'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje

Za praznovanje vstopa v leto 2026 je Elizabeth Hurley na silvestrovo priredila spektakularno tematsko zabavo, posvečeno agentu 007, kot je objavila na svojem Instagram profilu. Pri svojih 60 letih je igralka in model postregla z osupljivim videzom v stilu Bondovega dekleta.
Nadela si je bel krznen plašč, pod njim pa je nosila bele dvodelne kopalke s pasom. Celoten videz je dopolnila z repliko strelnega orožja, ki ga je zataknila za kopalke. "Srečno novo leto. Leto 2026 začenjam udarno," je zapisala pod galerijo fotografij iz praznovanja.
Podobno opravo je zvezdnica nosila že v kultnem filmu Austin Powers: International Man of Mystery iz leta 1997, kjer je igrala lik Vanesse Kensington, piše Page Six.
Zabave se je udeležil tudi njen sin
Zabave se je udeležil njen sin, Damian Charles Hurley, ki je za priložnost izbral eleganten črn svileni halter top in usnjene hlače, poroča revija People. Več o njenem sinu, ki se zvezdnici večkrat pridruži tudi na rdeči preprogi, si lahko preberete TUKAJ! Znano je, da imata precej nenavaden odnos, zvezdnica je namreč igrala v filmu, ki vsebuje številne vroče prizore, režiral pa jih je ravno njen sin.
Posebno pozornost je vzbudila tudi prisotnost njenega srčnega izbranca, Billyja Raya Cyrusa, ki je bil oblečen v klasično črno obleko. Več o njem pa si lahko preberete TUKAJ! O njunem razmerju se je namreč dolgo ugibalo.
Na dogodku tudi Daniel Craig?
Na zabavi ni manjkalo niti šaljivih elementov, med gosti je bil namreč tudi kartonski izrezek v naravni velikosti slavnega filmskega agenta 007, Daniela Craiga, s katerim je Elizabeth pozirala na nekaterih fotografijah.
