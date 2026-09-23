Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih

Elizabeth Hurley velja za eno tistih zvezdnic, ki že desetletja navdušujejo s svojim videzom. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na družbenih omrežjih je objavila serijo novih fotografij, na katerih pozira v breskvasto obarvanem bikiniju, sledilce pa ni navdušila le s svojo postavo, temveč tudi z romantičnim utrinkom iz zasebnega življenja.
Romantične fotografije ob sončnem zahodu
Fotografije so nastale ob sončnem zahodu, na eni izmed njih pa si igralka izmenja poljub s partnerjem Billyjem Rayem Cyrusom. Objava je v zelo kratkem času požela številne odzive, med komentarji pa so se vrstile pohvale na račun njenega mladostnega videza in poletne energije.
Še vedno velja za eno najlepših žensk na svetu
Čeprav je Elizabeth Hurley letos dopolnila 61 let, številni oboževalci menijo, da je videti skoraj enako kot v času največje slave. Britanska zvezdnica že leta navdušuje s svojim brezčasnim slogom, pogosto pa je tudi zaščitni obraz različnih modnih in lepotnih kampanj.
Njene objave v kopalkah praviloma pritegnejo veliko pozornosti, saj igralka redno dokazuje, da samozavest in eleganca nimata starostne omejitve. Tokrat pa ni navdušila le z videzom, ampak tudi z ljubezensko zgodbo, ki še vedno buri domišljijo javnosti.
Ljubezen, ki še vedno pritegne veliko pozornosti
Razmerje med Elizabeth Hurley in Billyjem Rayem Cyrusom že od vsega začetka vzbuja precej zanimanja. Vsaka njuna skupna fotografija hitro zaokroži po spletu, oboževalci pa z zanimanjem spremljajo njune skupne trenutke. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Romantičen poljub ob sončnem zahodu je številne sledilce navdušil, mnogi pa so paru zaželeli še veliko srečnih skupnih trenutkov.
Oboževalci so navdušeni
Pod objavo so se hitro zvrstili številni komentarji. Med drugim so sledilci zapisali, da je igralka videti naravnost osupljivo, nekateri pa so poudarili, da težko verjamejo, da je stara 61 let.
Vir: parade.com
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