Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno

Elvis in Priscilla Presley: Njuna zgodba je ena izmed najbolj legendarnih v zabavni industriji, kljub temu da njuna zveza ni trajala dolgo. Po njuni ljubezenski zgodbi je posnet tudi film z naslovom Priscilla, ki temelji na spominih Priscille Presley iz leta 1985, ki so bili objavljeni pod naslovom Elvis in jaz.

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Priscilla Beaulieu, takrat stara 14 let, je Elvisa Presleyja, ki je bil takrat star 24 let, prvič srečala leta 1959 na zabavi v Zahodni Nemčiji, piše E! News. Elvis je bil tam na služenju vojaškega roka, Priscilla pa se je tja preselila z očimom Paulom Beauliejem.

icon-expand Elvis Presley FOTO: Profimedia

Kot navaja Priscilla v svoji knjigi Elvis in jaz, je Elvis takoj opazil njeno mladost. Ko je izvedel, da je v devetem razredu, je komentiral: "Pa saj si še dojenček," je razkrila Priscilla za People leta 1985 ob izidu knjige Elvis in jaz. Razkrila je tudi, da je takoj opazila, da želi pritegniti njeno pozornost. "Videla sem Elvisa, kako poskuša pritegniti mojo pozornost," se je v omenjenem intervjuju za People spominjala Priscilla in dodala: "Opazila sem, da manj ko sem se odzvala, bolj je začel peti samo zame. Nisem mogla verjeti, da me Elvis Presley poskuša navdušiti."

Kdaj sta uradno postala par?

Njuno razmerje njenim staršem ni bilo niti malo všeč, a kmalu je postalo jasno, da ju bo težko ločiti. Priscillin očim Paul je nato vztrajal, da ga povabijo na večerjo, da ga lahko povpraša o njegovih namerah s Priscillo, piše E! News. Po Priscillini pripovedi iz leta 1985 za People je Elvis Paulu na vprašanje o namerah odgovoril: "Zelo sem ji naklonjen. Je zelo zrela za svoja leta in uživam v njeni družbi. Ne skrbite, dobro bom poskrbel zanjo."

Selitev v Graceland

Po zimskih počitnicah leta 1962 je Elvis povabil Priscillo, da se preseli v Memphis in tam konča srednjo šolo. Njen očim, Paul Beaulieu, je sprva nasprotoval, a Elvisove obljube, da jo bo zaščitil in skrbel zanjo, so ga sčasoma prepričale. Formalno je Priscilla bivala pri Elvisevem očetu Vernonu in njegovi ženi Dee Presley, medtem ko je obiskovala dekliško srednjo šolo Immaculate Conception Cathedral High School v Memphisu. Vendar je realnost bila drugačna; preživela je toliko časa v Gracelandu z Elvisom, da je na koncu tam praktično živela, piše E! News.

icon-expand Graceland FOTO: Profimeda

Kakšno je bilo nadaljevanje njunega razmerja?

To obdobje je, kot je opisala za Closer Weekly leta 2017, zaznamovala osamljenost. Medtem ko je bil Elvis zaposlen s filmsko kariero, obdan z lepimi soigralkami, je bil njen status stalnega dekleta tabu. Elvisov menedžer je strogo prepovedoval razkrivanje njune zveze javnosti, saj je menil, da bi to lahko zmanjšalo Elvisovo privlačnost pri oboževalkah in prodajo plošč.

Kljub vsemu sta se poročila

Konec leta 1966 jo je v spalnici v Gracelandu zaprosil z diamantnim prstanom, ki ga je izdelal Harry Levitch iz Memphisa. Poročila sta se 1. maja 1967 v Las Vegasu v hotelu Aladdin, kjer je bil njun poročni obred pred 14 gosti zaključen v zgolj osmih minutah, kot je poročal Closer Weekly. Sledil je zajtrk s šampanjcem za 100 gostov in večja zabava v Gracelandu.

