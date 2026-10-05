Pri 61 letih oblekla bel bikini in dokazala, da je videti bolje kot kdaj koli prej

Elizabeth Hurley že desetletja velja za eno najlepših žensk v svetu zabave. Čeprav je v šestem desetletju življenja, še vedno navdušuje s svojo mladostno podobo, brezhibnim slogom in samozavestjo, ki jo izžareva na vsakem koraku.
Tokrat je pozornost pritegnila z objavo, na kateri pozira v elegantnem belem bikiniju. Fotografija je v zelo kratkem času zbrala na tisoče všečkov in številne komentarje navdušenih oboževalcev, ki so se strinjali, da je videti fantastično.
Leta zanjo očitno niso ovira
Zvezdnica, ki je v preteklosti navduševala tako na filmskih platnih kot na rdečih preprogah, tudi danes ostaja modna in lepotna ikona. Njene objave redno pritegnejo veliko pozornosti, predvsem zato, ker Elizabeth pogosto dokazuje, da je mogoče videti odlično ne glede na starost.
Njeni sledilci so pod objavo zapisali, da je videti neverjetno, osupljivo in bolje kot marsikatera mlajša zvezdnica. Mnogi so se spraševali tudi, kako ji uspeva ohranjati tako zavidljivo postavo.
Njena skrivnost? Preprost pristop
Elizabeth Hurley je v več intervjujih že razkrila, da ne prisega na ekstremne diete ali naporne vadbene režime. Namesto tega se osredotoča na uravnoteženo prehrano, gibanje in zdrav življenjski slog. Večkrat je poudarila tudi pomen vsakodnevnega sprehoda ter zmernosti pri prehranjevanju.
Prav zaradi tega ostaja navdih številnim ženskam po vsem svetu, ki cenijo njen sproščen pristop do lepote in staranja.
Še vedno ena najbolj občudovanih zvezdnic
Ob vsaki novi fotografiji Elizabeth Hurley postane jasno, zakaj še vedno velja za eno najbolj občudovanih žensk v svetu slavnih. Bel bikini je tokrat le še dodatno poudaril njeno samozavest, eleganco in brezčasen videz.
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