja 2026 opisala obdobje, ko se je umaknila iz javnosti, se posvetila terapiji, branju, pisanju in sebi. Priznala je, da je morala pred tem prehoditi dolgo pot, preden se je počutila pripravljeno na novo življenjsko poglavje. Že v prejšnjih intervjujih je govorila tudi o izgubah, ki so jo zaznamovale v mladosti. Ko je bila stara osem let, je izgubila najboljšega prijatelja, pri 15 letih pa ji je umrl oče. Te izkušnje so vplivale na njeno doživljanje sveta in na način, kako danes razume samo sebe. Nekoč svetlolasa Disneyjeva zvezdnica je danes temnolasa pevka, igralka in žena enega najbolj prepoznavnih italijanskih rockerjev. In čeprav se je njen videz močno spremenil, je morda največja sprememba prav to, da si danes dovoli biti to, kar je, ne da bi se morala prilagajati podobi, po kateri jo je svet prvič spoznal.

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