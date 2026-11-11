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Dustin Hoffman in Lisa Hoffman
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Njen mož ga je zalotil v postelji in vanj uperil pištolo

N. Č.
11. 11. 2026 04.00
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Dustin Hoffman je razkril šokantno zgodbo iz svoje mladosti. V času, ko je bil še neznan igralec, ga je mož njegove ljubice zalotil v postelji in vanj uperil pištolo. Kot se spominja hollywoodski zvezdnik, je bil v tistem trenutku prepričan, da bo umrl.

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Danes 89-letni igralec Dustin Hoffman je v novem intervjuju razkril eno najbolj nevarnih izkušenj iz mladosti. Zvezdnik je priznal, da se je kot mlad igralec zapletel v afero s poročeno žensko, nato pa ga je njen mož zalotil v postelji in vanj uperil pištolo. Takrat je bil prepričan, da se njegovo življenje končuje.

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Ljubezenska avantura se je spremenila v nočno moro

Kot poroča revija People, se je Dustin Hoffman dogodka spominjal v pogovoru za podkast Conan O'Brien Needs a Friend. Takrat še neznani igralec je živel v New Yorku in se zapletel v razmerje s poročeno žensko, čeprav je vedel, da tvega težave. A ni pričakoval, da bo položaj postal življenjsko nevaren.

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman FOTO: Profimedia

Po njegovih besedah je nekega večera ležal v postelji z žensko, ko se je nenadoma pojavil njen mož. Situacija je hitro ušla izpod nadzora, saj je razjarjeni moški v roke vzel pištolo in jo usmeril proti igralcu.

Kaj se je pravzaprav zgodilo tisto noč?

Kot je povedal v podkastu Conan O'Brien Needs A Friend, ga je povabila na obisk šele potem, ko je njen mož zaspal. A njun načrt se ni izšel po pričakovanjih. Medtem ko sta bila skupaj v spalnici, se je nenadoma pojavil njen mož, oborožen s pištolo. "Vstopil je s pištolo v roki. Uperil jo je vame in se spomnim, da je rekel: 'Poberi se ven, izgini,'" se je dogodka spominjal igralec.

Hoffman je priznal, da ga je v tistem trenutku povsem prevzel strah. Kot je pojasnil, je občutek ob pogledu v cev pištole povsem drugačen, kot si ga ljudje predstavljajo. "Ko nekdo vate meri s pištolo, se tista odprtina zdi veliko večja, kot je v resnici. Zavedaš se, da lahko vsak hip pritisne na sprožilec," je povedal.

V tistem trenutku je mislil, da bo umrl

Spomin na dogodek je v igralcu očitno še danes živ. Kot je povedal, je bil v tistem trenutku prepričan, da bo izgubil življenje. "Pomislil sem: 'To je to. Umrl bom,'" se je po poročanju revije People spominjal igralec. 

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Čeprav je bil trenutek izjemno napet, se je zgodba na srečo končala brez strelov in brez poškodb. Danes jo Hoffman opisuje kot eno najbolj dramatičnih izkušenj svojega življenja.

Težko otroštvo in boj za igralski uspeh

Razkritje prihaja v času, ko igralec odkrito govori o svojem življenju pred svetovno slavo. Še pred vlogama v filmih Diplomiranec (The Graduate) in Polnočni kavboj (Midnight Cowboy) je dolga leta životaril kot mlad igralec, ki se je prebijal iz meseca v mesec.

V istem obdobju je z drugimi mladimi igralci delil stanovanja, opravljal različna dela in se trudil dobiti prve resne igralske priložnosti. Po njegovih besedah je bilo to obdobje polno negotovosti, a tudi dogodivščin, o katerih danes pripoveduje z veliko mero iskrenosti.

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman FOTO: Profimedia

Danes živi povsem drugačno življenje

Pozneje je Dustin Hoffman postal eden najuspešnejših hollywoodskih igralcev vseh časov. V karieri je osvojil dve nagradi oskar, zaznamoval številne kultne filme in si ustvaril družino. Prav zato je toliko bolj presenetljivo slišati zgodbo iz obdobja, ko je bil še neznan mladenič, ki si niti predstavljati ni mogel, kaj ga čaka v prihodnosti.

Danes je poročen že več kot štiri desetletja

Čeprav je v mladosti doživel burne ljubezenske zaplete, je zasebno življenje Dustina Hoffmana že desetletja precej bolj umirjeno. Igralec je od leta 1980 poročen z Liso Hoffman, s katero sta ustvarila veliko družino in ostala skupaj več kot štiri desetletja. Prav zato je toliko bolj presenetljivo slišati zgodbo iz obdobja, ko je bil še mlad igralec, ki se je šele prebijal v svetu filma.

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Kdo je Lisa Hoffman?

Lisa Hoffman je nekdanja odvetnica in podjetnica, ki je v ZDA zaslovela predvsem s svojo blagovno znamko dišav in izdelkov za dom. Čeprav je že desetletja poročena z enim največjih hollywoodskih igralcev, je večino časa ostajala stran od žarometov in gradila lastno poslovno pot.

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Z Dustinom Hoffmanom sta se poročila leta 1980 in skupaj dobila štiri otroke: Jakea, Maxa, Rebecco in Ali. Igralec ima iz prvega zakona še dve hčerki, zato igralec danes velja za ponosnega očeta šestih otrok. 

Dustin Hoffman z ženo in otroki leta 1997.
Dustin Hoffman z ženo in otroki leta 1997.FOTO: Profimedia

Čeprav se je afera skoraj končala katastrofalno, jo danes opisuje kot opomin, kako hitro se lahko nepremišljene odločitve spremenijo v položaj, nad katerim nimamo več nobenega nadzora.

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Vir: people.com

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