Elizabeth Hurley je ena tistih zvezdnic, ki na rdeči preprogi le redko razočarajo. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na dobrodelni prireditvi Baby2Baby Gala v Los Angelesu se je pojavila v družbi zaročenca Billyja Raya Cyrusa in sina Damiana Hurleyja, fotografi pa so jo hitro postavili med najbolj opažene goste večera.
Dogodek tradicionalno privabi številna znana imena iz sveta filma, glasbe in mode, a prav britanska igralka je s svojo izbiro oblačil poskrbela za enega najbolj komentiranih modnih trenutkov večera.
Drzna rdeča obleka, ki ni ostala neopažena
Osrednji del njenega videza je bila dolga prosojna obleka modne hiše Monique Lhuillier, piše Tportal. Kreacijo je zaznamovala močna rdeča barva, visok ovratnik, dolgi rokavi in bogato cvetlično vezenje, ki je ustvarilo eleganten, a hkrati zapeljiv videz.
Čeprav so prosojni materiali med najbolj zahtevnimi modnimi trendi, je Elizabeth dokazala, da lahko takšni kosi delujejo prefinjeno in glamurozno. Pod obleko je nosila ujemajoč se rdeč bodi modne znamke Fleur du Mal, s katerim je ustvarila popolno ravnovesje med drznostjo in eleganco, še dodajajo.
Videz je dopolnila z bleščečo večerno torbico, spuščeni lasje v nežnih valovih in izrazit 'smoky eyes' make-up pa so celotni kombinaciji dodali pridih hollywoodskega glamurja.
Ob njej sta blestela tudi zaročenec in sin
Na rdeči preprogi Elizabeth ni bila sama. Spremljala sta jo 65-letni Billy Ray Cyrus in njen sin Damian Hurley, ki je vse bolj uveljavljen obraz v svetu mode.
Billy Ray Cyrus je izbral klasično črno žametno obleko s črnimi hlačami in elegantnimi čevlji. Zvest svojemu prepoznavnemu slogu je videz dopolnil s sončnimi očali in ogrlicama s križem. Damian Hurley pa se je odločil za nekoliko svetlejšo kombinacijo. Oblekel je kremni suknjič in klasične črne hlače, s čimer je ustvaril eleganten videz, ki se je lepo ujel z opravo njegove matere.
Njuna zveza je letos naredila pomemben korak
Par je v zadnjih mesecih pogosto polnil naslovnice medijev. Oktobra sta namreč sprožila govorice o zaroki, ko je Elizabeth na družbenih omrežjih objavila fotografije, na katerih je bilo mogoče opaziti velik diamantni prstan. Kmalu zatem je Billy Ray Cyrus delil objavo, ki je namige še okrepila, nato pa so tuji mediji poročali, da sta se po več kot letu zveze tudi uradno zaročila.
Njuna zgodba se je začela leta 2022 med snemanjem božičnega filma Christmas in Paradise, a zvezo sta javno potrdila šele spomladi 2025.
Kako je videti njuno skupno življenje?
Čeprav živita na različnih koncih sveta, se zdi, da sta našla način, kako uskladiti svoje življenje. Elizabeth je nedavno v podkastu Off Air with Jane and Fi razkrila, da bosta med snemanjem druge sezone serije The 'Burbs skupaj živela v Los Angelesu.
Igralka je ob tem povedala, da ji najbolj ustreza mirno življenje na angleškem podeželju, kjer se v zimskih mesecih rada umakne pred mestnim vrvežem. Zanimivo je, da podobne navade deli tudi njen partner.
"Ves čas živim na podeželju. London obiščem le, ko moram," je povedala Hurleyjeva in dodala, da pozimi pogosto odhaja spat zelo zgodaj. Pri tem se očitno odlično ujame z Billyjem Rayem Cyrusom, za katerega pravi, da prav tako prisega na zgodnji večerni počitek.
Vir. Tportal.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV