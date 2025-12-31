Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah

Elizabeth Hurley je konec leta 2025 na Instagramu objavila fotografijo, kjer je pozirala v bikini kopalkah z živalskim potiskom. Zaradi svoje mladostne postave je znova pritegnila veliko pozornosti in požela veliko pohval. Ponovno je dokazala, da so leta zgolj številka, obenem pa je z oboževalci delila pomemben trik za fotografiranje v kopalkah.
Elizabeth Hurley razkrila svojo skrivnost
Poleg fotografije, ki jo je objavila na Instagramu, je v zapisu razkrila eno svojih najboljših skrivnosti, ki se je je naučila med svojim prvim profesionalnim snemanjem v kopalkah. Poudarila je, da gre za trik, ki ga upošteva še danes pri ustvarjanju laskavih posnetkov na plaži.
"Ko sem snemala svojo prvo naslovnico ameriškega Vogua (seveda v bikiniju), me je izjemni Steven Meisel naučil, kako pomembna je osvetlitev od zadaj za laskavo fotografijo na plaži – še danes upoštevam njegovo modrost, zato se tukaj baham," je zapisala ob vroči fotografiji, za katero je prejela veliko pohval.
To specifično tehniko, kjer je vir svetlobe postavljen za objektom, Elizabeth Hurley strateško izkorišča za ustvarjanje mehkejše silhuete, minimaliziranje senc ter dodajanje sijaja koži in lasem, kar je dobro razvidno tudi iz njene zadnje objave, kjer so njeni rjavi lasje poudarjeni z zlatimi prameni, za katere je v tem primeru poskrbelo sonce.
Pozitivni komentarji oboževalcev
Oboževalci Elizabeth Hurley so se pod objavo odzvali z izjemnim navdušenjem. Pod fotografijo so se kopičili komentarji, ki poudarjajo njeno večno lepoto. "Je to posneto v devetdesetih letih? Resno," je zapisal eden izmed njih, medtem ko je drugi dodal, "Ne morem verjeti, kako lepa si."
Ti komentarji niso nič nenavadnega, saj Elizabeth Hurley kljub svojim letom še vedno izgleda izjemno mladostno in sije na praktično vsaki fotografiji.
