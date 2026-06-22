Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Dua Lipa - ig
Trači

Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let

N. Č.
22. 06. 2026 04.00
0

Dua Lipa je zablestela v unikatni Chanelovi stvaritvi. Odkrijte navdihujočo zgodbo o izdelavi in lepoti njene poročne obleke.

Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner sta maja stopila na skupno pot, javnost pa je šele pred kratkim dobila vpogled v njeno veličastno poročno garderobo. Kot poroča Tportal, je osrednjo vlogo igrala unikatna obleka znamke Chanel, ki jo je pevka nosila na slavju v Palermu.

Tako lepa je bila na svoj poročni dan
Preberi še
Tako lepa je bila na svoj poročni dan

Kakšna zgodba se skriva za čudovito poročno obleko Due Lipe?

Številke, ki spremljajo to obleko, so naravnost neverjetne: vključuje 480.000 ročno vezenih biserov in tančico, za katero so strokovnjaki potrebovali več kot 3.000 ur, piše Tportal. Slavje, ki se je začelo z intimno ceremonijo v Londonu, se je nadaljevalo v razkošni vili na Siciliji, kjer je Dua Lipa navdušila s postavo v oprijeti kreaciji z odprtim hrbtom, še dodajajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chanelova poročna obleka, ki jemlje dih

Chanelova poročna obleka, ki je bila ustvarjena za Duo Lipo, je pravi tehnični čudež. Glavni del kreacije je v celoti ročno vezen v znanem ateljeju Montex. Po poročanju Tportala je bilo za 'trompe l'oeil' dragulje uporabljenih 1.155 ur natančnega šivanja mojstrov iz Lesagea.

Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Preberi še
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971

Spodnji del obleke krasijo detajli iz perja, natančneje 25 tisoč posameznih peres, ki prihajajo iz specializiranega ateljeja Lemarie, še dodajajo. Obleka je oblikovana tako, da se tesno prilega postavi, dolga tančica obleke pa poskrbi za potreben odmerek dramatike ob hoji k oltarju. Nevestin slog so dopolnili s čevlji iz belega satena znamke Massaro, tudi ti pa so bili izdelani po meri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tančica, ki je bila dolga kar 6 metrov

Poleg glavne obleke je veliko pozornosti požela tudi tančica. Gre za 6-metrski til, okrašen z ročno rezanimi cvetličnimi motivi in pticami, kar je po podatkih Tportala zahtevalo več kot 3.000 ur potrpežljivega dela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poročni kostim, ki ga je nosila za civilni obred

Nevesta pa ni ostala le pri eni obleki. Za civilni obred v Londonu je Dua Lipa izbrala retro belo obleko znamke Schiaparelli, ki je spominjala na slavno podobo Biance Jagger v krojenem poročnem suknjiču. Več o tem čudovitem kostimu pa si lahko preberete TUKAJ!

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Dua Lipa poroka Callum Turner poročna obleka dua lipa poroka chanel
24ur.com Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko
Zadovoljna.si To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
Zadovoljna.si Fotografije razkrivajo, zakaj vsi govorijo o hčeri ene najlepših žensk
Zadovoljna.si Princesa hrvaških korenin zablestela v glamurozni obleki
24ur.com Dua Lipa je usodni da dahnila v poročni obleki s 480.000 biseri
Zadovoljna.si Znana slovenska oblikovalka se je zaročila
Zadovoljna.si Kraljica Letizia navdušila v beli 'zmečkani' obleki
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1797