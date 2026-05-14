Elizabeth Hurley - ig
Trači

Stara je 60 let, a se brez težav fotografira v kopalkah

N. Č.
14. 05. 2026 04.00
Preverite, kako Elizabeth Hurley sredi šestdesetih let ohranja mladosten videz in katero pozo priporoča za fotografiranje na plaži brez slabe vesti.

Igralka Elizabeth Hurley je pri svojih 60 letih ponovno dokazala, da so leta le številka, ko gre za samozavest v kopalkah. Na družbenem omrežju Instagram je objavila serijo fotografij ob bazenu, kjer nosi bel bikini s črtami, ter ob tem zapisala konkreten nasvet za doseganje najboljših fotografij v kopalkah.

Elizabeth Hurley je še vedno videti odlično.
Elizabeth Hurley je še vedno videti odlično. FOTO: Profimedia

Po njenih besedah se marsikdo boji kamere, ko je v kopalkah, vendar obstajajo preprosti načini, kako ublažiti učinke neugodne svetlobe ali visoke ločljivosti današnjih telefonov. Njen zapis na omrežju Instagram se osredotoča na praktično rešitev, ki ne zahteva profesionalne opreme, temveč le poznavanje lastnega telesa in osnovnih zakonov kompozicije, s čimer želi opolnomočiti svoje sledilce, da bi se v svoji koži počutili bolje.

Kako se fotografirati v kopalkah?

Če želite narediti popolno sliko v kopalkah, morate upoštevati trik, ki ga uporablja Elizabeth Hurley. Igralka poudarja, da je najboljša poza tista, v kateri se raztegnete in uležete. Tak položaj pomaga prikrito zgladiti silhueto in se izogniti ostrim sencam, ki jih ustvarja sonce neposredno nad nami.

V svoji objavi na Instagramu je poudarila, da so fotografije nastale s telefonom na neposredni sončni svetlobi, kar običajno ni idealno, vendar s pravim položajem telesa in dodatki, kot so sončna očala, vsaka ženska lahko doseže soliden rezultat. Njene fotografije dokazujejo, da z dvignjenim prsnim košem in naslonjanjem na komolce postava ostane napeta in skladna ne glede na kot fotografiranja.

Kdaj je najboljši čas za fotografiranje v kopalkah?

Čas v dnevu tudi močno vpliva na kakovost vaših fotografij. Elizabeth Hurley opozarja, da se je najbolje izogibati opoldanski vročini in ostri svetlobi. Idealne fotografije nastanejo ob sončnem vzhodu, ko so sence dolge in mehke. V eni izmed objav v lanskem letu je razkrila, da sama včasih snema že ob 7. uri zjutraj.

"Ko se fotografirate v bikiniju, sta sončni vzhod ali sončni zahod vaša najboljša prijatelja," je zapisala takrat in dodala: "To smo posneli ob 7. uri zjutraj ... Ob 8. uri zjutraj sem se že sproščala v enem od svojih enako laskavih kaftanov, se počutila glamurozno in bila zaščitena pred smrtonosnim soncem."

Starost je le številka

Elizabeth Hurley, ki bo čez slab mesec dni praznovala že svoj 61. rojstni dan, znova dokazuje, da je starost le številka. Pomembno je, kako se počutiš v svoji koži, da poznaš svoje telo in da redno delaš na občutku samozavesti.

Kako dosega zavidanja vredno postavo?

Kot poroča Women's Health, Elizabeth ohranja svojo izjemno postavo predvsem zaradi preprostega, naravnega in doslednega življenjskega sloga, ki ga z lahkoto vpelje v vsakdan. V intervjuju je brez zadržkov priznala, da ni ljubiteljica fitnesa, a je kljub temu izjemno aktivna. S svojim pristopom dokazuje, da mladosten videz ni nujno rezultat napornih telovadnic, temveč dobre rutine in vsakodnevnega gibanja.

Za omenjeni portal je iskreno povedala: "Ne hodim v telovadnico in nimam nobenega fiksnega režima vadbe, ampak sem zelo aktivna – ves dan se gibam." Ravno to je njen ključ: vrtnarjenje, hitra hoja, urejanje okolice doma in skrb za posest predstavljajo njeno naravno obliko treninga. Več o njenih prehranjevalnih navadah pa si lahko preberete TUKAJ!

Vir: womenshealthmag.com in Instagram profil Elizabeth Hurley

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Elizabeth Hurley kopalke triki za fotografiranje fotografiranje v kopalkah trik fotografiranje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

