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Elizabeth Hurley - ig
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Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih

N. Č.
23. 09. 2026 04.00
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Elizabeth Hurley znova dokazuje, da so leta zanjo le številka. Britanska igralka in manekenka je s serijo novih fotografij v bikiniju navdušila svoje sledilce, posebno pozornost pa je pritegnil romantičen poljub, ki si ga je ob sončnem zahodu izmenjala s partnerjem.

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Elizabeth Hurley velja za eno tistih zvezdnic, ki že desetletja navdušujejo s svojim videzom. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na družbenih omrežjih je objavila serijo novih fotografij, na katerih pozira v breskvasto obarvanem bikiniju, sledilce pa ni navdušila le s svojo postavo, temveč tudi z romantičnim utrinkom iz zasebnega življenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Romantične fotografije ob sončnem zahodu

Fotografije so nastale ob sončnem zahodu, na eni izmed njih pa si igralka izmenja poljub s partnerjem Billyjem Rayem Cyrusom. Objava je v zelo kratkem času požela številne odzive, med komentarji pa so se vrstile pohvale na račun njenega mladostnega videza in poletne energije.

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Še vedno velja za eno najlepših žensk na svetu

Čeprav je Elizabeth Hurley letos dopolnila 61 let, številni oboževalci menijo, da je videti skoraj enako kot v času največje slave. Britanska zvezdnica že leta navdušuje s svojim brezčasnim slogom, pogosto pa je tudi zaščitni obraz različnih modnih in lepotnih kampanj.

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Njene objave v kopalkah praviloma pritegnejo veliko pozornosti, saj igralka redno dokazuje, da samozavest in eleganca nimata starostne omejitve. Tokrat pa ni navdušila le z videzom, ampak tudi z ljubezensko zgodbo, ki še vedno buri domišljijo javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezen, ki še vedno pritegne veliko pozornosti

Razmerje med Elizabeth Hurley in Billyjem Rayem Cyrusom že od vsega začetka vzbuja precej zanimanja. Vsaka njuna skupna fotografija hitro zaokroži po spletu, oboževalci pa z zanimanjem spremljajo njune skupne trenutke. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Romantičen poljub ob sončnem zahodu je številne sledilce navdušil, mnogi pa so paru zaželeli še veliko srečnih skupnih trenutkov.

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Oboževalci so navdušeni

Pod objavo so se hitro zvrstili številni komentarji. Med drugim so sledilci zapisali, da je igralka videti naravnost osupljivo, nekateri pa so poudarili, da težko verjamejo, da je stara 61 let.

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Zvezdnica tako ostaja ena najbolj občudovanih žensk svoje generacije, njene fotografije pa redno dokazujejo, da zna tudi po desetletjih kariere še vedno pritegniti pozornost svetovnih medijev in milijonov sledilcev.

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Vir: parade.com

Elizabeth Hurley v kopalkah fotografije Billy Ray Cyrus
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KOMENTARJI (5)

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Rock8 23. 09. 2026 17.32
0 0
Nej slabu👍
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mikiki 23. 09. 2026 14.46
0 0
ko ima pare.....neka, neka...
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Tempus Fugit 23. 09. 2026 13.10
1 0
Njami...
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Bebo2 23. 09. 2026 13.07
1 0
huda!
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Kruha in Iger 23. 09. 2026 11.37
2 0
Kar lepo je vzdrževana :)
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