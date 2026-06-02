Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971

V nedeljo se je v Londonu zgodila ena najbolj pričakovanih zvezdniških porok letošnjega leta, ko sta se poročila Dua Lipa in Callum Turner. Nevesta je namesto tradicionalne poročne obleke izbrala osupljiv kostum s podpisom modne hiše Schiaparelli.
Kakšna je bila poročna obleka Due Lipe?
Bela oprava je obsegala krojen suknjič v beli barvi z značilnimi zlatimi gumbi in ujemajoče se asimetrično krilo s čipkastimi detajli. Njen videz je bil po mnenju modnih poznavalcev drzna, a izjemno premišljena izbira, ki namesto romantike poudarja močan osebni slog.
Pri oblikovanju videza je sodeloval oblikovalec Daniel Roseberry, ki je za Duo Lipo ustvaril unikatne kose, dopolnjene z modnimi dodatki, kot so rokavice in klobuk s širokimi krajci. "Dua je z izbiro Schiaparellija postavila nove standarde za civilne poročne obrede," so zapisali pri portalu Marie Claire, kjer poudarjajo nevestino osredotočenost na formo in material namesto na odvečno krašenje.
Se še spomnite poroke Biance in Micka Jaggerja?
Modni zgodovinarji in navdušenci so v trenutku opazili vzporednico med poroko Due Lipe in slovito poroko Biance in Micka Jaggerja. Bianca Jagger je leta 1971 postala ikona s svojo izbiro poročnega smokinga znamke Yves Saint Laurent, ki ga je nosila brez srajce pod suknjičem.
Dua Lipa je sledila temu vzoru s svojim krojenim suknjičem, s čimer je obudila trend 'bridalsuit', ki ostaja aktualen še danes.
Kakšna bo njena druga poročna obleka?
Potem ko je v Londonu blestela v couture suknjiču, se oči modnih navdušencev zdaj upirajo v Palermo, kjer naj bi Dua in Callum gostila drugo poročno slavje, piše Marie Claire. Viri navajajo, da bo ta dogodek trajal več dni, kar nevesti omogoča večkratne modne preobrazbe.
Veliko se govori o tem, kdo bo podpisal glavno obleko – bo to Donatella Versace ali morda Simon Porte Jacquemus? Dua Lipa je že dolgo ambasadorka obeh, a mnogi stavijo na Francoza Jacquemusa zaradi pevkine nedavne afinitete do njegovih draperij in ženstvenih krojev.
"Njena civilna poročna garderoba nam daje slutiti, da bo nadaljevanje na Siciliji vse prej kot tradicionalno," ugotavljajo pri Marie Claire. Ne glede na to, ali bo izbrala Jacquemusa, se zdi gotova ena stvar: modni svet nestrpno pričakuje, kako bo zvezdnica preoblikovala poročne trende s svojo drugo izbiro.
Vir: marieclaire.com.au
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