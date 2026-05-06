Eileen Gu
Trači

Olimpijska prvakinja očarala na modnem dogodku leta

N. Č.
06. 05. 2026 04.00
0

Olimpijska prvakinja Eileen Gu ni ostala neopažena na letošnji Met Gali. Videli smo jo lahko v povsem drugi luči, oboževalce pa je navdušila v osupljivi futuristični kreaciji, ki je bila izdelana iz 15.000 steklenih mehurčkov.

Ena izmed najbolj izstopajočih udeleženk letošnje Met Gale je bila nedvomno športnica Eileen Gu. Njen izbor obleke je presenetil vse prisotne, saj se je odločila za kratko, futuristično kreacijo nizozemske oblikovalke Iris van Herpen.

Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet

Futuristična obleka, ki je zasenčila vse ostale

Obleka Eileen Gu je zaradi svoje nenavadne sestave iz 15.000 steklenih mehurčkov postala osrednja tema pogovorov v modnem svetu. Page Six poroča, da je ekipa v ateljeju Iris van Herpen za izdelavo kreacije porabila več kot 2.500 ur, vsak mehurček pa je bil ročno oblikovan in natančno pritrjen. Van Herpenova, znana po združevanju visoke mode, 3D-tiskanja in naprednih tehnologij, je tokrat ustvarila enega svojih najbolj ambicioznih kosov.

Eileen Gu
Eileen Gu FOTO: Profimedia

Posebnost obleke je bila skrita v njeni notranjosti: mikroprocesorji, ki so med Eileeninim gibanjem sproščali prave zračne mehurčke. The Express Tribune potrjuje, da je sistem deloval popolnoma avtonomno in brez CGI-učinkov, kar je ustvarilo interaktiven, lebdeč vizualni učinek, kakršnega na Met Gali še nismo videli. Gujeva je za Page Six povedala, da je obleka "igra gibanja, narave, zabave in domišljije", kar je bilo jasno vidno v vsakem njenem koraku.

Kako je dopolnila svoj videz?

Svoj videz je dopolnila minimalistično – s prozornimi petami in drobnimi uhani, saj je želela, kot je poudarila za Page Six, da so "glavni nakit prav lebdeči mehurčki". Rezultat je bil osupljiv: obleka ni bila le modni kos, temveč inženirski podvig, ki združuje estetiko, tehnologijo in umetnost. Eileen Gu je tako na letošnji Met Gali dosegla tisto, kar si želi vsak modni navdušenec – ustvarila je trenutek, ki ga modni svet ne bo pozabil.

Videz nemške manekenke razdelil modno javnost

Eileen Gu je na Met Gali 2026 dokazala, da je več kot le športnica – je modna ikona nove generacije. Njena obleka iz 15.000 steklenih mehurčkov je postala eden najbolj fotografiranih trenutkov dogodka.

Vir: pagesix.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Met Gala Eileen Gu Iris van Herpen stekleni mehurčki met gala 2026 olimpijska prvakinja rdeča preproga