icon-expand Priscilla Presley in Elvis Presley FOTO: AP

Rojstvo Lise Marie Presley

Devet mesecev po poroki se jima je 1. februarja 1968 v Memphisu rodila Lisa Marie Presley. Elvis je bil sicer ljubeč in predan oče, a kot je Priscilla poudarila za Closer Weekly, se ni vmešaval v opravila, kot je menjava plenic, in je težko opazoval otroka med hranjenjem. Po rojstvu Lise Marie naj bi se Elvis po njenih pričevanjih celo izogibal intimi. Kot je zapisano v njeni knjigi Elvis in jaz, je nekoč izjavil, da "nikoli ni bil zmožen imeti spolnih odnosov z žensko, ki je že imela otroka", kar je povzročilo napetost v njunem zakonu.

Oboževalke je srečeval na vsakem koraku

Dodatno kompleksnost je predstavljala nenehna prisotnost občudovalk in Priscillina tesnoba, ki jo je čutila ob tem. "Ženske so gravitirale k njemu, zato sem bila nervozna, ko je moral kam iti sam," se je spominjala za People in dodala: "šla sem z njim celo na čiščenje zob! Vedno sem pazila nanj, saj ga je želel ves svet."

icon-expand Elvis Presley FOTO: Profimedia

Zloraba zdravil na recept in afera

Sredi naraščajočega odtujevanja in njegove zlorabe zdravil na recept je Priscilla, po lastnem priznanju, iskala tolažbo izven zakona. Elvis je sicer pozneje v svojih šovih v Las Vegasu javno pojasnil ločitev: "Najina ločitev ni bila posledica drugega moškega ali ženske, ampak okoliščin, povezanih z mojo kariero. Preveč sem potoval, bil preveč odsoten ... Nisem mislil, da je to pošteno do nje."

icon-expand Priscilla Presley FOTO: Profimedia

Težave so se nakopičile in sledila je ločitev

Ločitev Elvisa in Priscille je bila formalizirana leta 1973, a ostala sta v prijateljskem odnosu. Priscilla je bila takrat stara 28 let. Med njima ni bilo "nobenega prerekanja ali zagrenjenosti," je potrdila Priscilla v intervjuju za People. Prijateljska vez je preživela njun zakon in trajala vse do Elviseve smrti.

Smrt Elvisa Presleya

Elvis Presley je umrl 16. avgusta 1977, star 42 let, zaradi srčnega zastoja v Gracelandu. Kot so navedli viri, vključno z biografskimi deli, so njegovo zdravje uničevale zloraba tablet na recept in nezdrave življenjske navade. Priscillo je njegova smrt močno prizadela. Za Entertainment Tonight leta 2017 je izjavila: "Nikoli si nismo mislili, da bo umrl. Nikoli, ampak res nikoli, si nismo tega predstavljali."

"Bil je tako pomemben v mojem življenju, v vsakem pogledu. Bil je moj mentor, bil je moj zaupnik. V moji knjigi sem napisala 'moj Bog,' ker sem živela in dihala z njim," je povedala za Entertainment Tonight.

Film Priscilla je posnet po njeni knjigi z naslovom Elvis in jaz. Priscilla je pri ustvarjanju filma, ki je izšel leta 2023, tudi aktivno sodelovala, čeprav nekateri viri pravijo, da ni bila popolnoma zadovoljna s samim koncem filma. "Edina stvar je bil konec. Nisem bila ravno zadovoljna s koncem. Ni se tako končalo in končala sva – z Elvisom sva končala zelo ljubeče," je povedala na panelu, poroča People.

Film je sicer popolnoma razdelil družino Presley, Lisa Marie naj bi namreč imela več pritožb glede samega filma in prikaza njenega očeta v njem. Po poročanju Varietyja je scenarij označila za "maščevalnega in prezirljivega". Ker jo je skrbelo, da je upodobitev njenega očeta videti 'plenilska', je menda režiserki Coppoli poslala e-pošto s prošnjo za spremembe. Lisa Marie sicer ni nikoli videla končnega projekta. Nepričakovano je umrla januarja 2023, malo pred izidom filma, ki si ga zdaj lahko ogledate tudi na VOYO.

