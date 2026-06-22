Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let

Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner sta maja stopila na skupno pot, javnost pa je šele pred kratkim dobila vpogled v njeno veličastno poročno garderobo. Kot poroča Tportal, je osrednjo vlogo igrala unikatna obleka znamke Chanel, ki jo je pevka nosila na slavju v Palermu.

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Kakšna zgodba se skriva za čudovito poročno obleko Due Lipe?

Številke, ki spremljajo to obleko, so naravnost neverjetne: vključuje 480.000 ročno vezenih biserov in tančico, za katero so strokovnjaki potrebovali več kot 3.000 ur, piše Tportal. Slavje, ki se je začelo z intimno ceremonijo v Londonu, se je nadaljevalo v razkošni vili na Siciliji, kjer je Dua Lipa navdušila s postavo v oprijeti kreaciji z odprtim hrbtom, še dodajajo.

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Chanelova poročna obleka, ki jemlje dih

Chanelova poročna obleka, ki je bila ustvarjena za Duo Lipo, je pravi tehnični čudež. Glavni del kreacije je v celoti ročno vezen v znanem ateljeju Montex. Po poročanju Tportala je bilo za 'trompe l'oeil' dragulje uporabljenih 1.155 ur natančnega šivanja mojstrov iz Lesagea.

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Spodnji del obleke krasijo detajli iz perja, natančneje 25 tisoč posameznih peres, ki prihajajo iz specializiranega ateljeja Lemarie, še dodajajo. Obleka je oblikovana tako, da se tesno prilega postavi, dolga tančica obleke pa poskrbi za potreben odmerek dramatike ob hoji k oltarju. Nevestin slog so dopolnili s čevlji iz belega satena znamke Massaro, tudi ti pa so bili izdelani po meri.

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Tančica, ki je bila dolga kar 6 metrov

Poleg glavne obleke je veliko pozornosti požela tudi tančica. Gre za 6-metrski til, okrašen z ročno rezanimi cvetličnimi motivi in pticami, kar je po podatkih Tportala zahtevalo več kot 3.000 ur potrpežljivega dela.

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Poročni kostim, ki ga je nosila za civilni obred

Nevesta pa ni ostala le pri eni obleki. Za civilni obred v Londonu je Dua Lipa izbrala retro belo obleko znamke Schiaparelli, ki je spominjala na slavno podobo Biance Jagger v krojenem poročnem suknjiču. Več o tem čudovitem kostimu pa si lahko preberete TUKAJ!

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