V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo

V torek zvečer je madridski Círculo de Bellas Artes gostil premiero, kjer je glavno vlogo prevzela Elsa Pataky v srebrni mini obleki. Igralka, stara 48 let, se je odločila za kroj, ki tesno objame telo, okrašen pa je bil z reliefnimi detajli in zrcalnimi dodatki.

Navdušila v srebrni obleki

Ta izbira garderobe ni bila naključna, saj so tanke naramnice in kratek kroj obleke izpostavili njene mišičaste rame in definirane noge, kar priča o njenem zavzetem pristopu k športu, piše revija Hello!. Kratek kroj in sijaj materiala sta bila dovolj opazna, da je Elsa minimalistično izbrala preostale dodatke, s čimer je dosegla urejen in premišljen videz, primeren za rdečo preprogo.

Urejena pričeska in laskavo ličenje

K lepi obleki spada tudi ustrezno urejena pričeska in laskavo ličenje. Elsa je tokrat izbrala mehke valove v laseh, ki so padali prek njenih ramen. Polt je bila sveža in sijoča, oči pa poudarjene s temnejšimi sencami, kar je dalo njenemu videzu pravo mero glamurja brez pretiravanja. Nakit je bil skoraj neopazen, kar je standarden nasvet stilistov, kadar je oblačilo samo po sebi močno okrašeno z bleščicami ali ogledalci, še dodaja revija Hello!. Njena sposobnost, da najde ravnotežje med bogatimi tkaninami in minimalistično lepoto, je odraz njenih dolgoletnih izkušenj v svetu šovbiznisa in strogih standardov, ki jih ohranja tudi v zasebnem življenju v Avstraliji.

Kako vzdržuje čvrsto postavo?

Elsa Pataky je v več intervjujih razkrila, da je njena postava rezultat kombinacije visokointenzivnih intervalnih treningov, redne vadbe z utežmi in aktivnega življenjskega sloga. Kot je povedala za Women's Health, trenira vsaj trikrat na teden, pri čemer združuje kardio in dvigovanje uteži.

Njena najljubša metoda je norveški 4x4 HIIT, ki vključuje štiri intervale po štiri minute pri skoraj maksimalnem srčnem utripu. Ta način vadbe izboljšuje srčno-žilno zdravje in vzdržljivost. Poleg tega pogosto trenira v domači telovadnici v Byron Bayu, kjer ima na voljo vrhunsko opremo, kar ji omogoča doslednost in raznolikost pri vadbi, še dodaja revija Hello!.

Pomembno vlogo ima tudi prehrana

Poleg intenzivnih treningov pa je za njeno postavo ključna tudi prehrana. Po poročanju HELLO! Elsa prakticira 14-urno intermitentno postenje, večerja zgodaj s svojo družino in zajtrkuje šele okoli 9. ure zjutraj. Poudarja visok vnos beljakovin, saj želi ohranjati mišično maso, ter skrbi za zdravje črevesja z živili, kot je miso juha. Prav tako se izogiba predelani hrani in sladkorju, kar potrjuje tudi HOLA!, ki navaja, da temelji njena prehrana na polnovrednih živilih, zelenjavi, sadju, zdravih maščobah in pustih beljakovinah.

Aktivno pa jo ohranjajo tudi otroci

Španska igralka, ki si z možem Chrisom Hemsworthom deli otroke Indio Rose in dvojčka Sasho in Tristana, ima zavidanja vredno postavo tudi po zaslugi svojih otrok. "Moji otroci me ohranjajo aktivno. Ampak tudi precej trdo telovadim," je povedala za Women's Health.

