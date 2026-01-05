Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Elizabeth Hurley - ig
Trači

'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje

N. Č.
05. 01. 2026 04.00
0

Osupljiva Elizabeth Hurley je na silvestrovo priredila zabavo v stilu Jamesa Bonda in s svojim drznim stajlingom dokazala, da so leta zgolj številka.

Za praznovanje vstopa v leto 2026 je Elizabeth Hurley na silvestrovo priredila spektakularno tematsko zabavo, posvečeno agentu 007, kot je objavila na svojem Instagram profilu. Pri svojih 60 letih je igralka in model postregla z osupljivim videzom v stilu Bondovega dekleta.

Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah
Preberi še
Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah

Nadela si je bel krznen plašč, pod njim pa je nosila bele dvodelne kopalke s pasom. Celoten videz je dopolnila z repliko strelnega orožja, ki ga je zataknila za kopalke. "Srečno novo leto. Leto 2026 začenjam udarno," je zapisala pod galerijo fotografij iz praznovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobno opravo je zvezdnica nosila že v kultnem filmu Austin Powers: International Man of Mystery iz leta 1997, kjer je igrala lik Vanesse Kensington, piše Page Six.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zabave se je udeležil tudi njen sin

Zabave se je udeležil njen sin, Damian Charles Hurley, ki je za priložnost izbral eleganten črn svileni halter top in usnjene hlače, poroča revija People. Več o njenem sinu, ki se zvezdnici večkrat pridruži tudi na rdeči preprogi, si lahko preberete TUKAJ! Znano je, da imata precej nenavaden odnos, zvezdnica je namreč igrala v filmu, ki vsebuje številne vroče prizore, režiral pa jih je ravno njen sin.

Elizabeth Hurley s sinom Damianom
Elizabeth Hurley s sinom DamianomFOTO: Profimedia
Tako je danes videti sin slavne igralke
Preberi še
Tako je danes videti sin slavne igralke

Posebno pozornost je vzbudila tudi prisotnost njenega srčnega izbranca, Billyja Raya Cyrusa, ki je bil oblečen v klasično črno obleko. Več o njem pa si lahko preberete TUKAJ! O njunem razmerju se je namreč dolgo ugibalo.

Billy Ray Cyrus in Elizabeth Hurley
Billy Ray Cyrus in Elizabeth Hurley FOTO: Profimedia
Zvezdnica končno potrdila, kar se je že nekaj časa ugibalo
Preberi še
Zvezdnica končno potrdila, kar se je že nekaj časa ugibalo

Na dogodku tudi Daniel Craig?

Na zabavi ni manjkalo niti šaljivih elementov, med gosti je bil namreč tudi kartonski izrezek v naravni velikosti slavnega filmskega agenta 007, Daniela Craiga, s katerim je Elizabeth pozirala na nekaterih fotografijah.

Pri 60 letih še vedno navdušuje v kopalkah
Preberi še
Pri 60 letih še vedno navdušuje v kopalkah
Kateri zvezdnici je obleka bolje pristajala?
Preberi še
Kateri zvezdnici je obleka bolje pristajala?
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: pagesix.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Elizabeth Hurley Bond dekle Silvestrovo 2026 bikini krznen plašč Damian Hurley bondovo dekle james bond praznovanje
Oddaje

Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec

Novice

Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433