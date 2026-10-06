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Elizabeth Hurley
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Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi

N. Č.
06. 10. 2026 04.00
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Živo rožnata oprava, nasmeh in neverjetna eleganca. Elizabeth Hurley je pri 61 letih v New Yorku znova poskrbela za modni trenutek, o katerem govorijo številni.

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Elizabeth Hurley je znova dokazala, zakaj že desetletja velja za eno najbolj elegantnih zvezdnic. Britanska igralka in manekenka je v New Yorku navdušila v vpadljivi živo rožnati opravi, s katero je pritegnila pozornost fotografov in modnih poznavalcev.

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V rožnati barvi od glave do pet

Zvezdnica se je udeležila tradicionalnega dogodka ob začetku meseca ozaveščanja o raku dojk, kjer je sodelovala pri osvetlitvi znamenite stavbe Empire State Building v rožnato barvo. Dogodek organizirajo v sodelovanju s kampanjo za boj proti raku dojk podjetja Estée Lauder, katere ambasadorka je Hurleyjeva že več kot tri desetletja.

Elizabeth Hurley
Elizabeth Hurley FOTO: Profimedia

Za to priložnost je izbrala živo rožnat kostim, sestavljen iz elegantnega suknjiča in širokih hlač. Celoten videz je dopolnila z velikimi sončnimi očali, diskretnim nakitom in svojo prepoznavno pričesko. Modni mediji so njeno kombinacijo hitro uvrstili med najbolj opažene videze dogodka.

Že več kot 30 let obraz pomembne kampanje

Elizabeth Hurley je z dobrodelno kampanjo povezana že od sredine devetdesetih let. Kot globalna ambasadorka redno sodeluje pri projektih ozaveščanja o raku dojk in spodbuja ženske k preventivnim pregledom ter zgodnjemu odkrivanju bolezni.

Tudi letos je sodelovala pri simbolični osvetlitvi Empire State Buildinga, ki je za eno noč zasijal v rožnati barvi kot znak podpore ženskam po vsem svetu. Na dogodku so se ji pridružili predstavniki podjetja Estée Lauder in drugi ambasadorji kampanje.

Njena skrivnost? Klasika namesto trendov

Hurleyjeva je že vrsto let znana po tem, da ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu modnemu slogu. Namesto hitrim trendom daje prednost krojem, ki poudarijo postavo, kakovostnim materialom in živim barvam.

Prav zato mnogi občudujejo njeno sposobnost, da je videti elegantno ne glede na priložnost. Tokrat je stavila na barvo, ki jo večina povezuje z ženstvenostjo, samozavestjo in energijo, rezultat pa je bil videz, ki ga je bilo skoraj nemogoče spregledati.

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Pri 61 letih navdušuje oboževalce po vsem svetu

Čeprav je od njenih prvih velikih uspehov minilo že več desetletij, Elizabeth Hurley ostaja ena najbolj prepoznavnih britanskih zvezdnic. Na družbenih omrežjih redno deli utrinke iz zasebnega življenja, modne kombinacije in fotografije s potovanj, njeni sledilci pa pogosto poudarjajo, da je videti skoraj enako kot na začetku kariere.

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